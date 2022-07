Poutine va armer la marine russe avec des missiles Zircon hypersoniques mortels à 7 000 mph dans un avertissement effrayant à l’Occident

VLADIMIR Poutine a annoncé que la marine russe serait armée de missiles hypersoniques Zircon mortels à 7 000 mph dans un avertissement effrayant à l’Occident.

Le tyran russe a déclaré que ses navires de guerre seraient équipés de fusées à la pointe de la technologie « dans des mois ».

Vladimir Poutine a ordonné que les navires de guerre russes soient équipés de missiles hypersoniques mortels Crédit : EPA

Moscou a testé la fusée Zircon, qui peut parcourir 7 000 mph, en mai 1 crédit : East2West

Poutine a approuvé une nouvelle doctrine navale qui a appelé les États-Unis et l’OTAN la plus grande menace de la Russie Crédit : Reuters

“La frégate Admiral Gorshkov sera la première à partir au combat avec ces armes redoutables à bord”, a déclaré Poutine lors d’un défilé militaire dimanche célébrant la marine russe.

“L’élément clé ici est la capacité de la marine russe… Elle est capable de répondre à la vitesse de l’éclair à tous ceux qui décident d’enfreindre notre souveraineté et notre liberté.”

Poutine n’a pas fait référence à l’Ukraine dans son discours, mais a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec les missiles dévastateurs utilisés pour défendre les intérêts de Moscou dans le monde.

La Russie a testé sa fusée Zircon en mai, tirant l’arme “imparable” depuis la mer de Barents. Le missile a touché une cible à une distance de 625 miles dans la mer Blanche.

L’ogive a été saluée par la télévision contrôlée par l’État de Moscou comme l’arme de choix de Poutine pour anéantir les villes américaines en cas de conflit atomique.

On pense que le missile Zircon peut atteindre des cibles à 620 miles et voyager à 7 000 mph, bien qu’il y ait eu des rapports non confirmés, sa portée réelle est d’environ 1 200 miles.

À cette vitesse, il pouvait atteindre Londres en cinq minutes.

Il sera initialement déployé à partir de frégates russes, puis à partir de sous-marins.

Cela survient alors que les célébrations de la Journée de la marine russe ont été annulées dans le port de Crimée de Sébastopol à la suite d’informations faisant état d’une “attaque de drone artisanale” contre le QG de la flotte de la mer Noire du pays, qui a blessé six personnes, selon le maire pro-russe Mikhail Razvozhaev.

Il a déclaré sur Telegram : “Un objet non identifié a volé dans la cour du quartier général de la flotte.

“Selon les premières informations, il s’agit d’un drone.”

Il a déclaré que toutes les célébrations avaient été annulées “pour des raisons de sécurité”.

Kyiv a nié toute responsabilité et a plutôt affirmé que Moscou avait organisé l’attaque.

“La libération de notre Crimée des occupants se déroulera différemment et beaucoup plus efficacement”, a déclaré Sergey Bratchuk, porte-parole de l’administration militaire d’Odessa.

Poutine a prononcé son discours à bord d’un patrouilleur de classe Raptor sur la rivière Neva à Saint-Pétersbourg.

Le tyran dérangé a également signé une doctrine navale de 55 pages qui énonce les grands objectifs stratégiques de la Russie en mer et ses ambitions en tant que “grande puissance maritime”.

La doctrine affirmait que la principale menace pour la Russie était “la police stratégique des États-Unis pour dominer les océans du monde” et le mouvement de l’alliance de l’OTAN plus près des frontières russes.

Poutine a déclaré à ses forces qu’elles pourraient utiliser les missiles si les outils diplomatiques et économiques étaient épuisés, suggérant que Moscou pourrait être prête à déployer les nouveaux missiles Zircon pour défendre ses frontières maritimes.

Le Jour de la Marine est une fête russe annuelle au cours de laquelle ses flottes organisent des défilés navals et honorent ses marins.