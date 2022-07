Poutine utilise les minorités comme “chair à canon”, les soldats bouriates rentrent d’Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les groupes de défense des droits de l’homme soulignent depuis longtemps que les régions les plus pauvres de Russie paient le prix le plus élevé de la guerre en Ukraine. Maintenant, certains de ceux qui sont pris dans cette guerre parlent pour eux-mêmes.

Cent cinquante soldats bouriates ont mis fin à leurs contrats militaires au début du mois, selon des membres de la Free Buryatia Foundation, un groupe pro-démocratie basé aux États-Unis et représentant sa circonscription depuis l’étranger.

Un groupe d’épouses et de mères de soldats a enregistré un appel vidéo au gouverneur de Bouriatie pour qu’il laisse les militaires rentrer chez eux. La vidéo a fait sensation et a été rapidement retirée par ses producteurs intimidés.

Mais les hommes seraient rentrés chez eux après un détour par une installation militaire fermée à Lougansk pendant quelques jours. Pourtant, le fait que les soldats soient de retour peut donner à d’autres groupes l’espoir qu’eux aussi pourront rappeler leurs familles.

La Bouriatie, selon Vladimir Budaev de la Free Buryatia Foundation, se classe au 81e rang parmi 85 régions riches de la Fédération de Russie. Autrement dit, c’est presque la partie la plus pauvre du pays.

Les Bouriates sont étroitement liés au peuple mongol. Budaev affirme que la région de la Sibérie orientale est maintenue artificiellement pauvre par le centre, par le Kremlin, afin de la maintenir dépendante des largesses de Moscou. La Bouriatie a l’un des taux de pertes de guerre les plus élevés de Russie.

“C’est la politique coloniale de la Russie”, a déclaré Budaev à Fox News. “Il s’agit de xénophobie et de chauvinisme parce que nous sommes bouriates. Nous ne sommes pas le noyau dur de la population russe. Donc, fondamentalement, ils nous traitent comme des consommables.”

Pour beaucoup, avant la guerre, l’armée était le seul véritable ascenseur social. En temps de paix, les emplois dans l’armée ressemblaient davantage à des emplois dans la fonction publique. Dans une région où les salaires mensuels moyens sont inférieurs à 400 dollars par mois, un salaire qui peut désormais être près de huit fois plus attractif. Un recrutement payant et agressif est tout ce que le président russe Poutine a à ce stade pour faire avancer sa machine de guerre.

Il n’a pas appelé à une mobilisation générale, vraisemblablement pour des raisons politiques. Et pour cette raison, les avocats des droits de l’homme disent que les soldats peuvent même refuser d’aller à la guerre s’ils le souhaitent. Mais ce ne sera pas si facile. Ni simple. Mais apparemment, des centaines, voire des milliers de Russes et de Russes non ethniques cherchent de l’aide pour résilier des contrats ou éviter d’aller en Ukraine.

Budaev pense que quelques milliers de soldats de Bouriatie se sont déployés et qu’environ 200 ont été tués. Mais il est impossible de connaître le vrai nombre de victimes. Un média indépendant de la capitale régionale d’Ulan-Ude affirme qu’il y a un enterrement ou deux chaque jour.

Les familles disent que leurs soldats ont été trompés au sujet de leur déploiement, et un autre membre de la Free Buryatia Foundation a déclaré que leur peuple avait été utilisé comme “chair à canon”. Le média indépendant MediaZona estime que les Daghestanais sont morts en nombre similaire à celui des Bouriates (un peu plus de deux cents qu’ils ont confirmé) contre neuf à Moscou et trente à Saint-Pétersbourg.

Selon de nombreux partisans russes, le Kremlin est particulièrement sensible aux victimes de la capitale – si ces chiffres deviennent importants, cela pourrait conduire à des troubles civils. Mais il est clair que Moscou est également inquiet de l’ambiance en Bouriatie maintenant. Le gouvernement vient de bloquer le site Internet de Free Buryatia.

Budaev dit que les soldats bouriates, peut-être un peu comme leurs camarades russes, ne savent pas ce qu’ils font en Ukraine.

“Il n’y a pas de nazis en Ukraine”, a déclaré Budaev. “Ils (les Bouriates) font face au nazisme en Russie. Si les Russes d’Asie vont à Moscou, ils entendent des insultes. Ce n’est pas notre guerre. Tous les Russes ne soutiennent pas cette guerre. Beaucoup de gens veulent la démocratie.”