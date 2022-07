Poutine veut que le hockey russe défie la LNH

Le président russe est connu pour son amour du sport

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il aimerait voir le hockey sur glace dans son pays natal offrir plus de rivalité à la LNH nord-américaine, qui est depuis longtemps établie dans la ligue d’élite du sport.

La Russie possède son propre équivalent dans la LNH sous la forme de la Ligue continentale de hockey (KHL), qui a été fondée en 2008 et comprend principalement des équipes de Russie mais aussi de Biélorussie, du Kazakhstan et de Chine.

Malgré la croissance de la KHL depuis sa création, la Russie a continué de voir le départ de ses plus grands joueurs vers la LNH.

S’adressant jeudi au président de la KHL, Alexei Morozov, Poutine a exprimé l’espoir que la ligue basée en Russie puisse continuer à s’améliorer et donner du fil à retordre à son homologue nord-américain.

« J’aimerais vraiment voir une compétition entre le hockey nord-américain, le hockey européen, [and] que ce soit le hockey russe », dit Poutine.

“Il me semble que c’est vraiment devenu plus intéressant qu’avant la création de la KHL.”

Poutine a parlé de son rôle d’initiateur clé dans la fondation de la KHL en 2008, et a réitéré qu’il avait un intérêt personnel à la voir prospérer.

“Je veux vous souhaiter du succès. Vous savez que j’ai inventé la KHL, donc je suis intéressé à ce que vous réussissiez », a déclaré le dirigeant russe.

La saison dernière, un quatuor de stars russes s’est aligné dans la finale de la Coupe Stanley de la LNH alors que l’Avalanche du Colorado – mettant en vedette Valeri Nichushkin – a battu le Lightning de Tampa Bay, dont l’alignement comprend Nikita Kucherov, Mikhail Sergachev et Andrei Vasilevskiy.

Ailleurs, des joueurs comme la star de longue date des Capitals de Washington Alexander Ovechkin, Evgeni Malkin des Penguins de Pittsburg et le duo des Rangers de New York Igor Shesterkin et Artemi Panarin sont également de grands noms de la LNH.

Étant donné le statut de la Russie en tant que source importante de talents de hockey, le sport a fait l’objet de discussions particulières sur la façon dont il pourrait être affecté par les relations tendues entre la Russie et l’Occident.

Avant le repêchage de la LNH de cette semaine, il a été suggéré que les jeunes Russes pourraient être moins attrayants pour les équipes nord-américaines, bien qu’en fin de compte, trois Russes aient été sélectionnés au premier tour.

Ailleurs, il a été affirmé que certaines équipes de la LNH craignaient que les joueurs russes ne reviennent pas des pauses d’après-saison dans leur pays d’origine.

Cependant, cette idée a été rejetée par le directeur général des Capitals de Washington, Brian MacLellan, qui a déclaré qu’il était convaincu que des joueurs comme Ovechkin et d’autres reviendraient.

Dans la KHL, une partie des retombées du conflit ukrainien a été que l’équipe basée à Helsinki Jokerit et le club letton Dinamo Riga se sont tous deux retirés de la ligue pour la saison 2022/23.

Les autorités du hockey en Lettonie, en Finlande et en Suède ont toutes déclaré qu’elles banniraient n’importe lequel de leurs joueurs de l’équipe nationale s’ils choisissaient de jouer dans la KHL.

Au niveau diplomatique, le président finlandais Sauli Niinisto a déclaré aux médias italiens qu’il n’envisagerait plus de jouer au hockey avec Poutine, après que les deux hommes ont été vus ensemble sur la glace en 2012.

Le Kremlin a répondu en disant que ce ne serait pas une grande perte pour Poutine, qui ne manque pas de partenaires pour constituer des équipes chaque fois qu’il joue.

