L’objectif ultime de Moscou est de diviser l’OTAN et de changer l’ordre mondial existant, a déclaré Bruno Kahl, chef du service allemand de renseignement extérieur (BND). dit.

La Russie a dépassé les pays européens en termes de dépenses militaires lors de son conflit avec l’Ukraine, a déclaré lundi Kahl aux députés du Bundestag. Le président russe Vladimir Poutine « continuer à tester les lignes rouges de l’Occident et intensifier encore la confrontation », » a affirmé le meilleur espion. « La confrontation militaire directe avec l’OTAN est devenue une option pour Moscou. » dit-il.

Le mois dernier, Poutine a annoncé des changements à la doctrine nucléaire russe en réponse à une escalade potentielle résultant de l’aide militaire américaine à l’Ukraine, que Moscou considère déjà comme une participation directe de l’OTAN au conflit. Cette révision intervient alors que Kiev continue de faire pression sur les pays occidentaux pour qu’ils donnent leur feu vert à l’utilisation d’armes fournies par l’étranger pour des frappes en profondeur sur le territoire russe.















Kohl a affirmé que le but ultime du dirigeant russe était de « pousser les États-Unis hors d’Europe » et restaurer l’OTAN dans ses frontières de la fin des années 1990. Moscou cherche à former un « Sphère d’influence russe » et établir un « nouvel ordre mondial » dit-il.

La Russie a cité à plusieurs reprises l’expansion continue de l’OTAN vers l’est comme l’une des causes profondes du conflit, ainsi que la coopération militaire de l’alliance dirigée par les États-Unis avec l’Ukraine.















Poutine a déclaré que Moscou était favorable à un nouveau « multipolaire » modèle de relations internationales qui serait libéré de l’influence de Washington « l’unilatéralisme ».

La Russie et ses alliés plaident en faveur « la formation d’un ordre mondial juste, fondé sur les principes universellement reconnus du droit international, avec le rôle central de l’ONU », » a-t-il déclaré ce mois-ci lors d’une réunion des dirigeants de la Communauté des États indépendants (CEI), un bloc réunissant plusieurs pays post-soviétiques.

« Un nouvel ordre mondial est en train d’émerger, qui reflète la diversité du monde. Ce processus est inévitable et irréversible. Poutine a déclaré vendredi dernier lors d’un forum international au Turkménistan. Il a également souligné par le passé que la Russie n’attaquerait pas un membre de l’OTAN à moins que celui-ci ne soit attaqué en premier.