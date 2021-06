Pouvez-vous acheter un mini réfrigérateur Xbox ?

Voici ce que nous savons du mini réfrigérateur Xbox, qui a été annoncé à l’E3.

L’année dernière, lorsque Microsoft a sorti sa console noire carrée, la Xbox Series X, les gens ont plaisanté en disant qu’elle ressemblait à un réfrigérateur. D’autres personnes ont dit que cela ressemblait à un PC, ou à une poubelle, ou à l’un des monolithes de 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick. (Et je vous invite à imaginer ce que Microsoft pourrait construire maintenant si cette dernière idée avait décollé.)

Quoi qu’il en soit, ce sont des moments où personne ne peut faire une blague en ligne sans qu’un géant de l’entreprise ne saisisse l’opportunité de prouver à ses camarades qu’il peut non seulement prendre ladite blague, mais en tirer parti pour le plaisir et le profit.

Le premier réfrigérateur Xbox Series X

Ainsi, en octobre 2020, Xbox a offert au joueur passionné Snoop Dogg un réfrigérateur Xbox Series X pour son anniversaire. Le réfrigérateur Xbox avait pris vie ! Ceci, cependant, n’était pas un mini-réfrigérateur. C’était un énorme appareil sur mesure de 6 pieds et 400 livres, avec un éclairage intérieur vert et un logo Xbox sur le devant.







Le mini réfrigérateur Xbox Series X est promis

Des communiqués de presse ont été publiés, des mèmes ont été lancés et Snoop a obtenu un nouvel appareil électroménager.

Mais l’idée de construire un mini-réfrigérateur est arrivée plus tôt cette année, via un concours modéré par Twitter Marketing, dans lequel les gens étaient encouragés à voter pour quel géant de l’entreprise devrait remporter le champion #BestOfTweets Brand Bracket.

Ce concours acharné a pris fin lorsque Xbox a tweeté que s’il triomphait de son rival Skittles, il mettrait en production les mini-réfrigérateurs Xbox Series X.

Ok… voilà. Aider @Xbox gagnez ceci et nous mettrons en production cette année de VRAIS MINI RÉFRIGÉRATEURS XBOX SERIES X ! Oui, vous avez bien lu. Pas une blague du poisson d’avril. Pas d’appât à clics. #Xbox #BestofTweets https://t.co/vm5B0kZht1 pic.twitter.com/A28hWBP3Db – Aaron Greenberg ️💚U (@aarongreenberg)

2 avril 2021

Comme Skittles s’était seulement proposé de ramener sa saveur de citron vert sucrée, qui ne peut apparemment en aucun cas rivaliser avec un mini-réfrigérateur de marque, la victoire est revenue à Xbox, avec 50,5% des voix, sur 49,5% de Skittles.

Alors, où pouvez-vous acheter le mini réfrigérateur Xbox ?

Le décor était planté.

À la fin de la vitrine Xbox à l’E3 2021, le mini-réfrigérateur a été annoncé, grâce à une bande-annonce grandiose. Ce sera « le mini-réfrigérateur le plus puissant du monde » et il sera disponible pour « Vacances 2021 ». Et ce sont toutes les informations qui ont été données.

Il semble bien qu’il s’agisse d’un petit réfrigérateur, adapté aux boissons et aux collations, et non d’une forme de console Franken.

Ce que nous ne savons pas, c’est combien de réfrigérateurs seront produits, ce qu’ils coûteront ou s’ils seront largement disponibles auprès des détaillants.

Il est possible qu’il s’agisse d’un produit promotionnel limité, ou uniquement disponible pour les gagnants du concours ou les superstars du hip-hop multimillionnaires. Cependant, nous imaginons qu’une production limitée dans le temps pour les achats au détail de Noël est très probable.

Alors ne commencez pas tout de suite à faire de la place près de votre chaise de jeu. Nous avons encore un endroit (maintenant un peu poussiéreux) tout prêt pour notre KFConsole, qui ne s’est pas encore matérialisé.

En attendant, si vous voulez un mini-réfrigérateur abordable pour l’été, jetez un œil à la mini glacière portable de Russell Hobbs. Il peut aussi garder le poulet au chaud (on ne plaisante vraiment pas).