Poutine veut que les États-Unis et leurs alliés garantissent que l’OTAN ne s’étendra pas vers l’Est

le russe Le président américain a réitéré mardi sa demande de garanties de la part des États-Unis et de leurs alliés que l’OTAN ne s’étendra pas vers l’est, accusant l’Occident de « les tensions qui s’accumulent en Europe ».

Le discours du président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion avec les hauts gradés de l’armée russe est intervenu quelques jours seulement après que Moscou a soumis des projets de documents de sécurité exigeant que l’OTAN refuse l’adhésion à l’Ukraine et à d’autres pays de l’ex-Union soviétique et annule les déploiements militaires de l’alliance en Europe centrale et orientale — des ultimatums audacieux qui sont presque certains d’être rejetés.

Les demandes – contenues dans un projet de traité de sécurité russo-américain et un accord de sécurité entre Moscou et l’OTAN – ont été rédigées au milieu de la montée des tensions au sujet d’une accumulation de troupes russes près de l’Ukraine qui a alimenté les craintes d’une éventuelle invasion. La Russie a nié avoir l’intention d’attaquer son voisin, mais a demandé des garanties juridiques qui excluraient l’expansion de l’OTAN et le déploiement d’armes là-bas.

LES DIRIGEANTS DE L’UNION EUROPÉENNE PRESSENT LA RUSSIE À REPRENDRE LES POURPARLERS DE PAIX AVEC L’UKRAINE

Poutine a accusé mardi que si des systèmes de missiles américains et de l’OTAN apparaissent en Ukraine, ces missiles ne prendront que quelques minutes pour atteindre Moscou.

« Pour nous, c’est le défi le plus sérieux – un défi pour notre sécurité », a-t-il déclaré, ajoutant que c’est pourquoi le Kremlin a besoin de « garanties à long terme et juridiquement contraignantes » de la part de l’Occident, par opposition à « des assurances verbales, des mots et des promesses » auxquelles Moscou ne peut pas faire confiance.

Poutine a noté que l’OTAN s’est étendue vers l’est depuis la fin des années 1990 tout en donnant l’assurance que les inquiétudes de la Russie étaient sans fondement.

« Ce qui se passe maintenant, les tensions qui s’accumulent en Europe, est de leur faute (aux États-Unis et à l’OTAN) à chaque étape du processus », a déclaré le dirigeant russe. « La Russie a été forcée de réagir à chaque étape. La situation n’a cessé de s’aggraver, de se détériorer et de se détériorer. Et nous voici aujourd’hui, dans une situation où nous sommes obligés de la résoudre d’une manière ou d’une autre. »

Les relations de la Russie avec les États-Unis sont tombées au plus bas après la guerre froide après l’annexion de la péninsule de Crimée à l’Ukraine en 2014 – prenant le contrôle des longues côtes de la mer Noire et de la mer d’Azov – et soutenu une insurrection séparatiste dans l’est de l’Ukraine qui contrôle toujours le territoire là. Les tensions ont ravivé ces dernières semaines après que Moscou a massé des dizaines de milliers de soldats près de la frontière ukrainienne.

Poutine a demandé à l’Occident de garantir que l’OTAN ne s’étendrait pas à l’Ukraine ou n’y déploierait pas ses forces et a soulevé la question lors d’un appel vidéo avec le président américain Biden il y a deux semaines.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a accusé mardi que plus de 120 membres du personnel de sociétés militaires privées américaines opèrent actuellement dans deux villages de l’est de l’Ukraine déchirée par la guerre, formant des troupes ukrainiennes et installant des positions de tir dans des bâtiments résidentiels et différentes installations.

Poutine a déclaré que les États-Unis « devraient comprendre que nous n’avons nulle part où nous retirer ».

« Ce qu’ils essaient de faire et envisagent de faire sur le territoire ukrainien, ce n’est pas à des milliers de kilomètres, cela se passe juste à la porte de notre maison », a-t-il déclaré.

Poutine a ajouté que Moscou espère « des pourparlers constructifs et significatifs avec un résultat final visible – et dans un certain délai – qui garantiraient une sécurité égale pour tous ».

« Les conflits armés, les effusions de sang ne sont pas notre choix, et nous ne voulons pas de tels développements. Nous voulons résoudre les problèmes par des moyens politiques et diplomatiques », a déclaré Poutine.