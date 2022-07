Poutine vise à former une nouvelle génération de partisans, à travers les écoles

“L’une des mesures efficaces du conflit hybride est la promotion d’agents d’influence dans la population locale”, dit un défi vrai ou faux.

La bonne réponse, bien sûr, est “vrai”.

La nouvelle poussée représente une intensification des efforts de M. Poutine pour militariser la société russe, en s’appuyant sur les efforts ad hoc des responsables après l’invasion pour convaincre les jeunes que la guerre était justifiée.

« Le patriotisme devrait être la valeur dominante de notre peuple », a déclaré un autre haut responsable du Kremlin, Aleksandr Kharichev, lors de l’atelier du mois dernier pour les enseignants, organisé par le ministère de l’Éducation.

Sa présentation définissait sans détour le patriotisme : « Prêt à donner sa vie pour la patrie.

M. Novikov, le chef de la direction des «projets publics» du Kremlin, a déclaré qu’avec l’invasion de l’Ukraine en février, les enseignants étaient confrontés à «une tâche plutôt urgente»: «réaliser un travail d’explication» et répondre aux «questions difficiles» des élèves.

“Alors que tout est plus ou moins contrôlable avec les plus jeunes, les étudiants plus âgés reçoivent des informations via une grande variété de canaux”, a-t-il déclaré, reconnaissant les craintes du gouvernement concernant l’influence d’Internet sur les opinions des jeunes. Un sondage réalisé le mois dernier par le centre indépendant Levada a révélé que 36 % des Russes âgés de 18 à 24 ans s’opposaient à la guerre en Ukraine, contre seulement 20 % de tous les adultes.