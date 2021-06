Pouvez-vous battre vos enfants au quiz à mi-parcours d’Henry VIII’s Horrible Histories ?

1. B. Accompagné de viande de baleine, de sanglier, de langue rôtie, de gigot de porc, de cerf rôti, de pâté en croûte. . . et ce n’était que le premier cours.

2. C. Henry aimait regarder ses sujets jouer au football. Les villages rivaux d’environ 150 joueurs jouaient sur un terrain avec un ballon. La première équipe à marquer deux buts a gagné.

3. Tous !

4. A. Pendant qu’Henri combattait en France, le roi Jacques d’Écosse (marié à la sœur d’Henri) a envahi le nord de l’Angleterre et a été combattu à mort à la bataille de Flodden. Henry était furieux de la joie de sa femme lors de l’invasion.

5. B. Il y avait beaucoup de « remèdes » Tudor contre la peste, mais certains étaient encore pires que la maladie elle-même !

6. C. La maladie de la transpiration a coûté la vie à de nombreuses personnes à Londres. Et lorsque sa seconde épouse, Anne Boleyn, a montré des symptômes, il l’a abandonnée pour une maison de campagne pour chasser le cerf.

7. B. Henry a changé la loi, de sorte que l’empoisonnement a été puni par le fait d’être bouilli vif.

8. C. Au lieu du bourreau habituel brandissant une hache, qui prenait souvent plusieurs coups, l’horrible Henry a envoyé chercher un épéiste français expert qui n’a pris qu’un seul coup.

9. C. Tout au long de son règne, Henri a eu des problèmes avec la religion. Il a fait fortune en vendant les terres du monastère. Lorsque certains moines rejoignirent une rébellion, il les suspendit aux tours à titre d’exemple.

10. C. Ayant ordonné l’exécution de Cromwell, Henry épousa Catherine Howard le même jour. Il la fit exécuter deux ans plus tard (à la hache) et enterrée à côté de son cousin. . . Anne Boleyn.

11. C. Henry est décédé le 28 janvier 1547, marié à sa sixième femme. Il avait de la fièvre, de nombreux maux et la culpabilité de son règne horriblement sanguinaire où l’on pense que plus de 57 000 ont été exécutés sur son ordre.