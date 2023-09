Poutine souhaite que la contre-offensive ukrainienne soit stoppée avant début octobre, selon un rapport

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Vladimir Poutine souhaite que la contre-offensive ukrainienne soit stoppée d’ici début octobre et a demandé au ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou d’améliorer la situation, selon une source proche du Kremlin citée par un groupe de réflexion basé aux États-Unis qui surveille la guerre.

« Poutine aurait donné au ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou un délai d’un mois jusqu’au début octobre 2023 pour améliorer la situation sur les lignes de front, arrêter les contre-offensives ukrainiennes et permettre aux forces russes de reprendre l’initiative de lancer une opération offensive contre une plus grande ville », selon l’Institut. pour l’étude de la guerre (ISW), a déclaré dimanche dans une mise à jour des renseignements.

Il a ajouté que le commandement militaire russe ordonnerait probablement des attaques incessantes dans l’espoir de forcer la contre-offensive ukrainienne à culminer, même au prix d’un coût élevé pour les capacités militaires russes, si ces affirmations sont vraies.

L’ISW a déclaré avoir déjà été témoin de situations dans lesquelles le ministère russe de la Défense, « craignant la perte imminente des faveurs de Poutine », a intensifié ses efforts pour purger les commandants offrant des opinions honnêtes mais négatives.

La Russie a lancé ce qu’elle a appelé une « opération militaire spéciale » en Ukraine en février de l’année dernière, soumettant son voisin à une invasion à grande échelle, causant des milliers de morts et déplaçant des millions de personnes.

M. Poutine avait pour la première fois reconnu la contre-offensive ukrainienne en juin de cette année et affirmé que les troupes de ce pays touché par la guerre ne réaliseraient pas de progrès significatifs face aux solides défenses russes.

Il avait également affirmé que les troupes ukrainiennes subiraient de lourdes pertes en personnel et en matériel militaire occidental.

Mais l’initiative par laquelle Kiev cherche à repousser toutes les forces russes du territoire ukrainien, y compris les zones occupées, en est désormais à son quatrième mois et a enregistré d’importants gains territoriaux ce mois-ci.

Le président Volodymyr Zelensky a reconnu que la contre-offensive était lente, mais a ajouté qu’il était « important que nous avancions chaque jour et libérions du territoire ».

Une étude du Royal United Services Institute, un groupe de réflexion basé à Londres, a révélé que les forces ukrainiennes progressent en moyenne de 700 à 1 200 mètres tous les cinq jours. Cela donne aux forces russes le temps de se creuser et surtout de miner le territoire au fur et à mesure qu’elles se retirent.

La 3e brigade d’assaut, entièrement composée de volontaires et considérée comme l’un des corps d’armée les meilleurs et les plus expérimentés d’Ukraine, combat presque sans arrêt dans l’est depuis janvier, tandis que les unités moins expérimentées ont reçu une nouvelle formation et des armes modernes pour combattre dans le sud.