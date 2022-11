Poutine va sauter le sommet du G20 en Indonésie par crainte d’un assassinat : rapport

Le président russe Vladimir Poutine sautera le sommet du G20 de la semaine prochaine à Bali, en Indonésie, dans une décision que certains pensent avoir été prise en raison d’une éventuelle tentative d’assassinat.

“Les raisons pour lesquelles Poutine ne se rend pas au G20 sont sérieuses”, a déclaré le stratège politique russe et conseiller de Poutine, Sergueï Markov. selon L’Indépendant . “Il y a une grande possibilité d’une tentative d’assassinat contre Poutine de la part des services spéciaux des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’Ukraine.”

Markov a également suggéré un scénario où Poutine est soumis à des “situations humiliantes” pendant le sommet.

“Par exemple, un militant social handicapé renverse Poutine – comme par accident – et tous les médias du monde diffusent une image avec la légende” Le président de la Russie est à quatre pattes “”, a écrit Markov. “Je suis certain que ce genre de situation est planifié par des Occidentaux complètement fous.”

Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA pour la doctrine et la stratégie russes et auteure de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital qu’il y a eu plus d’une douzaine de tentatives d’assassinat probables contre Poutine tout au long de sa présidence, et que c’est toujours une possibilité. Cependant, Koffler a ajouté que toute suggestion selon laquelle les services de renseignement américains ou britanniques exécuteraient ce complot est “sans fondement” et fait partie d’une campagne de “désinformation russe” pour trouver une “excuse” pour manquer l’événement.

“Mon évaluation est qu’il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles il ne se rendra pas à Bali la semaine prochaine, peut-être en plus des problèmes de sécurité”, a expliqué Koffler. “Il existe des indices de renseignement suggérant que les Russes sont peut-être en train de tendre un piège à Kherson. Ils se retirent afin d’attirer les forces ukrainiennes et d’organiser un massacre. Les Russes envisagent peut-être d’utiliser des méthodes inhumaines et barbares telles que les RDD (dispositifs de dispersion radiologique). ) communément appelées « bombes sales » ou elles pourraient déclencher une inondation en ciblant le barrage voisin. »

Koffler a déclaré que Poutine voudra probablement rester en Russie compte tenu de ces méthodes controversées “au cas où les États-Unis réagiraient par leur propre escalade, afin qu’il puisse prendre des décisions critiques”.

La Russie a déclaré cette semaine qu’elle avait commencé à retirer des troupes de Kherson, la seule capitale provinciale ukrainienne qu’elle a capturée pendant la guerre, ce qui, selon certains, pourrait être une retraite qui signale un tournant dans la guerre, tandis que d’autres restent prudents quant au fait que le pays pourrait se mettre en place. un piège pour une embuscade.

Un responsable du gouvernement indonésien a confirmé jeudi que Poutine ne participerait pas au sommet du G20, évitant ainsi une éventuelle confrontation avec les États-Unis et ses alliés au sujet de son invasion de l’Ukraine.

Luhut Binsar Pandjaitan, le chef du soutien aux événements du G-20, a déclaré que la décision de Poutine de ne pas venir était “la meilleure pour nous tous”.

“Il a été officiellement informé que le président russe Vladimir Poutine n’assistera pas au sommet du G-20 et sera représenté par un haut responsable, et cela a été discuté par le président Joko Widodo et Poutine lors de conversations téléphoniques précédentes”, a déclaré Pandjaitan. après avoir rencontré des responsables de la sécurité à Denpasar, la capitale de Bali.

Le président Biden, le président chinois Xi Jinping et d’autres dirigeants mondiaux doivent assister au sommet de deux jours qui commence mardi prochain. Le sommet aurait été la première fois que Biden et Poutine étaient ensemble lors d’un rassemblement depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février.

L’Associated Press a contribué à ce rapport