Poutine, utilisant le veto de l’ONU, vise les règles mondiales

RIGA, Lettonie — Lors d’un récent forum de politique publique, le président Vladimir Poutine a vanté son « nouveau monde » et a rejeté un ordre mondial fondé sur des règles, le qualifiant de « sorte d’absurdité ». « Quelles règles ? » Poutine a crié lors d’une réunion du club de discussion Valdai à Sotchi, sur la côte russe de la mer Noire. Il a rejeté l’ordre international fondé sur des règles, le qualifiant de « manière ouvertement grossière » de Washington de dire à la Russie comment se comporter. L’ère des règles mondiales « est révolue depuis longtemps et ne reviendra jamais », a déclaré Poutine. « Jamais! »

Auparavant, le dirigeant russe avait qualifié le système de « truqué » et de « conçu pour les imbéciles ».

Le rejet par Moscou d’un ordre international fondé sur des règles est évident dans sa guerre en Ukraine – où elle a violé les frontières, tué des civils et pris pour cible des infrastructures, et où il existe des preuves que ses forces ont torturé et enlevé des enfants. Cela est également évident dans la diplomatie internationale, de manière plus frappante aux Nations Unies, où la Russie a utilisé son veto au Conseil de sécurité pour défier les appels à son retrait d’Ukraine.

La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine – dans laquelle un membre permanent du Conseil de sécurité a violé de manière flagrante la Charte des Nations Unies et peut bloquer unilatéralement toute action substantielle visant à mettre fin aux hostilités – a miné la légitimité du Conseil de sécurité et déclenché une nouvelle clameur en faveur de réformes.

La Russie prétend soutenir une telle réforme et un rôle plus important pour les pays du Sud dans les affaires mondiales. Mais le Kremlin considère son veto au Conseil de sécurité, ainsi que son arsenal nucléaire, comme des symboles de statut mondial. D’autres membres permanents du Conseil de sécurité, dont les États-Unis, ont également résisté à une réforme significative tout en soutenant cette idée du bout des lèvres.

« Fondamentalement, le droit de veto dit à tout le monde : ‘Vous ne pouvez rien faire sans notre accord.’ C’est ce pouvoir de veto qui vous distingue des autres », a déclaré Bobo Lo, auteur de « La Russie et le désordre du nouveau monde ».

Lo soutient que les tactiques russes du Conseil de sécurité reflètent l’image de Moscou comme une grande puissance capable de briser les normes internationales et de bouleverser l’ordre mondial en sa faveur.

La visite de Poutine cette semaine en Chine, où il était l’invité d’honneur d’un sommet célébrant l’initiative mondiale d’infrastructures de la Ceinture et de la Route du président Xi Jinping, met en évidence la détermination des deux dirigeants autocratiques à serrer les armes contre les États-Unis et le reste de l’Occident.

Une victoire russe en Ukraine serait une défaite majeure pour l’ordre international – preuve que des territoires peuvent être saisis par la force et que les petites nations sont soumises aux caprices des grandes puissances.

« Poutine essaie bien sûr de saper l’ordre mondial parce que c’est pour lui la seule stratégie pour survivre », a déclaré le magnat russe en exil Mikhaïl Khodorkovski dans une interview.

Certains analystes estiment qu’une ère de désordre, de conflit et de fragmentation a déjà commencé.

Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, prônent fréquemment un nouveau monde multipolaire, avec de vagues propos sur la démocratisation du Conseil de sécurité. Mais leur objectif, disent les analystes, est de façonner les Nations Unies et d’autres organismes en fonction des propres intérêts de Moscou.

« Nous sommes essentiellement confrontés à la tâche de construire un nouveau monde », a déclaré Poutine lors de la réunion de Valdai. « La Russie était, est et sera l’un des fondements du système mondial. »

Mais pour la Russie, « la démocratisation ne signifie pas que la Nouvelle-Zélande deviendra aussi importante que la Russie ou l’Amérique », a déclaré Lo. « La démocratisation des relations internationales signifie que l’Occident, et en particulier les Etats-Unis, ne peuvent pas prendre les devants. »

Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas réussi pendant des décennies à prévenir les conflits, en grande partie à cause du droit de veto des cinq membres permanents. Mais la Russie pourrait semer davantage de chaos si elle le souhaitait, a déclaré un haut responsable des cercles diplomatiques russes.

« La Russie a de nombreuses opportunités de compliquer la position de l’Occident dans de nombreuses régions du monde », a-t-il déclaré, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour offrir une évaluation franche. « Il existe des possibilités en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie de l’Est et en Amérique latine. »

Changer la Charte des Nations Unies est pratiquement impossible, car il nécessite l’unanimité parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité ainsi qu’un vote majoritaire des deux tiers à l’Assemblée générale.

« Le Conseil de sécurité est devenu l’institution multilatérale la plus discréditée au monde », a déclaré Lo. « Et je ne vois pas que ça s’améliore. La réforme de l’ONU est presque un oxymore.

Les critiques affirment que l’ONU a été discréditée non seulement par la Russie, mais aussi par la justification de la guerre en Irak par l’administration Bush avec de fausses affirmations selon lesquelles Bagdad cachait des armes de destruction massive.

Les États-Unis ont également été critiqués pour avoir utilisé leur veto pour protéger Israël des critiques concernant le traitement réservé aux Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Washington a récemment opposé son veto à une résolution présentée par le Brésil appelant à une pause dans les combats à Gaza pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, car elle « ne mentionnait pas le droit d’Israël à l’autodéfense ».

Dans un discours devant le Conseil de sécurité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé le mois dernier que la Russie soit retirée de son veto. D’autres insistent sur le fait que la Russie, légalement, n’aurait jamais dû hériter du siège permanent de l’Union soviétique. Techniquement, disent-ils, ce changement nécessitait un amendement à la Charte des Nations Unies, ce qui n’a jamais eu lieu.

L’usage du veto par la Russie a été plus radical que celui de n’importe quel autre pays, bloquant une résolution du Conseil de sécurité exigeant son retrait d’Ukraine et une résolution condamnant son annexion illégale de quatre territoires en Ukraine.

Malgré tous les discours de Moscou sur le multilatéralisme, la Russie a bloqué d’autres votes clés au Conseil de sécurité depuis l’invasion, en opposant son veto aux sanctions contre les individus au Mali qui ont violé un accord de paix de 2015, en opposant son veto à l’aide humanitaire aux civils en Syrie et en empêchant une réponse unifiée au missile balistique de la Corée du Nord. essais.

Dans le passé, la Russie a bloqué une enquête sur l’utilisation répétée d’armes chimiques par la Syrie contre sa propre population et un tribunal international sur la destruction du vol 17 de la Malaysia Airlines, qui a été abattu avec une arme fournie par la Russie alors qu’il survolait l’est de l’Ukraine en 2014. .

La Russie a également opposé son veto à une résolution de 2007 appelant la junte militaire du Myanmar à cesser de persécuter les groupes minoritaires et d’opposition.

Depuis la création des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale, la Russie et son prédécesseur, l’Union soviétique, ont utilisé leur veto 154 fois, soit plus que tout autre État, dont 26 fois depuis le retour de Poutine à la présidence russe en 2012.

Les États-Unis l’ont fait 88 fois, dont 19 fois depuis la chute de l’Union soviétique et seulement quatre fois depuis 2012. En septembre 2022, Washington s’est engagé à s’abstenir de recourir au veto « sauf dans des circonstances rares et extraordinaires ». La Grande-Bretagne et la France n’ont plus utilisé leur veto depuis 1989.

Richard Gowan, expert de l’ONU auprès de l’International Crisis Group, a déclaré que les vetos de la Russie pourraient conduire à une augmentation de la discorde et de la paralysie, entravant les missions de maintien de la paix et les missions humanitaires.

« La Russie devient considérablement plus affirmée au sein du Conseil, plus disposée à jouer le trouble-fête qu’elle ne l’était en 2022 », a déclaré Gowan. « On a le sentiment que nous arrivons au point où les Russes vont tout simplement bloquer de plus en plus, à mesure que l’ambiance diplomatique générale devient de plus en plus aigre. »

Gowan a déclaré qu’il craignait des ruptures sur des questions mondiales cruciales, telles que le cadre d’application et de surveillance des sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord à cause de son programme nucléaire.

La rhétorique de Poutine sur l’hypocrisie occidentale trouve cependant souvent un écho auprès des dirigeants des pays du Sud, dont beaucoup ne veulent pas prendre parti et sont déçus par les échecs occidentaux en matière de changement climatique, de sécurité alimentaire, de pandémie de Covid-19 et de développement économique. Le veto américain sur l’aide humanitaire à Gaza va probablement renforcer le mécontentement à l’égard de Washington dans les pays du Sud.

Ce membre des cercles diplomatiques russes a déclaré que la Russie et la Chine s’éloignaient de plus en plus des positions occidentales sur la Corée du Nord, créant ainsi un fossé entre les États-Unis et leurs alliés d’un côté, et la Russie, la Chine et la Corée du Nord de l’autre.

« Les risques et les dangers vont probablement augmenter », a-t-il déclaré.

Un ancien diplomate américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de relations internationales sensibles, a déclaré que l’objectif de la Russie était de restreindre l’interprétation des règles et traités mondiaux, dont certains ont été signés par l’Union soviétique, en particulier ses engagements passés en faveur des droits et de la démocratie.

« Ils tentent de vendre un discours selon lequel l’ordre international fondé sur des règles est une création artificielle des États-Unis et de leurs alliés, imposée au reste du monde », a déclaré l’ancien diplomate. «C’est de la foutaise. L’ordre international fondé sur des règles est constitué de règles qui ont été élaborées par des négociations multilatérales entre tous ceux qui allaient vivre selon ces règles, y compris la Russie et l’Union soviétique.

Belton a rapporté de Londres.