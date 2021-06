Poutine SPRINT descend les marches de l’avion en contraste frappant avec les récentes chutes de Joe Biden sur Air Force One

VLADIMIR Poutine a sprinté dans les marches de l’avion dans un contraste frappant avec les récentes chutes de Joe Biden sur Air Force One.

Le président russe de 68 ans descendit rapidement les marches de son jet alors qu’il atterrissait dans Genève rencontrer Biden le mercredi matin.

Le moment était une énorme disparité dans la façon dont Joe Biden est monté sur Air Force One en mars, lorsqu’il a été surpris en train de trébucher trois fois au total.

Des images inquiétantes montrent le président, 78 ans, trébucher dans les escaliers quelques mois seulement après s’être blessé au pied.

Biden était en route pour Atlanta rencontrer des dirigeants de la communauté asiatique à la suite de la fusillades dans un salon de massage.

Il a trébuché trois fois au total alors qu’il montait les escaliers pour monter à bord d’Air Force One.

Cependant, Biden a rapidement récupéré et a continué dans les escaliers, saluant avant d’entrer dans l’avion.

La maison Blanche L’attachée de presse principale adjointe, Karine Jean-Pierre, a confirmé que Biden « se débrouillait à 100% » après la chute.

À la fin de l’année dernière, Biden a été vu portant son costume bleu marine typique avec un plâtre sur son pied droit à l’extérieur du théâtre The Queen à Delaware.

Il est apparu à la salle à Wilmington dévoiler officiellement son équipe économique de six personnes, un groupe de base qui comprend des vétérans d’anciens Démocratique administrations et premières historiques.

Biden a été contraint de porter la botte de protection pendant « plusieurs semaines » après que les radiographies ont révélé une « fracture capillaire » obtenue en jouant avec son chien, Major.

Le président américain rencontre Poutine aujourd’hui pour des discussions cruciales pour la première fois depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier.

Les deux hommes devraient parler des inquiétudes des États-Unis concernant les coups de sabre russes à la frontière ukrainienne, l’emprisonnement de l’opposant au Kremlin Alexei Navalny et le soutien de Poutine à l’homme fort biélorusse Alexandre Loukachenko.

Washington a accusé à plusieurs reprises la Russie d’ingérence dans les Élections américaines de 2020.

Plus tôt cette année, Biden a mis sur liste noire six entreprises technologiques russes pour « avoir mené des tentatives dirigées par le gouvernement russe pour influencer l’élection présidentielle américaine de 2020 et d’autres actes de désinformation et d’ingérence ».

Cependant, Poutine a appelé à la nous et Russie à travailler ensemble pour lutter contre les cyberattaques, en déclarant : « C’est notre grand espoir de pouvoir mettre en place ce processus avec nos partenaires américains.