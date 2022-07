Poutine trouve un nouvel allié en Iran, un autre paria

Le président Vladimir V. Poutine a quitté la Russie mardi pour un voyage international rare et a reçu une belle récompense : une rencontre avec un dirigeant mondial de premier plan qui a exprimé son soutien sans réserve à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

En voyageant en Iran, M. Poutine s’est efforcé de solidifier une alliance irano-russe qui est devenue un contrepoids important aux efforts menés par les États-Unis pour contenir les adversaires occidentaux. Il a rencontré l’ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême de l’Iran, qui a publié une déclaration de soutien à la guerre de M. Poutine en Ukraine, du genre de celles que même d’autres pays proches de la Russie ont jusqu’à présent évité de faire.

“La guerre est une entreprise violente et difficile, et la République islamique n’est pas du tout contente que des gens soient pris dans la guerre”, a déclaré M. Khamenei à M. Poutine, selon le bureau du guide suprême. “Mais dans le cas de l’Ukraine, si vous n’aviez pas pris la barre, l’autre partie l’aurait fait et aurait déclenché une guerre.”