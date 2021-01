Selon les chiffres du gouvernement, il y a eu plus de 3 millions d’infections confirmées et plus de 100 000 décès en Russie.

«On a l’impression que l’année écoulée a entraîné un fardeau de plusieurs années», a déclaré Poutine. « C’était difficile pour nous tous, avec des inquiétudes, de graves problèmes matériels, des peurs et, pour certains, la perte d’êtres chers. »

Il a félicité les Russes pour avoir abordé le défi du virus avec dignité et courage et a particulièrement félicité le personnel médical.

La Russie a connu une résurgence massive des cas à l’automne, avec des infections confirmées et des décès nettement plus élevés que ceux signalés au printemps.

Le gel printanier a gravement nui à l’économie et suscité un mécontentement généralisé, érodant la popularité de Poutine, et les autorités ont évité de le réimposer au milieu de la nouvelle vague d’infections. Les responsables ont fait valoir que le système de santé dispose de ressources suffisantes pour faire face à l’afflux de patients, mais le personnel médical a signalé des débordements d’hôpitaux et d’autres signes de surcharge.

Les autorités russes ont placé leurs espoirs sur le vaccin Spoutnik V de conception nationale et lui ont donné une approbation réglementaire rapide en août à un moment où il n’avait été testé que sur quelques dizaines de personnes.

Plus tôt ce mois-ci, Poutine a ordonné une vaccination «à grande échelle», bien que Spoutnik V fasse encore l’objet d’études avancées nécessaires pour assurer sa sécurité et son efficacité.

Les autorités ont déclaré que plus de 300 000 personnes avaient reçu le vaccin et que la campagne de vaccination s’était progressivement étendue à des catégories plus larges de la population.

« Je suis convaincu qu’ensemble, nous surmonterons tout cela, retrouverons une vie normale et continuerons avec une énergie renouvelée à résoudre les tâches auxquelles la Russie est confrontée », a déclaré Poutine dans son discours.

Il a souligné la nécessité de maintenir l’unité nationale, mais s’est abstenu de mentionner le vote national du 1er juillet qui a adopté une série de changements constitutionnels comprenant une disposition réinitialisant le nombre de ses mandats pour lui permettre de jouer à nouveau en 2024.

Près de 78% des électeurs ont accepté les changements qui permettraient à Poutine, 68 ans, de briguer deux mandats supplémentaires de six ans et de rester au pouvoir jusqu’en 2036.

Poutine, qui est au pouvoir depuis plus de deux décennies – plus longtemps que tout autre dirigeant du Kremlin depuis le dictateur soviétique Josef Staline – a déclaré qu’il déciderait plus tard de fuir à nouveau en 2024.