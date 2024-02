Pouvez-vous annuler vos vacances à Paris parce que vous craignez les punaises de lit ?

Inscrivez-vous au courrier électronique de voyage gratuit de Simon Calder pour obtenir des conseils d’experts et des réductions économiques Recevez l’e-mail de voyage de Simon Calder

«J’ai été placé dans une chambre d’hôtel simple et carrée au bout d’un couloir, dont je me souviens qu’elle était froide et humide. Quelques jours plus tard, j’ai eu des piqûres – en ligne, par trois. Un ami médecin généraliste a dit « ce sont des punaises de lit ». Ensuite, j’ai eu une réaction allergique. C’était horrible et il a fallu plusieurs semaines pour que les cicatrices disparaissent.

L’hôtel en question se trouvait à Londres et non à Paris, mais cette expérience a littéralement marqué ce voyageur. Les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis déclarent : « Les punaises de lit, un problème mondial, réapparaissent. »

Des rapports en provenance de Paris et d’ailleurs en France font état d’une infestation de punaises de lit. Certains visiteurs potentiels cherchent à annuler leur voyage et à récupérer leur argent – ​​et l’on craint que le problème ne s’aggrave à l’approche des Jeux olympiques de Paris l’été prochain.

Que se passe-t-il avec les punaises de lit ?

Cimex lectulaire, comme on les appelle médicalement, sont de petits insectes (environ 5 mm de long) qui sont rarement plus heureux que lorsqu’ils se régalent de sang humain, provoquant des piqûres qui peuvent être douloureuses. Le NHS prévient que les punaises de lit peuvent se cacher sur les cadres de lit, les matelas, les vêtements, les meubles, derrière les tableaux et sous le papier peint détaché.

Des rapports en provenance de Paris et plus largement en France font état d’une infestation de punaises de lit qui s’installe, les parasites étant apparemment de plus en plus résistants aux insecticides. Ils peuvent être transportés par inadvertance dans les bagages des voyageurs. Paris est la capitale du pays le plus visité au monde, les punaises de lit ont donc de bonnes chances de s’y rendre.

Pour les personnes réservées dans la « Ville Lumière », quelles sont leurs options ?

Il est difficile de savoir dans quelle mesure les réseaux sociaux ont pu exagérer le problème actuel à Paris et au-delà. Mais en supposant que les insectes constituent réellement une menace croissante pour la santé publique, je ne vois toujours pas de perspective que le gouvernement britannique mette en garde contre les voyages en France. Une telle démarche est réservée aux menaces sanitaires très graves.

Le NHS affirme qu’à l’exception d’une réaction allergique grave, il n’y a aucune raison de s’inquiéter si vous êtes mordu. Contrairement aux moustiques, qui aiment également se nourrir de « repas de sang » provenant des humains, les punaises de lit ne transmettent pas de maladies. “Les piqûres disparaissent généralement d’elles-mêmes en une semaine environ”, indique le conseil officiel.

N’y a-t-il rien que les gens puissent faire ?

Certains compagnons de voyage disent que vous devriez rechercher des avis en ligne sur votre lieu de séjour prévu et voir si des punaises de lit sont mentionnées. Je crains que même si c’est le cas et que vous avez réservé pour y aller, vous ne serez pas en mesure d’insister sur un remboursement.

Tout ce que vous pouvez faire est de vous rendre à destination et, à votre arrivée à votre hébergement, d’inspecter la pièce à la recherche de tout signe de méchantes créatures. J’accepte que ce ne soit pas une bonne façon de commencer votre séjour.

Vérifiez le pli des matelas et des draps. Les signes révélateurs, selon le CDC, comprennent « les exosquelettes des punaises de lit après la mue » et « les taches de sang de couleur rouille dues aux matières fécales remplies de sang qu’elles excrètent sur le matelas ou les meubles à proximité ».

Ce n’est peut-être pas le début des vacances bien méritées dont vous rêviez. Mais si vous pouvez prouver que la chambre est infestée de punaises de lit, vous pouvez raisonnablement vous attendre à un remboursement ou à une nouvelle réservation ailleurs.

Peut-on faire quelque chose pour réduire la propagation des punaises de lit ?

Oui, selon l’Australian Youth Hostels Association. Il indique aux clients potentiels : « Les sacs de couchage sont interdits par les réglementations sanitaires australiennes. » De nombreuses auberges, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, interdisent spécifiquement aux voyageurs d’apporter leurs propres sacs de couchage par crainte d’importer une infestation.

Vous avez séjourné dans quelques endroits insolites. À quelle fréquence avez-vous rencontré des punaises de lit ?

Jamais, à ma connaissance. Les moustiques ont toujours été le problème en termes de piqûres nocturnes – et ils sont bien plus mortels que les punaises de lit en raison des maladies qu’ils transmettent.