Poutine suggère d’ajouter l’Inde et d’autres pays au Conseil de sécurité de l’ONU

Il pourrait y avoir un remaniement dans lequel les pays sont autorisés à siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), le président russe Vladimir Poutine ayant préconisé que des pays comme l’Inde obtiennent un siège à la table proverbiale.

Lors d’un forum de discussion annuel jeudi, Poutine a félicité le Premier ministre indien Narendra Modi et a exprimé son soutien à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour inclure son pays parmi ses membres. Le CSNU avait précédemment accepté l’Inde comme membre temporaire, lui permettant d’y adhérer pour deux ans. Cette adhésion a expiré en 2022.

« Je pense que nous devons adapter le droit international aux besoins actuels et à l’évolution de la situation mondiale. Les pays ayant une influence considérable dans les affaires internationales, comme l’Inde avec ses 1,5 milliard d’habitants et sa croissance de plus de 7% du PIB, méritent d’être représentés et d’avoir l’opportunité de contribuer à la résolution des problèmes mondiaux », a-t-il ajouté. » a déclaré Poutine lors de la conférence annuelle du Valdai Discussion Club dans la station balnéaire de Sotchi, en Russie, sur la mer Noire.

Il a ajouté : « Les exportations indiennes de haute technologie connaissent une croissance exponentielle, ce qui les rend plus fortes chaque année sous la direction du Premier ministre Modi. »

L’Inde et la Russie partagent un partenariat international unique, l’Inde achetant des quantités record de pétrole russe.

Le pays d’Asie du Sud s’est également abstenu de s’impliquer dans l’invasion de l’Ukraine par Poutine, notamment lors des votes de l’Assemblée générale de l’ONU dénonçant la Russie.

L’Inde a également une longue histoire d’achat et d’utilisation d’armes russes pour son armée.

La Chine, la France, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis sont les cinq seuls membres permanents du CSNU, bien que celui-ci élise 10 membres non permanents pour un mandat de deux ans.

L’Inde était auparavant membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et a passé des décennies à militer pour un siège permanent.

Une telle démarche a rencontré une forte résistance de la part de la Chine, qui est devenue un allié diplomatique de la Russie, d’autant plus que Moscou fait face à des sanctions internationales en raison de ses ambitions en Ukraine.

La suggestion de Poutine de modifier les lois internationales intervient alors qu’il a également plaidé en faveur de la levée des interdictions sur les essais nucléaires.

Viatcheslav Volodine, président de la chambre basse de la Douma d’Etat, a suivi l’avertissement de Poutine en affirmant que Moscou pourrait annuler la ratification du pacte international interdisant les essais nucléaires puisque les États-Unis ne l’ont jamais ratifié.

« Cela est conforme à nos intérêts nationaux », a déclaré Volodine à propos de l’annulation de la ratification de 2000. « Et il s’agira d’une réponse en contrepartie aux Etats-Unis, qui n’ont toujours pas ratifié le traité. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.