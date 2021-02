MOSCOU – Pour ses partisans, le personnage anti-corruption Alexei Navalny, dont la détention a déclenché des protestations massives à travers la Russie, a été envoyé en prison pour le crime d’avoir osé survivre aux efforts du président Vladimir Poutine pour l’empoisonner.

« Poutine transforme sa principale menace en martyr, une sorte de Nelson Mandela russe », a déclaré Jaka Bizilj, le directeur du groupe humanitaire berlinois Cinema for Peace Foundation, faisant référence au héros anti-apartheid et ancien président sud-africain.

En août, Bizilj a organisé l’évacuation de Navalny par avion privé vers l’Allemagne après être tombé dans le coma dans la ville sibérienne d’Omsk. La Russie dit qu’il n’y a aucune preuve que le critique de longue date du Kremlin a été empoisonné. Mais les scientifiques allemands ont déterminé que Navalny avait été exposé à l’agent neurotoxique de qualité militaire russe Novichok, une affirmation soutenue par les États-Unis et plusieurs pays européens. Une enquête menée par Bellingcat, une organisation de recherche numérique, a retracé l’empoisonnement aux agents de sécurité russes.

‘Vous ne pouvez pas emprisonner tout le pays’: Navalny écope de 2,5 ans de prison russe

Cinq mois après l’attaque presque fatale, Navalny est rentré à Moscou à la mi-janvier. Juste avant le décollage d’un aéroport de Berlin, il a posté une vidéo sur Instagram de sa femme citant une phrase d’un film policier populaire en Russie: « Apportez-nous de la vodka, mon garçon. Nous rentrons chez nous. » Navalny a été immédiatement arrêté à la frontière. Les autorités russes ont déclaré qu’en cherchant un traitement médical à l’étranger, il avait violé les conditions de sa libération conditionnelle dans le cadre d’une affaire de détournement de fonds de 2014 qui est largement considérée comme politiquement motivée.

Pendant plusieurs semaines, des dizaines de milliers de Russes sont descendus dans les rues – et sur la glace, une manifestation a eu lieu sur un lac gelé à Kazan dans le sud-ouest à -45 degrés Fahrenheit – à travers le pays pour exiger la libération de Navalny. D’autres troubles sont attendus après la condamnation de Navalny à 2,5 ans de prison le 3 février.

« La seule méthode (de Poutine) est de tuer des gens », a déclaré Navalny alors que le juge lisait le verdict. « Pour autant qu’il prétend être un grand géopoliticien, il restera dans l’histoire comme un empoisonneur. » Alors que Navalny se tenait dans une cage de verre gardée par des huissiers de justice, il désigna sa femme Yulia de l’autre côté de la cour et dessina un cœur sur la paroi de verre.

Les analystes affirment que les manifestations représentent un mouvement de protestation en plein essor qui croît de façon exponentielle et est stimulé par une myriade de problèmes qui arrivent à un point critique, notamment des difficultés économiques accrues, la frustration face à la pandémie de coronavirus et l’ampleur choquante de la greffe perpétrée depuis des décennies par Poutine et L’élite politique russe – dénoncée par des militants anti-corruption tels que Navalny.

« C’est qualitativement différent de ce que nous avons vu auparavant », a déclaré Robert Legvold, un expert de la Russie et professeur émérite à l’Université de Columbia, notant que les manifestations se sont déroulées non seulement à travers la Russie mais à travers des groupes idéologiques (des nationalistes conservateurs). « Une partie très importante de cette population ne considère plus le gouvernement comme légitime », a-t-il déclaré.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Après l’arrestation de Navaly, sa Fondation anti-corruption a publié une enquête vidéo de deux heures sur YouTube détaillant un manoir de luxe sur la côte sud de la Russie de la mer Noire, qui appartiendrait à Poutine. La vidéo allègue qu’elle se trouve sur un domaine privé 39 fois la taille de Monaco, est la plus grande maison privée de Russie et qu’elle a été payée avec «le plus gros pot-de-vin de l’histoire». La propriété dispose d’un théâtre, d’un casino, d’une église, d’une patinoire de hockey, d’une discothèque « aquatique » et d’un salon de narguilé avec une scène de pole dance. Poutine nie posséder le somptueux palais et le milliardaire russe Arkady Rotenberg a depuis fait un pas en avant pour dire que le domaine de 20 000 acres lui appartenait en fait, pas à Poutine.

Mais Rotenberg et le leader russe sont proches. Pendant un certain temps, ils ont été des partenaires d’entraînement de judo. Le salaire annuel officiel de Poutine est d’environ 150 000 dollars, selon les chiffres officiels, une somme relativement modeste pour un homme que l’on voit régulièrement porter des montres à 60 000 dollars. Et divers chiens de garde, groupes d’enquête et militants anti-corruption ont estimé que la richesse personnelle de Poutine se situait entre 70 et 200 milliards de dollars.

Personne ne semble savoir comment exactement Poutine, 68 ans, a acquis toute cette richesse.

Certains des manifestants en Russie ont exprimé leur point de vue sur la question en se moquant de Poutine en apportant des brosses de toilette dorées aux manifestations.

«Tout ce qui se passe (avec Navalny) est illégal», a déclaré Darya Grechishkina, 20 ans, une chef de bureau, résidente de Moscou. « Navalny est en prison parce qu’il est l’ennemi personnel de Poutine et Poutine a un pouvoir illimité. Je ne fais pas confiance au système judiciaire en Russie. »

Grechishkina a déclaré qu’elle et la plupart de ses amis avaient peur « même d’aller se promener dehors » en raison de la répression intense des autorités contre les manifestations. La police et les services de sécurité ont intimidé, battu et détenu des militants, des étudiants et toute personne qui semble vaguement liée aux troubles. Ils ont ordonné aux entreprises de médias sociaux de supprimer tous les messages appelant les gens à participer aux manifestations et les ont menacés de lourdes amendes et d’autres sanctions en cas de non-respect.

Un journaliste emprisonné pour un retweet

Près de 5 700 personnes ont été arrêtées à travers la Russie, selon OVD-Info, un groupe de surveillance indépendant qui suit la persécution politique en Russie. Au moins 80 journalistes ont été arrêtés, dont Sergei Smirnov, rédacteur en chef de MediaZona, un site Web indépendant fondé par des membres du groupe punk rock russe Pussy Riot.

Art de la dissidence: Protester Poutine de la Russie avec Pussy Riot

Les reportages de MediaZona se concentrent sur les questions des droits de l’homme et de la justice pénale.

Smirnov a été arrêté pour avoir retweeté un message sur Twitter qui se moquait de son apparente ressemblance avec un musicien de rock russe. Le message faisait également référence à une manifestation pro-Navalny prévue qui incluait une date mais pas le lieu ni aucun autre détail.

« Il est calme parce qu’il est innocent. Il est contrarié que le tribunal ait pris une décision injuste », a déclaré Fyodor Sirosh, l’avocat de Smirnov. « Les gens sont en colère parce qu’ils ne peuvent obtenir justice et ne peuvent pas obtenir un procès équitable. » Smirnov a été arrêté alors qu’il se promenait avec son fils de cinq ans. Il a été condamné à 25 jours «d’arrestation administrative», ce qui signifie qu’il n’y a pas de procès.

La Russie n’est pas étrangère lorsqu’il s’agit de harceler et même de tuer des journalistes et des voix de l’opposition. En fait, 58 journalistes ont été assassinés en Russie depuis 1992, selon le Comité des journalistes protestataires; 28 depuis que Poutine a accédé à la présidence en 2000. La liste des critiques de haut niveau de Poutine et d’anciens initiés du Kremlin, des espions et des courtiers du pouvoir qui sont victimes de meurtres non résolus, d’intoxications effroyables, de morts suspectes, ainsi que -traitement, est également long.

L’un des médecins de l’hôpital russe d’Omsk où Navalny a été soigné après la mort de son empoisonnement, a annoncé jeudi l’hôpital.

C’est un gars de Chicago:Rencontrez l’un des principaux ennemis de Vladimir Poutine

Polina Sadovskaya, directrice du groupe littéraire et de libre expression PEN America pour l’Eurasie, a déclaré que le gouvernement russe essaie actuellement d’empêcher « les gens (de) de comprendre l’ampleur des manifestations et il semble qu’ils veulent mettre un terme à ce qui se passe en ce moment et empêcher une plus grande partie du public de descendre dans la rue. «

Sadovskaya a déclaré qu’elle craignait que le chien de garde fédéral russe « puisse littéralement forcer les médias à supprimer toute information qu’ils jugent fausse et menacer les médias qu’ils peuvent être fermés s’ils ne se conforment pas. Et il y aura plus de ces lois. »

‘Nouvelle étape de la crise pour Poutine’

Arkady Dubnov, analyste au Carnegie Moscow Center, un groupe de réflexion sur les affaires étrangères basé dans la capitale russe, a décrit «les développements autour de Navalny» comme «une nouvelle étape de la crise pour le régime de Poutine». Il a dit que la vidéo de Navalny du « palais de Poutine » était particulièrement troublante et dangereuse parce qu’elle faisait rire les jeunes Russes de lui.

« C’est la pire forme de délégitimation du pouvoir », a déclaré Dubnov.

Il a ajouté que lorsque la Russie organisera des élections nationales en septembre, il semble probable, en raison de la profondeur et de l’ampleur de la colère qui sous-tend les manifestations, que Poutine « devra pour la première fois de sa vie participer activement à la campagne … Les autorités devra travailler très dur pour empêcher la défaite de son parti Russie unie. «

Cependant, pour l’instant, la répression policière a eu peu d’impact sur le taux d’approbation global de Poutine, a montré jeudi une enquête menée par le sondeur indépendant Levada Center. Le sondage, mené avant la condamnation de Navalny, a montré une baisse de 1% du taux d’approbation de Poutine à 64%, bien que sa popularité parmi les jeunes répondants ait chuté de 17% à 51%, et les partisans de Navalny disent que même les sondages indépendants ne peuvent pas être fait confiance car de nombreux Russes ont peur de dénoncer Poutine.

Que fera Biden?

Pourtant, Vladimir Ashurkov, un allié de Navalny et directeur exécutif basé à Londres de sa Fondation Anti-Corruption, a déclaré qu’il n’y avait « pas de solution miracle » pour trouver des moyens de garantir la libération de Navalny, de réformer le système judiciaire russe, de garantir les libertés des médias ou persuader Poutine de quitter le poste qu’il a occupé pendant deux décennies.

Ashurkov a récemment appelé le président Joe Biden, qui a qualifié la détention de Navalny de « sujet de profonde préoccupation pour nous », à sanctionner 35 membres du cercle restreint de Poutine, dont huit oligarques russes, pour faire pression sur le Kremlin. Ces sanctions iraient au-delà de ce que Washington a déjà imposé à la Russie en réponse à son invasion de la Crimée en Ukraine, à l’ingérence électorale et à d’autres cyber-activités malveillantes.

Alexei Navalny: Sanctionner les copains de Poutine est le seul moyen de forcer le changement en Russie

« Poutine est un tacticien, pas un stratège. Quand il sentira suffisamment de pression, il changera sa décision (à propos de Navalny) et alors les avocats trouveront un prétexte pour le laisser partir », a-t-il déclaré.

Ashurkov a déclaré qu’après la récupération de Navalny en Allemagne, il ne faisait aucun doute qu’il retournerait en Russie malgré les craintes pour sa sécurité et sa liberté.

« C’est un choix moral. Sa vie est en Russie. L’organisation qu’il a construite est en Russie. Ses millions de partisans sont en Russie. Il n’a rien fait de mal. Pourquoi ne devrait-il pas retourner dans son pays d’origine? » il a dit.

‘Plus grande souffrance’

Mais Tatiana Ivanova, 71 ans, résidente de Moscou, avait une vision différente.

« Si nous regardons en arrière dans l’histoire, rien de bon n’est jamais venu d’une révolution en Russie. Je suis sceptique que les manifestations nous donneront ce que nous voulons. Personne n’abandonne le pouvoir facilement et si le pouvoir est plus grand, cela signifie presque toujours plus de souffrance pour les gens ordinaires. , » dit-elle.

Et Sasha Krasny, 47 ans, une consultante en philanthropie qui a émigré en 1990 à New York, où elle vit toujours, depuis l’ex-Union soviétique, a déclaré que Poutine faisait tout de travers.

« Il se tire une balle dans le pied en essayant d’empoisonner Navalny et de l’emprisonner. Parce que plus il en fait, plus Navalny devient populaire », dit-elle.

Contribution: Arthur Bondar à Moscou, Claire Thornton à Washington