Pouvez-vous battre un lion ou un grizzly dans un combat? OUI, disent un certain nombre d’Américains dans une nouvelle enquête – RT USA News

La plupart des Américains interrogés dans une nouvelle enquête pensent qu’ils pourraient gagner dans un combat contre un rat, un chat ou une oie. Pour 8% d’entre eux, même un lion est réalisable.

Les résultats proviennent d’un sondage YouGov jeudi qui a demandé à 1224 adultes américains à quel point ils se sentiraient confiants de vaincre certains animaux lors d’un affrontement sans armes.

Les rats, les chats et les oies étaient les moins menaçants pour les Américains, avec respectivement 72%, 69% et 61% des personnes pensant pouvoir gagner en duel, tandis que les chiens de taille moyenne venaient en quatrième position – bien que seulement 49% des personnes soient confiantes. gagner le combat.





Les Américains étaient moins sûrs de vaincre les aigles (30%), les grands chiens (23%), les chimpanzés (17%) et les cobras royaux (15%), et avaient encore plus de doutes sur les kangourous (14%), les loups ( 12%) et les crocodiles (9%).

Les animaux que les Américains étaient les moins sûrs de battre lors d’un combat, cependant, étaient les gorilles, les éléphants et les lions – tous liés à 8% – et les grizzlis (6%).

Le sexe a également joué un rôle dans les résultats de l’enquête, les hommes étant généralement beaucoup plus confiants pour vaincre tous les animaux – à l’exception des lions, que les femmes étaient 1% plus confiantes pour battre.

Alors qu’une majorité (60%) d’hommes pensaient pouvoir prendre un chien de taille moyenne, une majorité (61%) de femmes ne l’ont pas fait.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont été choqués par les résultats – y compris à la fois le petit nombre de personnes qui pensaient pouvoir affronter des ours, des lions, des éléphants et des gorilles, et le nombre étrangement élevé de personnes qui pensaient que les petits animaux comme un rat ou une maison chat serait trop difficile à vaincre.

beaucoup de gens sous-estiment énormément les oies – Ben « Pfully Pfizered » Alexander (@BigBennyFL) 14 mai 2021

Je paierais pour regarder une émission sur 70% des hommes qui pensent pouvoir affronter une oie alors face à une véritable oie. https://t.co/ZjKwh36rHP – Aimée Picchi (@aimeepicchi) 14 mai 2021

«Qui sont les 24% d’hommes qui pensent ne pas pouvoir battre un rat?» interrogé une personne, tandis qu’une autre demandé, «Dans quel monde pourriez-vous gagner contre un éléphant. cela n’a pas de sens.

