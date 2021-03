Il y a un but à faire de ses fans britanniques une partie de la série. Les icônes anglaises sont ses cibles régulières. Il fait l’attaque comique la plus forte sur le Brexit que j’ai vue et son emboîtement agile du transphobie de Ricky Gervais est également devenu viral. Acaster a déjà une marque de comédie presque stéréotypée anglaise: cérébrale et bourrée de mots, enveloppée dans des couches d’ironie et de sarcasme mordant. Il est rare de voir un spectacle de stand-up rempli d’histoires intimes qui ont la sensation d’un spécial State of the Nation.

Il n’y a rien de pire que des généralisations radicales sur la différence entre la comédie américaine et britannique, ce qui est ma façon de m’excuser d’en faire une: il y a une ambition narrative et thématique que vous trouvez dans les bandes dessinées britanniques comme Daniel Kitson , Josie Long et Acaster, ce qui est moins courant parmi les bandes dessinées ici. C’est peut-être parce qu’ils se sont fait les dents en organisant des spectacles d’une heure au Edinburgh Festival Fringe au lieu de faire de courts sets de clubs. Quoi qu’il en soit, Acaster emballe ses blagues dans une structure délicate dans laquelle les idées s’unissent à travers des métaphores et des digressions.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy