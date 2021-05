VLADIMIR Poutine est sur le point de libérer son armée de propagande de la «jeunesse hitlérienne» de 800 000 hommes pour colporter la haine dans une nouvelle cyber-guerre avec l’Occident, a-t-on rapporté.

Le président russe veut utiliser les jeunes troupes pour s’attaquer «Valeurs occidentales», ingérence étrangère et poison sur les réseaux sociaux.

Les critiques ont accusé la « Yunarmia » de Poutine à croissance rapide de ressembler à la jeunesse hitlérienne de l’Allemagne nazie après que la stratégie ait été révélée par le maître espion Nikolai Patrushev, chef du conseil de sécurité du Kremlin.

Il a exigé une intensification de «l’éducation spirituelle, morale et patriotique des adolescents» en Russie pour contrer les menaces étrangères présumées.

Cela impliquait de donner «un nouvel élan au travail du mouvement public militaro-patriotique Yunarmia» – également connu sous le nom d ‘«armée de la jeunesse» de Poutine.

Patrushev – ancien chef du service de contre-espionnage du FSB et l’un des alliés les plus proches du président russe – a appelé à «la création et le développement de centres de formation dans les régions pour l’éducation militaire et patriotique des jeunes».

Il a averti: « L’augmentation des tensions interethniques, la propagation de la xénophobie et de l’extrémisme sont influencées par la promotion par les organisations non gouvernementales étrangères des valeurs libérales pro-occidentales. »

Certains ont dit que c’était la preuve de la militarisation accrue de la Russie dans un contexte de détérioration des relations avec l’Occident.

Mais les partisans affirment que la force, mise en place en 2015 et qui compte désormais plus de 800 000 personnes, évite aux enfants les ennuis tout en favorisant le patriotisme.

Les recrues âgées de 8 à 18 ans apprennent les exercices militaires, comment manier les kalachnikovs, la lutte et le saut en parachute.

La Russie devait contrer «les sentiments séparatistes (et) divers types de fausses informations, y compris sur la violation présumée des droits des peuples autochtones», a déclaré Patrushev, en peignant des images de la Russie assiégée par l’Occident et d’autres ennemis étrangers.

«Des exemples d’une telle activité subversive ont été identifiés à Saint-Pétersbourg et dans les régions de Leningrad, Arkhangelsk et Mourmansk», a-t-il déclaré à Mourmansk.

Les adolescents doivent apprendre «l’illumination et le travail de formation» dans les écoles, a-t-il expliqué.

Patrushev a averti que les médias sociaux sont de plus en plus utilisés pour «répandre les idées de terrorisme» en Russie.

Les agences de renseignement de Moscou « identifient de plus en plus souvent de nombreux faits de financement d’activités terroristes, y compris de l’étranger ».

Affirmant que la Russie était confrontée à des menaces majeures de l’extérieur avec des «activités de recrutement» et des tentatives de création de «cellules» en Russie ciblant les jeunes et les travailleurs migrants «enclins à des comportements antisociaux».

Les autorités doivent «lutter contre la diffusion d’informations destructrices, la distorsion de l’histoire, la propagande de la violence et la discorde ethnique», a-t-il insisté.

Ses propos s’inscrivent dans le contexte des tensions les plus profondes dans les relations entre l’Occident et la Russie depuis la fin de la guerre froide.

