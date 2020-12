KEMEROVO, Russie – Maria Ivanko a décidé de la taille de sa famille bien avant que la mine de charbon où elle travaille ne déclare faillite et qu’une pandémie ne la place dans une incertitude encore plus grande.

Il y a quinze ans, elle a eu son premier enfant et elle savait que ce serait son dernier.

Evgenia Petrova, qui travaille également dans une mine de charbon près de la ville sibérienne de Kemerovo, a déclaré qu’elle avait également eu un enfant exprès. Et assise à côté de Petrova dans un café au bord de la route, Elena Ponkratova, une journaliste locale, a acquiescé. Elle a un enfant, une fille de 25 ans.

La petite taille des familles est le signe de la stagnation des taux de natalité et du déclin de la population en Russie, rendus encore plus désastreux par les pressions de la pandémie. Le président Vladimir Poutine a déclaré qu’une Russie en décroissance le «poursuivait». C’est pourquoi il a fait de l’annulation de la contraction de la population russe une priorité nationale, dans le but d’encourager les Russes à avoir des familles plus nombreuses d’ici 2024.

Kemerovo et les steppes environnantes, à environ 2600 miles à l’est de Moscou, révèlent ce qui se trouve sur son chemin.

Selon l’agence statistique russe Rosstat, la population de la région a chuté d’environ 100 000 à 2,6 millions au cours de la dernière décennie.

Dans l’ensemble, la Russie devrait connaître sa plus forte baisse démographique depuis 2006, accélérée par la fermeture des frontières aux migrants et les décès dus au coronavirus s’élèvent actuellement à plus de 36000. Le gouvernement prévoit une baisse de la population de 352 500 personnes cette année, selon un rapport du Site Web de nouvelles de RBC, avec une diminution estimée à 1,2 million de personnes entre 2020 et 2024.

Les visiteurs profitent d’une vue panoramique depuis une colline à Kemerovo, en Russie, le 14 novembre (Arthur Bondar pour le Washington Post) Un monument à Lénine est situé à Kemerovo. (Arthur Bondar pour le Washington Post) Les pétroliers sont dans une entreprise chimique à Kemerovo. (Arthur Bondar pour le Washington Post)

Un démographe indépendant, Alexey Raksha, prédit que la population russe, aujourd’hui d’environ 146,7 millions d’habitants, pourrait baisser de 700 000 cette année, soit une baisse possible de près de 0,5%.

La population américaine est attendue croître de 0,72% en 2020.

Des zones en Russie, comme Kemerovo, offrent d’autres contrastes. L’industrie charbonnière, qui a explosé pendant l’Union soviétique, est désormais un fardeau. Le monument le plus célèbre de la ville est un monument aux mineurs, des emplois qui symbolisent désormais le déclin et les difficultés.

« Bien sûr, si nous avions eu de l’argent pour nous occuper de nos enfants, cela aurait été différent et nous aurions eu plus d’enfants », a déclaré Ivanko, qui envisage de quitter Kemerovo parce que son mari pourrait trouver du travail dans une mine. dans la ville voisine de Novossibirsk.

‘Nous partirions’

L’exploitation minière était déjà en difficulté lorsque la pandémie a frappé. L’affaiblissement de l’économie a réduit la demande de charbon, forçant davantage de licenciements parmi les mineurs qui payaient généralement moins de 400 dollars par mois, soit environ la moitié du salaire moyen de la région. Ceux qui ont conservé leur emploi disent que les salaires ont parfois été payés pendant trois mois consécutifs.

«Toute la famille vivait de la pension de mon père et du salaire de ma mère», a déclaré Ivanko, dont le père et le beau-frère travaillaient dans les mines avant que ce dernier ne soit licencié. « Nous sommes trois sœurs, mais il n’y a que trois petits-enfants. »

De gauche à droite, les mineurs Evgenia Petrova, Oleg Popov et Maria Ivanko, vus le 13 novembre (Arthur Bondar pour le Washington Post)

Les jeunes migrent généralement vers d’autres villes sibériennes ou vers Moscou – un autre coup dur pour la natalité locale. Un programme minier dans une université locale comptait environ 90 étudiants par semestre. Il n’y en a eu qu’un seul l’année dernière.

«Beaucoup de gens aimeraient partir», a déclaré Ponkratova, la journaliste locale. « Tous ceux à qui je parle ici disent que nous partirions si nous le pouvions. »

L’année dernière, un rapport démographique des Nations Unies a calculé que la perspective «pessimiste» de la Russie est que sa population tombera à 124,6 millions d’ici 2050 et à 83,7 millions d’ici 2100.

Raksha, le démographe, s’attend à une baisse plus importante l’année prochaine d’une autre conséquence possible de la pandémie. Un indicateur: selon Rosstat, les mariages enregistrés de cette année à juillet étaient 23% inférieurs à ceux de la même période l’année dernière.

La pandémie a rendu les choses « imprévisibles, et les gens retardent la naissance dans de telles situations », a déclaré Raksha, qui a travaillé pour Rosstat jusqu’à cet été.

La solution de Poutine: des allégements fiscaux prometteurs pour les familles nombreuses et des allocations pour ceux qui ont des enfants.

Le prétendu capital maternité a été un succès lorsqu’il a été introduit pour la première fois en 2007, a déclaré Raksha, mais le paiement unique d’environ 6 000 dollars pour un deuxième enfant est bien en deçà de ce qui est nécessaire aux yeux de nombreux Russes.

Elena Kalinchenko tient son bébé à Kemerovo le 15 novembre. (Arthur Bondar pour le Washington Post)

Cette année, Poutine a décidé de payer aux familles ce montant même pour le premier enfant.

Trois des cinq maternités de la région de Kemerovo ont récemment été converties en centres de traitement des coronavirus. Juste avant le changement, Sergey Evgenivich Baranov est né en septembre – le quatrième enfant rare de sa famille.

Ses parents profitent du capital maternité, mais ils ont déploré les incohérences et les maux de tête bureaucratiques qui l’accompagnent. Par exemple, pour avoir trois enfants, ils ont reçu une allocation unique d’environ 7 800 $ dans le cadre d’un ancien programme de paiement, mais n’ont ensuite reçu qu’un paiement unique de 300 $ sans allocation mensuelle supplémentaire après avoir donné naissance à leur quatrième enfant.

La famille recevrait également un lopin de terre du gouvernement en récompense d’avoir eu le troisième enfant, mais quatre ans se sont écoulés sans l’avoir reçu, a déclaré la mère Elena Kalinchenko.

« Tu dois payer [around $500] juste pour préparer les documents pour la terre, alors de quel type d’aide gouvernementale s’agit-il? elle a ajouté.

Leur appartement exigu de deux chambres est si proche d’une mine de charbon que des explosions souterraines secouent leur maison tous les trois jours.

Tombes fraîches à Kemerovo le 15 novembre (Arthur Bondar pour le Washington Post)

Fouilles fraîches

Dans une petite zone seulement du cimetière de Kemerovo, 25 parcelles de terrain ont été fraîchement creusées un dimanche matin récent. Les rangées de tombes qui l’entouraient étaient neuves, avec des dates de décès en septembre, octobre et début novembre.

La Russie revendique officiellement moins de 40000 décès dus au coronavirus, mais Raksha soupçonne que le chiffre réel est nettement plus élevé sur la base des comparaisons avec les statistiques de décès passées du pays. Les régions du pays – dont beaucoup se trouvent à des milliers de kilomètres de Moscou – ont connu des difficultés notamment pendant la pandémie, faute de lits d’hôpitaux et de médicaments disponibles.

À Kemerovo, des maladies respiratoires et des cancers se produisaient déjà en raison d’une grave pollution. Le taux de mortalité reste l’un des plus élevés de Russie – 14,6 décès pour 1000 personnes en 2019, contre 9 naissances pour 1000.

« Demandez à n’importe qui ici, et ils auront un être cher qui est mort du cancer », a déclaré Maksim Uchatov, un activiste local.

Dans la ville de Kannedovsk, dans la région, une grande mine se dresse au-dessus du petit centre comme une ligne d’horizon de collines de sable. Un panneau déchiré et fané dit: « Je t’aime, ma ville, Kisdomovsk. »

L’année dernière, quinze habitants d’un village voisin ont demandé l’asile au premier ministre canadien Justin Trudeau dans une adresse vidéo parce que leurs maisons se trouvent à quelques pas d’une mine souterraine abandonnée qui, selon eux, est encore radioactive. Une parcelle de terrain est délimitée par des panneaux «Stop no entry».

Un coup d’œil à l’intérieur d’une mine de charbon à ciel ouvert à Kannedovsk, vu le 13 novembre (Arthur Bondar pour le Washington Post) Des panneaux mettent en garde contre l’entrée sur d’anciens terrains miniers que les résidents locaux disent radioactifs. (Arthur Bondar pour le Washington Post) Vladimir Gorenko se tient chez lui à Apanas, en Russie, le 13 novembre (Arthur Bondar pour le Washington Post)

Le gouvernement canadien a répondu par la suite que les demandes des résidents ne peuvent être prises en considération que si les demandeurs sont considérés comme des réfugiés en vertu du droit de l’immigration.

Vitaly Shestakov, qui vit le long de la route de la mine abandonnée, a déménagé dans la région il y a six ans avec sa femme et sa jeune fille.

Ils envisageaient d’avoir un autre enfant, a-t-il dit. Mais il y a deux ans, Chestakov a précipité sa femme et sa fille à l’hôpital après être soudainement tombée malade. Il a déclaré que les médecins avaient identifié plus tard la cause comme une intoxication au monoxyde de carbone, bien que le chauffage au gaz dans la région ait été éteint pendant l’été.

Les résidents ont appelé le gouvernement à les reloger. Chestakov a mené une grève de la faim pendant neuf jours pour sensibiliser le public au problème, mais les autorités locales l’ont largement ignorée, a-t-il déclaré.

À une heure de route, Vladimir Gorenko et sa femme, Svetlana, vivent à la lisière de la forêt de la taïga dans un village non pavé avec des panneaux demandant à l’industrie du charbon de rester à l’écart. Le couple a deux enfants adultes, dont un fils qui a trois enfants à lui.

Le fils a déménagé sa jeune famille de la région de Kemerovo à Krasnodar sur la mer Noire.

«Là, la vie est la mort», a déclaré Gorenko à propos de Kemerovo. « Il voulait que ses trois enfants grandissent en bonne santé. »

Vladimir Gorenko et Svetlana Gorenkova sont proches de leur maison à Apanas. (Arthur Bondar pour le Washington Post)

Natalia Abbakumova a contribué à ce rapport. Retouche photo par Chloe Coleman.