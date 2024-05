Poutine veut un cessez-le-feu en Ukraine sur le front actuel, selon des sources

Par Guy Faulconbridge et Andrew Osborn

MOSCOU/LONDRES (Reuters) – Le président russe Vladimir Poutine est prêt à mettre un terme à la guerre en Ukraine grâce à un cessez-le-feu négocié qui reconnaît les lignes actuelles du champ de bataille, ont déclaré à Reuters quatre sources russes, affirmant qu’il était prêt à poursuivre le combat si Kiev et l’Occident ne le faisaient pas. répondre.

Trois des sources, proches des discussions dans l’entourage de Poutine, ont déclaré que le dirigeant russe chevronné avait exprimé sa frustration à un petit groupe de conseillers face à ce qu’il considère comme des tentatives soutenues par l’Occident pour bloquer les négociations et la décision du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy d’exclure les négociations.

« Poutine peut se battre aussi longtemps qu’il le faudra, mais Poutine est également prêt à un cessez-le-feu, à geler la guerre », a déclaré un autre des quatre, une source russe de haut rang qui a travaillé avec Poutine et a connaissance des conversations de haut niveau dans le monde. Kremlin.

Lui, comme les autres cités dans cette histoire, s’est exprimé sous couvert d’anonymat étant donné la sensibilité de l’affaire.

Pour ce compte-rendu, Reuters s’est entretenu avec un total de cinq personnes qui travaillent ou ont travaillé avec Poutine à un niveau élevé dans le monde politique et commercial. La cinquième source n’a pas commenté le gel de la guerre sur les lignes de front actuelles.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, en réponse à une demande de commentaires, a déclaré que le chef du Kremlin avait clairement indiqué à plusieurs reprises que la Russie était ouverte au dialogue pour atteindre ses objectifs, affirmant que le pays ne voulait pas de « guerre éternelle ».

Les ministères ukrainiens des Affaires étrangères et de la Défense n’ont pas répondu aux questions.

La nomination la semaine dernière de l’économiste Andrei Belousov au poste de ministre russe de la Défense a été considérée par certains analystes militaires et politiques occidentaux comme plaçant l’économie russe sur un pied de guerre permanent afin de gagner un conflit prolongé.

Cela fait suite à une pression soutenue sur le champ de bataille et aux avancées territoriales de la Russie au cours des dernières semaines.

Toutefois, les sources ont indiqué que Poutine, réélu en mars pour un nouveau mandat de six ans, préférerait profiter de l’élan actuel de la Russie pour mettre la guerre derrière lui. Ils n’ont pas commenté directement le nouveau ministre de la Défense.

S’appuyant sur leur connaissance des conversations tenues dans les échelons supérieurs du Kremlin, deux des sources ont déclaré que Poutine estimait que les progrès réalisés jusqu’à présent dans la guerre étaient suffisants pour vendre une victoire au peuple russe.

Le plus grand conflit terrestre qu’ait connu l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale a coûté des dizaines de milliers de vies des deux côtés et conduit à des sanctions occidentales radicales contre l’économie russe.

Trois sources ont déclaré que Poutine comprenait que toute nouvelle avancée spectaculaire nécessiterait une autre mobilisation à l’échelle nationale, ce qu’il ne souhaitait pas, une source qui connaît le président russe affirmant que sa popularité avait chuté après la première mobilisation en septembre 2022.

L’appel national a effrayé une partie de la population russe, poussant des centaines de milliers d’hommes en âge de servir à quitter le pays. Les sondages ont montré que la popularité de Poutine avait chuté de plusieurs points.

Peskov a déclaré que la Russie n’avait pas besoin de mobilisation et recrutait plutôt des volontaires pour les forces armées.

La perspective d’un cessez-le-feu, voire de négociations de paix, semble actuellement lointaine.

Zelenskiy a déclaré à plusieurs reprises qu’une paix aux conditions de Poutine était vouée à l’échec. Il s’est engagé à reprendre les territoires perdus, notamment la Crimée, annexée par la Russie en 2014. Il a signé un décret en 2022 déclarant formellement « impossible » toute négociation avec Poutine.

L’une des sources a prédit qu’aucun accord ne pourrait avoir lieu tant que Zelenskiy serait au pouvoir, à moins que la Russie ne le contourne et ne conclue un accord avec Washington. Cependant, le secrétaire d’État américain Antony Blinken, s’exprimant à Kiev la semaine dernière, a déclaré aux journalistes qu’il ne pensait pas que Poutine soit intéressé par des négociations sérieuses.

POURPARLERS SUISSES

L’Ukraine se prépare à des négociations organisées par la Suisse le mois prochain, visant à unifier l’opinion internationale sur la manière de mettre fin à la guerre. Les pourparlers ont été organisés à l’initiative de Zelenskiy, qui a déclaré que Poutine ne devrait pas y assister. La Suisse n’a pas invité la Russie.

Moscou a déclaré que les négociations ne seraient pas crédibles sans leur présence. L’Ukraine et la Suisse souhaitent que les alliés russes, dont la Chine, soient présents.

S’exprimant en Chine le 17 mai, Poutine a déclaré que l’Ukraine pourrait utiliser les négociations suisses pour amener un groupe plus large de pays à soutenir la demande de Zelenskiy d’un retrait total de la Russie, ce qui, selon Poutine, serait une condition imposée plutôt qu’une négociation de paix sérieuse.

Le ministère suisse des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

« Nous sommes prêts à discuter. Nous n’avons jamais refusé », a déclaré Poutine en Chine.

Le Kremlin dit ne pas commenter les progrès de ce qu’il appelle son opération militaire spéciale en Ukraine, mais a déclaré à plusieurs reprises que Moscou était ouvert à l’idée de pourparlers basés sur « les nouvelles réalités sur le terrain ».

En réponse aux questions sur cette histoire, un porte-parole du Département d’État américain a déclaré que toute initiative de paix doit respecter « l’intégrité territoriale de l’Ukraine, à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues » et a décrit la Russie comme le seul obstacle à la paix en Ukraine.

« Le Kremlin n’a pas encore démontré un intérêt significatif à mettre fin à sa guerre, bien au contraire », a déclaré le porte-parole.

Dans le passé, Kiev a rejeté la prétendue volonté de la Russie de parler comme une tentative de rejeter la responsabilité de la guerre sur elle.

Kiev affirme que l’on ne peut pas faire confiance à Poutine, dont l’équipe a nié à plusieurs reprises qu’il préparait une guerre avant d’envahir l’Ukraine en 2022, pour honorer un accord.

La Russie et l’Ukraine ont également déclaré craindre que l’autre partie n’utilise un cessez-le-feu pour se réarmer.

Kiev et ses soutiens occidentaux comptent sur un programme d’aide américain de 61 milliards de dollars et sur une aide militaire européenne supplémentaire pour inverser ce que Zelenskiy a décrit à Reuters cette semaine comme « l’un des moments les plus difficiles » de cette guerre à grande échelle.

Outre la pénurie de munitions après le retard des États-Unis dans l’approbation du paquet, l’Ukraine a admis qu’elle avait du mal à recruter suffisamment de troupes et a abaissé le mois dernier l’âge des hommes pouvant être enrôlés de 27 à 25 ans.

TERRITOIRE

L’insistance de Poutine à garantir tous les gains sur le champ de bataille dans un accord n’est pas négociable, suggèrent toutes les sources.

Poutine serait cependant prêt à se contenter des terres dont il dispose actuellement et à geler le conflit sur les lignes de front actuelles, ont indiqué quatre des sources.

« Poutine dira que nous avons gagné, que l’OTAN nous a attaqués et que nous avons gardé notre souveraineté, que nous avons un couloir terrestre vers la Crimée, ce qui est vrai », a déclaré l’un d’eux, donnant sa propre analyse.

Geler le conflit selon les lignes actuelles laisserait la Russie en possession de pans substantiels de quatre régions ukrainiennes qu’elle a officiellement incorporées à la Russie en septembre 2022, mais sans le contrôle total d’aucune d’entre elles.

Un tel arrangement ne répondrait pas aux objectifs que Moscou s’était fixés à l’époque, lorsqu’elle déclarait que les quatre régions ukrainiennes – Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson – lui appartenaient désormais dans leur intégralité.

Peskov a déclaré qu’il ne pouvait être question de restituer les quatre régions qui font désormais partie intégrante de la Russie selon sa propre constitution.

Un autre facteur qui joue dans l’opinion du chef du Kremlin selon laquelle la guerre devrait prendre fin est que plus elle se prolonge, plus les vétérans aguerris reviennent en Russie, insatisfaits des perspectives d’emploi et de revenus d’après-guerre, créant potentiellement des tensions dans la société, a déclaré l’un des les sources, qui a travaillé avec Poutine.

« LA RUSSIE POUSSERA PLUS LOIN »

En février, trois sources russes ont déclaré à Reuters que les États-Unis avaient rejeté une précédente suggestion de Poutine d’un cessez-le-feu visant à geler la guerre.

En l’absence de cessez-le-feu, Poutine souhaite s’emparer du plus grand nombre de territoires possible pour accroître la pression sur l’Ukraine tout en cherchant à exploiter des opportunités inattendues pour en acquérir davantage, ont indiqué trois des sources.

Les forces russes contrôlent environ 18 % de l’Ukraine et ont pénétré ce mois-ci dans la région nord-est de Kharkiv.

Poutine compte sur l’importance de la population russe par rapport à celle de l’Ukraine pour maintenir une main-d’œuvre supérieure même sans mobilisation, renforcée par des salaires inhabituellement généreux pour ceux qui s’engagent.

« La Russie ira plus loin », a déclaré la source qui a travaillé avec Poutine.

Poutine va lentement conquérir des territoires jusqu’à ce que Zelenskiy propose d’arrêter, a déclaré la personne, affirmant que le dirigeant russe avait exprimé l’opinion à ses collaborateurs que l’Occident ne fournirait pas suffisamment d’armes, sapant ainsi le moral de l’Ukraine.

Les dirigeants américains et européens ont déclaré qu’ils resteraient aux côtés de l’Ukraine jusqu’à ce que sa souveraineté en matière de sécurité soit garantie. Les pays de l’OTAN et leurs alliés affirment qu’ils tentent d’accélérer les livraisons d’armes.

« La Russie pourrait mettre fin à la guerre à tout moment en retirant ses forces d’Ukraine, au lieu de continuer à lancer chaque jour des attaques brutales contre les villes, les ports et la population ukrainiennes », a déclaré le Département d’État en réponse à une question sur les livraisons d’armes.

Les cinq sources ont déclaré que Poutine avait déclaré à ses conseillers qu’il n’avait aucun projet sur le territoire de l’OTAN, reflétant ses commentaires publics sur la question. Deux des sources ont cité les inquiétudes russes quant au danger croissant d’une escalade avec l’Occident, y compris d’une escalade nucléaire, en raison de l’impasse en Ukraine.

Le Département d’État a déclaré que les États-Unis n’avaient pas ajusté leur posture nucléaire et n’avaient vu aucun signe indiquant que la Russie se préparait à utiliser une arme nucléaire.

« Nous continuons de surveiller l’environnement stratégique et restons prêts », a déclaré le porte-parole.

(Reportage de Guy Faulconbridge à Moscou et Andrew Osborn à Londres ; écrit par Andrew Osborn ; édité par Frank Jack Daniel)