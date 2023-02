Poutine testera le lancement de nouveaux missiles hypersoniques au large de l’Afrique

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Vladimir Poutine est sur le point de lancer de nouveaux missiles hypersoniques, capables d’atteindre des vitesses de plus de 6 600 mph. Les missiles Zircon “imparables” seront testés depuis une frégate lors d’exercices navals au large des côtes africaines. Ils viseront une cible de surface à une distance de plus de 310 milles. Le soi-disant “lancement d’entraînement” du missile à capacité nucléaire est la dernière démonstration de force du dictateur du Kremlin. Cela survient au milieu d’une profonde tension avec l’Occident pendant la guerre de Poutine contre l’Ukraine. Le lancement hypersonique de Mach 9 interviendra lors d’exercices dans l’océan Indien, au large de la province du KwaZulu-Natal, du 17 au 26 février. “Au cours du prochain exercice avec les marines d’Afrique du Sud et de Chine, un lancement d’entraînement d’un missile hypersonique Zircon sera effectué, qui sera le premier lors d’un événement de ce type”, a déclaré une source à l’agence de presse russe TASS. La frégate Admiral Gorshkov transportant les missiles est étroitement surveillée par les marines de l’OTAN. Poutine prévoit de tester ses nouveaux missiles lors de jeux de guerre avec la Chine (Photo: MoD Russie) Poutine a clairement indiqué que cette mission était conçue comme une démonstration de force à l’Ouest, et a personnellement participé – à distance – à la cérémonie d’adieu lorsque le navire de guerre a quitté la base navale arctique de Severomorsk le 4 janvier. Le navire a ensuite traversé ostensiblement la Manche le 11 janvier, surveillé par la Royal Navy. Auparavant, il était étroitement surveillé par les Norvégiens, puis par les marines portugaise et américaine. Poutine s’est longtemps vanté de l’efficacité de ses missiles hypersoniques, qui n’ont soi-disant « d’équivalent dans aucun pays du monde ». Poutine s’est longtemps vanté de la puissance destructrice du missile Zircon, affirmant qu’ils sont “inégalés” par toute autre armée dans le monde (Photo : Reuters) “Je suis sûr qu’une arme aussi puissante nous permettra de protéger de manière fiable la Russie contre les menaces extérieures potentielles et contribuera à garantir les intérêts nationaux de notre pays”, a-t-il déclaré. Moscou s’est vanté que les nouveaux missiles hypersoniques font du Gorshkov “l’ennemi le plus dangereux des navires de surface dans les océans du monde”. Le capitaine du navire, Igor Krokhmal, a déclaré précédemment : « Personne ne verra le lancement du missile ou son vol. Suite: Russie

« Ils ne verront que le moment où le missile atteindra la cible. 'Une cible de surface, une cible côtière. Je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit pour contrer cela dans les prochaines années. La frégate est également équipée de missiles Kalibr, un type utilisé par la Russie dans sa guerre d'agression en Ukraine.

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

