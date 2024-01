Vladimir Poutine serait en train de tester si l’Amérique est prête à entamer des négociations sur la fin de la guerre en Ukraine.

Le président russe est également « prêt à abandonner son opposition à l’adhésion de Kiev à l’OTAN », selon un nouveau Bloomberg rapport.

Il a contacté de hauts responsables américains le mois dernier via un intermédiaire anonyme alors qu’il « tâtait le terrain » pour discuter de la guerre en cours en Ukraine, ont affirmé deux personnes proches du Kremlin.

Ils ont en outre affirmé que Poutine « pourrait être prêt à envisager d’abandonner l’insistance sur le statut neutre de l’Ukraine et même, en fin de compte, d’abandonner son opposition à une éventuelle adhésion à l’OTAN – dont la menace a été une justification centrale de l’invasion de la Russie ».

Les responsables américains ont déclaré qu’ils n’étaient au courant d’aucune ouverture de la part de la Russie et le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié ces affirmations aujourd’hui en déclarant : « Non, c’est un rapport erroné. Cela ne correspond absolument pas à la réalité.

En réponse à Bloomberg, Peskov a déclaré que « la Russie était, est et continuera d’être ouverte aux négociations sur l’Ukraine ».

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adrienne Watson, a déclaré qu’elle n’était pas au courant de la prétendue ouverture de Poutine. Elle a ajouté qu’il appartenait également à l’Ukraine de décider si, quand et comment elle organiserait des négociations avec la Russie.

Cela survient après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré la semaine dernière lors du Forum économique mondial en Suisse que même si les États-Unis étaient « toujours ouverts » aux discussions sur la possibilité d’un cessez-le-feu négocié à long terme dans la guerre en Ukraine, il « ne le fait pas ». Je ne le vois pas pour le moment.

Il a ajouté : “La Russie doit avoir la volonté de s’engager, de négocier de bonne foi, sur la base des principes fondamentaux qui ont été remis en question par son agression : l’intégrité territoriale, la souveraineté, l’indépendance.”

Les rumeurs actuelles sur une éventuelle « voie détournée » entre les responsables américains et Poutine faisaient le jeu des Russes en donnant l’impression que la balle était dans le camp des États-Unis, Fiona Hill, ancienne haut responsable de la Maison Blanche responsable de la Russie, analysé pour Bloomberg.

Cela survient après qu’un Poutine provocateur a lancé une menace effrontée à l’Occident lors d’un voyage surprise dans l’enclave russe de Kaliningrad hier. Le despote a averti que les pays riverains de la mer Baltique ne sont pas préparés à « ce qui va suivre » après que beaucoup ont décidé de démolir les monuments aux morts soviétiques.

Lors de sa visite surprise jeudi, au cours de laquelle Poutine a survolé l’espace aérien de l’OTAN, l’homme de 71 ans a déclaré aux étudiants de l’Université fédérale balte de Kant : “C’est une ignorance stupéfiante et un manque de compréhension de l’endroit où ils vivent, de ce qu’ils font et de ce qu’ils font”. suivra.’

La région, bordée par la Pologne et la Lituanie, qui ont toutes deux été occupées par l’Union soviétique avant de recouvrer leur indépendance, est considérée comme le point le plus probable d’un conflit entre la Russie et l’OTAN.

Cela survient alors que le gouvernement britannique a révélé qu’il estimait qu’il y avait une chance sur quatre que la Russie attaque l’un des alliés de la Grande-Bretagne au cours des deux prochaines années, ce qui pourrait déclencher un conflit plus large entre les armées de Moscou et l’OTAN.

À l’approche du deuxième anniversaire de l’invasion illégale de l’Ukraine par Poutine, les ministres ont déclaré que toute escalade impliquant des attaques contre les alliés britanniques devrait entraîner une réponse militaire.

Les experts du Cabinet Office ont averti que si cela devait se produire, « pour contenir et dissuader de nouvelles agressions, des capacités militaires, diplomatiques et économiques seront nécessaires », rapporte le Telegraph.

Parmi les autres conséquences, il y aurait l’augmentation des prix du carburant et la perturbation des chaînes d’approvisionnement qui pourraient nuire à l’économie pendant des années.

Cela pourrait être le cas si Poutine décide d’envahir un allié de l’OTAN, comme la Pologne, les États baltes d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie, ou la Finlande, qui est devenue l’année dernière le 31e pays à rejoindre le pacte militaire.

La Suède est également sur le point de rejoindre l’OTAN – en attendant l’approbation finale – ce qui laisserait la mer Baltique entourée par les pays de l’OTAN, renforçant ainsi l’alliance dans cette région stratégiquement importante. La mer Baltique est le point d’accès maritime de la Russie à la ville de Saint-Pétersbourg et à l’enclave de Kaliningrad.

Alors que Poutine effectuait une visite sur le territoire, RIA a cité le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirmant que les « déclarations militaristes » des pays baltes constituaient un risque pour la région de Kaliningrad.

Cette visite n’avait pas pour but d’envoyer un message à l’alliance militaire de l’OTAN, a déclaré l’agence de presse TASS citant le porte-parole du Kremlin, Peskov.

La semaine dernière, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie – qui ont toutes été sous occupation soviétique pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale – ont convenu d’ériger un mur d’« installations défensives anti-mobilité » dans le but de maintenir leur sécurité contre la Russie.

Gabrielius Landsbergis, le ministre des Affaires étrangères de la Lituanie, a déclaré cette semaine que son pays était « convaincu qu’une véritable guerre [with Russia] est une possibilité probable ».

Certains suggèrent que la même chose pourrait se produire si la Russie entreprenait également une action militaire contre les alliés de la Grande-Bretagne non membres de l’OTAN, comme la Suède.

La Suède a demandé à rejoindre l’OTAN, mais son adhésion à l’organisation a été interrompue par des retards de la part de la Turquie et de la Hongrie, cette dernière restant le seul pays à accepter sa candidature.