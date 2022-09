Poutine s’insurge contre la « dictature » occidentale alors qu’il déclare quatre régions ukrainiennes comme russes | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine s’est élevé contre la “dictature” occidentale en déclarant la domination russe sur quatre régions d’Ukraine.

Il s’agit de la plus grande occupation forcée depuis la Seconde Guerre mondiale, représentant 15 % du territoire ukrainien.

La Russie a “renaît et s’est renforcée”, a déclaré le président russe lors d’une cérémonie au Kremlin.

Suite à une série de référendums qualifiés par Kyiv et l’Occident de “simulacre”, M. Poutine a déclaré que les habitants de Zaporizhzhia, Kherson, Louhansk et Donetsk avaient “fait leur choix” et décidé d’être gouvernés depuis Moscou.

Les résultats sont “définitifs”, a-t-il affirmé, ajoutant : “C’est la volonté de millions de personnes. C’est leur droit, leur droit intégral”.

Il a déclaré que les habitants des régions touchées “devenaient nos compatriotes pour toujours” et signé des documents censés les intégrer dans son pays.

Poutine accueille la cérémonie du Kremlin annexant des parties de l’Ukraine – mises à jour en direct

Plus tôt cette semaine, des responsables pro-Moscou ont déclaré que 93% des suffrages exprimés à Zaporizhzhia étaient favorables à l’annexiontout comme 87 % des suffrages dans la région méridionale de Kherson, 98 % à Lougansk et 99 % à Donetsk.

Ce qui s’est passé est “souligné dans les principes des Nations Unies”, a déclaré M. Poutine, et équivaut à “l’autodétermination des peuples”.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, l’a cependant qualifié de violation illégale de la charte de l’ONU.

Il a exhorté le “régime de Kyiv à cesser immédiatement les hostilités et à revenir à la table des négociations”.

En ce qui concerne l’Occident, il a affirmé que depuis l’effondrement de l’Union soviétique, les pays occidentaux avaient « décidé que le monde devrait à jamais subir ses diktats ».

Il a poursuivi: “L’Occident s’attendait à ce que la Russie ne soit pas en mesure de faire face à de tels diktats et de s’effondrer, mais la Russie a renaît et s’est renforcée.”

Image:

Vladimir Poutine signant les documents



Concernant les habitants du Donbass (Donetsk et Louhansk), le président russe a affirmé qu’ils étaient “victimes d’attaques terroristes inhumaines menées par le régime de Kyiv”.

Développant son thème, il a affirmé que pendant des années, les gens là-bas avaient été “soumis à un génocide et à des bombardements”.

Il a ajouté : “A Kherson, ils ont essayé de cultiver la haine contre la Russie. Et, dernièrement, le régime de Kyiv a menacé de mort et de châtiment les enseignants.

“Ils menaçaient de répressions les millions de personnes qui soutenaient la Russie.”

Plus tôt, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les attaques contre n’importe quelle partie des régions touchées seraient interprétées comme des actes d’agression contre la Russie elle-même.

La Première ministre Liz Truss a déclaré que le Royaume-Uni ne considérerait jamais les régions comme “autre chose que le territoire ukrainien”.

Elle a ajouté que M. Poutine avait “agi en violation du droit international” et avait “un mépris évident pour la vie du peuple ukrainien qu’il prétend représenter”.

Le Premier ministre a poursuivi: “Poutine ne peut pas être autorisé à modifier les frontières internationales en utilisant la force brute. Nous ferons en sorte qu’il perde cette guerre illégale.”

Le président américain Joe Biden a déclaré que les résultats des référendums avaient été “fabriqués à Moscou”, les décrivant comme une “violation flagrante de la charte de l’ONU”.