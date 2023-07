Poutine y met fin : la Russie suspend l’accord d’exportation avec l’Ukraine quelques heures après l’explosion meurtrière d’un pont en Crimée

Le Kremlin a annoncé qu’il quittait un accord majeur autorisant les exportations de céréales ukrainiennes, la Russie refusant de renouveler l’accord.

Moscou a déclaré que l’attaque meurtrière du pont n’avait rien à voir avec son retrait et se plaint depuis des mois de la mise en œuvre du pacte.

L’annonce est intervenue quelques heures après que des drones ont frappé l’unique liaison routière reliant la Russie à la péninsule de Crimée annexée.

Le Kremlin a déclaré lundi qu’il sortait d’un accord majeur autorisant les exportations de céréales ukrainiennes quelques heures après que des drones ont frappé le seul pont de Russie reliant son continent à la péninsule annexée de Crimée.

Moscou a déclaré que l’attaque meurtrière du pont de Kertch n’avait rien à voir avec son retrait et s’est plainte pendant des mois de la mise en œuvre du pacte, qui visait à apaiser les craintes de pénuries alimentaires dans les pays vulnérables.

« L’accord sur les céréales a cessé. Dès que la partie russe (des accords) sera remplie, la partie russe reviendra immédiatement à l’accord sur les céréales », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que cette décision n’était pas liée à la grève.

L’annonce est intervenue quelques heures après que des drones ont frappé l’unique liaison routière reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée, une voie d’approvisionnement clé pour les forces russes qui réapprovisionnent les lignes de front dans le sud de l’Ukraine.

La marine de Kiev et le service de sécurité du SBU ont mené une « opération spéciale » à l’aide de drones maritimes, a indiqué à l’AFP une source du service de sécurité.

Les autorités russes ont déclaré qu’un couple de civils avait été tué et leur fille blessée lors de l’attaque du pont, qui avait également été endommagé l’année dernière lors d’une explosion imputée à Kiev par Moscou.

Explosion du pont de Crimée

Les responsables locaux ont déclaré que la circulation avait été interrompue et ont demandé aux touristes de rester dans leur logement. Les autorités ont encouragé les Russes voyageant vers et depuis la Crimée à traverser le territoire ukrainien occupé.

Le Kremlin a noté que le président russe Vladimir Poutine avait ordonné « des travaux de réparation et de restauration » sur le pont et de l’aide aux personnes bloquées dans la circulation.

Au cours de l’année dernière, la Black Sea Grain Initiative a permis l’exportation en fret de plus de 32 millions de tonnes de céréales ukrainiennes.

Mais ces transports se sont arrêtés en raison du refus de la Russie jusqu’à présent de renouveler l’accord.

« Les demandes n’ont pas été approuvées par toutes les parties », indique un communiqué du Centre conjoint de coordination (JCC) qui supervise l’accord. « Aucun nouveau navire n’a été autorisé à participer depuis le 27 juin. »

La semaine dernière, Poutine a signalé l’intention de la Russie de mettre fin à l’accord, affirmant que les intérêts de Moscou étaient ignorés dans le cadre de l’accord négocié par l’ONU et la Turquie.

Moscou a également informé la Turquie, l’Ukraine et l’ONU qu’elle était contre la prolongation de l’accord, ont rapporté les agences de presse russes, citant le ministère des Affaires étrangères.

Le gouvernement allemand a réagi à la nouvelle en exhortant Moscou à prolonger l’accord en disant que « le conflit ne devrait pas être mené sur le dos des plus pauvres de cette planète » qui dépendent de l’approvisionnement en céréales ukrainiennes.

Les objections de la Russie

Malgré les déclarations du Kremlin, le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est montré optimiste quant aux perspectives de maintien de l’accord sur les céréales.

« Je pense que malgré la déclaration d’aujourd’hui, mon ami Poutine veut poursuivre l’accord » qui permet l’exportation de céréales ukrainiennes vers la mer Noire, qui doit expirer à 21h00.

Mais Poutine a menacé à plusieurs reprises de se retirer de l’accord, arguant que des éléments de l’accord autorisant l’exportation de nourriture et d’engrais russes n’ont pas été honorés.

Selon les données du JCC, la Chine et la Turquie sont les principaux bénéficiaires des expéditions de céréales, ainsi que les économies développées.

L’accord a aidé le Programme alimentaire mondial à venir en aide à des pays confrontés à des pénuries alimentaires critiques comme l’Afghanistan, le Soudan et le Yémen.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a travaillé dur pour faire renouveler l’accord et soutient la suppression des obstacles à l’exportation de ses engrais par la Russie.

Combats féroces

L’Ukraine poursuivait également sa contre-offensive, Kiev déclarant lundi que ses forces avaient repris plusieurs kilomètres carrés de territoire autour de la ville orientale de Bakhmut, dont les forces russes se sont emparées en mai.

Bakhmut, qui abritait autrefois 70 000 personnes et connue pour son vin mousseux et sa mine de sel, a été détruite par la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Dans la région de Koupyansk, dans la région de Kharkiv, les forces russes « avançaient activement depuis la fin de la semaine dernière », a déclaré le vice-ministre ukrainien de la Défense, Ganna Malyar.

Le mois dernier, Kiev a entamé sa riposte très attendue contre les troupes russes retranchées après avoir stocké des armes occidentales et renforcé ses forces offensives.

Mais il a reconnu la lenteur des progrès et a appelé les États-Unis et d’autres alliés à fournir davantage d’armes et d’artillerie à longue portée.

« Les gens devraient comprendre le prix que nous payons pour (avancer) », a déclaré à l’AFP un commandant sur le terrain, « Bulat ». « Il y a beaucoup d’ennemis. Nous avons besoin de temps pour les éliminer. »