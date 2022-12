Poutine tente de saper le plafond des prix du pétrole alors que les marchés mondiaux de l’énergie se fracturent

L’annonce par la Russie d’une interdiction d’exportation de pétrole pour les pays qui respectent un plafond de prix du G-7 est le dernier signe que nous sommes entrés dans une nouvelle ère pour les marchés mondiaux de l’énergie, selon les analystes. Mais ils notent également qu’il est peu probable qu’il ait un impact à court terme sur les prix du pétrole, les marchés s’inspirant de données et d’actions concrètes plutôt que de mots. Le plafonnement des prix a été introduit le 5 décembre et oblige les commerçants utilisant les services occidentaux tels que les routes maritimes, l’assurance et le financement à ne pas payer plus de 60 dollars le baril pour le pétrole russe transporté par voie maritime. Le brut de l’Oural se négocie actuellement autour de 50 dollars le baril, selon la société de raffinage finlandaise Neste. La Russie a déclaré mercredi qu’à partir du 1er février, elle arrêterait le pétrole brut et les produits pétroliers pendant cinq mois pour toute nation qui adhèrerait au plafond, avec une interdiction distincte des produits pétroliers raffinés à venir. Dan Yergin, vice-président de S&P Global, a déclaré mardi à “Squawk Box” de CNBC que malgré le scepticisme quant à l’efficacité du programme, les dirigeants avaient trouvé un moyen de maintenir l’afflux de pétrole sur le marché tout en réduisant les revenus pétroliers russes. Mais en conséquence, a-t-il dit, nous avons maintenant un “marché pétrolier divisé et plus chargé politiquement”. “Au cours des 30 dernières années, depuis l’effondrement de l’Union soviétique, nous avons eu un marché mondial dans lequel le pétrole s’est à peu près déplacé en fonction de l’économie, à l’exception de l’Iran et du Venezuela.” “Mais maintenant nous avons ce que j’appelle un marché pétrolier cloisonné dans lequel le pétrole russe ne peut plus aller vers son plus grand marché, qui est l’Europe, et les marchés ont été divisés et ce pétrole coule maintenant vers l’est.”

Les pays européens se sont efforcés de trouver des sources alternatives de pétrole et de gaz et de nouvelles solutions de sécurité énergétique après l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie en février. L’UE a obtenu 14,4% de ses huiles de pétrole en provenance de Russie au troisième trimestre 2022, en baisse de 10,5 points de pourcentage d’une année sur l’autre, car elle a augmenté les importations en provenance des États-Unis, de la Norvège, de l’Arabie saoudite et de l’Irak. Mercredi, un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré à Reuters que l’interdiction de Moscou n’aurait “aucune signification pratique” pour son économie, qui est la plus grande d’Europe. Sophie Lund-Yates, analyste en chef des actions chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que l’interdiction “alimenterait les inquiétudes concernant l’offre”. Alors que la réouverture de la Chine devrait augmenter la demande de pétrole, les prix du pétrole devraient rester élevés, a-t-elle déclaré à CNBC par e-mail. Cependant, elle a ajouté : “Dans une certaine mesure, l’interdiction d’exportation aura déjà été prise en compte – la Russie appliquant facilement des pressions sur les pays qui appliquent des politiques inutiles n’est pas une tactique nouvelle ou inattendue. Le choc du prix du pétrole que nous avons vu aujourd’hui n’est pas aussi mauvais qu’il aurait pu l’être et devrait se calmer, au moins en partie, dans les semaines à venir.” Bill Weatherburn, économiste des matières premières chez Capital Economics, a convenu que l’impact immédiat sur le marché serait limité puisque la décision est menacée par la Russie depuis un certain temps. Il a également déclaré que ce serait le cas parce que les États-Unis et l’Europe ont déjà interdit les importations russes de pétrole brut par voie maritime ; et le brut de l’Oural se négocie toujours en dessous de 60 dollars, de sorte que l’Inde et la Chine peuvent continuer à importer sans enfreindre le plafond.

Phase de boom

Bob McNally de Rapidan Energy Group a déclaré à “Squawk Box Asia” de CNBC que l’embargo de l’UE sur le pétrole maritime russe, le plafond des prix du pétrole et l’interdiction d’exportation de la Russie seraient les facteurs les plus importants ayant une incidence sur l’approvisionnement l’année prochaine, et a présenté un scénario “entièrement nouveau”. Il s’attend à ce que 2023 et les années suivantes voient une volatilité continue sur les marchés pétroliers. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se négocient actuellement autour de 84 dollars le baril, près de l’endroit où ils ont commencé l’année, mais ont connu des montagnes russes entre-temps, approchant les 140 dollars le baril dans les échanges intrajournaliers en mars et dépassant les 120 dollars le baril en juin. McNally pense que le marché met fin à une phase d’effondrement d’environ sept ans caractérisée par une offre excédentaire et se trouve au pied d’une nouvelle phase d’expansion pluriannuelle qui verra une demande plus forte que prévu. Cela se jouera au milieu de grandes incertitudes géopolitiques et macroéconomiques, et l’OPEP+ aura du mal à équilibrer le marché, a-t-il déclaré.