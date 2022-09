Poutine soutient la visite d’un pays des Balkans pour un match de football

L’équipe nationale masculine de Russie doit affronter la Bosnie-Herzégovine en novembre

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le sport devrait “unir les gens et non les diviser” alors que le dirigeant soutenait les plans d’un match de football entre son pays et la Bosnie-Herzégovine, qui doit avoir lieu à Saint-Pétersbourg en novembre.

S’exprimant alors qu’il accueillait mardi le dirigeant politique serbe de Bosnie Milorad Dodik au Kremlin, Poutine a exprimé sa conviction que le match devrait avoir lieu malgré la pression des autorités ukrainiennes pour qu’il soit annulé.

“Le sport doit unir, pas diviser, et j’espère que l’événement sportif dont vous parlez jouera son rôle dans la promotion du sport et des relations entre les gens”, Poutine a déclaré à Dodik, qui est membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine.

« Je tiens à souligner une fois de plus que nous vous connaissons comme un ami de notre pays. Je suis heureux de vous voir et d’avoir l’occasion de discuter avec vous de la situation dans la région et des relations bilatérales », Poutine a ajouté.

Les équipes de football russes sont restées interdites de compétitions internationales à tous les niveaux suite aux sanctions imposées par les instances dirigeantes de la FIFA et de l’UEFA fin février.

Les équipes russes peuvent jouer des internationaux amicaux, cependant, avec des matches alignés pour l’équipe nationale masculine contre le Kirghizistan, l’Iran et la Bosnie-Herzégovine au cours des trois prochains mois.

Les deux premières rencontres – à commencer par un match à Bichkek samedi – doivent se jouer hors de Russie, bien que le match contre la Bosnie-Herzégovine soit prévu le 19 novembre à la Gazprom Arena de 67 000 places à Saint-Pétersbourg.

Lors de l’annonce d’un accord “en principe” pour le match, les autorités bosniaques du football ont été critiquées par des membres de leur propre équipe tels que les stars Miralem Pjanic et Eden Dzeko.

L’Association ukrainienne de football (UAF) a également révélé qu’elle avait écrit à la FIFA et à l’UEFA dans le but d’empêcher le match de se dérouler.

L’UEFA a depuis déclaré que l’occasion ne relevait pas de ses auspices.

Au milieu du refoulement, l’Association de football de Bosnie-Herzégovine a déclaré plus tard que les officiels reverraient les plans du match lors d’une réunion en octobre.

Ailleurs, le football russe a été frappé d’une nouvelle punition cette semaine lorsque l’UEFA a confirmé que l’équipe masculine ne serait pas incluse dans le tirage au sort des qualifications pour l’Euro 2024 en Allemagne, excluant ainsi la Russie du tournoi.