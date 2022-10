Poutine signe une loi pour intégrer quatre régions ukrainiennes occupées à la Russie

Vladimir Poutine a signé une loi pour intégrer officiellement quatre régions ukrainiennes à la Russie.

L’Ukraine, quant à elle, a condamné l’acte.

La Russie a commencé son invasion de l’Ukraine en février.

Le président Vladimir Poutine a signé mercredi une loi visant à incorporer quatre régions ukrainiennes partiellement occupées à la Russie, dans ce que Kyiv a qualifié d'”asile de fous collectif” à un moment où les forces russes fuient les lignes de front.

La nouvelle loi intégrerait environ 18% du territoire ukrainien à la Russie, l’équivalent de la superficie du Portugal, dans la plus grande annexion européenne depuis la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, la Russie ne contrôle entièrement aucune des quatre provinces qu’elle prétend avoir annexées, et Moscou n’a pas encore délimité ce qu’elle prétend maintenant être les nouvelles frontières de la Russie.

Les forces ukrainiennes ont repris des milliers de kilomètres carrés de territoire depuis le début du mois de septembre, y compris des dizaines de colonies au cours des derniers jours.

Une carte des “nouvelles régions” de Russie publiée par l’agence de presse d’État RIA comprenait l’ensemble du territoire des provinces ukrainiennes, mais certaines parties étaient ombrées et étiquetées comme étant sous contrôle militaire ukrainien.

LIRE | “Soyez heureux cet été !” : les Ukrainiens se baignent sur la plage de Sloviansk alors que des roquettes volent à proximité

“Ils seront avec la Russie pour toujours”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à propos des nouvelles régions, ajoutant que les colonies reprises par l’Ukraine ces derniers jours “seront restituées”.

La Russie a annoncé l’annexion des provinces de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia après avoir organisé des référendums que Kyiv et l’Occident considèrent comme de faux exercices tenus sous la menace d’une arme. Kyiv dit qu’elle n’acceptera jamais la saisie illégale de son territoire par la force.

Serhiy Gaidai, le gouverneur de Lougansk, a déclaré à la télévision nationale que les forces pro-Kyiv avaient libéré mercredi six villages de sa région. Il a refusé de donner des détails.

Des arbres

Les mesures russes interviennent alors que l’élan de la guerre a clairement basculé en faveur de l’Ukraine depuis le début du mois de septembre.

Des milliers de soldats russes ont fui leurs positions après l’effondrement de la ligne de front, d’abord dans le nord-est et, depuis le début de cette semaine, également dans le sud.

« Les décisions sans valeur d’un pays terroriste ne valent pas le papier sur lequel elles sont signées », a déclaré Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel ukrainien, sur Telegram à propos des mouvements d’annexion, qui, selon lui, lui rappelaient un « asile de fous collectif ».

Poutine a célébré les annexions lors d’une cérémonie au Kremlin suivie d’un concert sur la Place Rouge la semaine dernière, quelques heures seulement avant que les forces ukrainiennes ne capturent Lyman, le principal bastion de la Russie dans la partie nord de Donetsk à l’est.

Mercredi, les corps de deux soldats russes gisaient toujours gonflés dans des arbres sur les côtés opposés de la route près de Lyman, à proximité des carcasses de voitures et d’une camionnette.

PHOTOS | L’ambassadeur de Russie en Pologne éclaboussé de liquide rouge le jour de la Victoire

Des miettes occasionnelles résonnaient de combats lointains entre les Russes en retraite et les troupes ukrainiennes avançant vers une autoroute nord-sud qui sert de l’une des dernières voies d’approvisionnement pour les forces russes dans la province de Lougansk.

L’Ukraine n’a jusqu’à présent donné que peu de détails sur ses gains militaires les plus récents, conformément à une politique consistant à ne pas commenter les avancées pendant qu’elles sont en cours.

Dans le sud, ses forces progressent depuis dimanche le long de la rive ouest du fleuve Dnipro, visant à couper des milliers de soldats russes du ravitaillement ou de la fuite.

“Cette semaine seulement, depuis le pseudo-référendum russe, des dizaines de centres de population ont été libérés. Ils se trouvent dans les régions de Kherson, Kharkiv, Louhansk et Donetsk”, a déclaré mardi le président Volodymyr Zelenskiy dans son discours nocturne.

Centrale électrique

Poutine a déclaré que la Russie stabiliserait la situation dans les quatre provinces. Dans l’un de ses premiers gestes pour affirmer sa domination sur eux, il a ordonné à l’État russe de prendre le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, toujours dirigée par des ingénieurs ukrainiens malgré sa capture au début de la guerre par les troupes russes.

L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, l’AIEA, a déclaré avoir appris l’existence de projets de redémarrage d’un réacteur de la centrale, où les six réacteurs sont à l’arrêt depuis des semaines.

La centrale électrique est située juste en première ligne, sur une rive russe d’un réservoir géant avec les forces ukrainiennes sur la rive opposée, et les deux parties ont mis en garde contre le danger d’une catastrophe nucléaire en cas de combat à proximité.

Ces derniers jours, la Russie a arrêté le directeur ukrainien en charge de l’usine. Il a depuis été libéré mais ne retournera pas au travail. Le chef de la société ukrainienne d’énergie nucléaire Energoatom, Petro Kotin, a déclaré qu’il prenait désormais en charge l’usine et a exhorté les travailleurs à ne signer aucun document avec ses occupants russes.

Kyiv accuse depuis longtemps Moscou de vouloir faire passer la centrale du réseau électrique ukrainien à celui de la Russie, une décision qui, selon elle, augmenterait le risque d’accident.

Le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, qui doit se rendre à Kyiv et à Moscou cette semaine, a publié sur Twitter une photo de lui montant à bord d’un train pour Kyiv et a déclaré que les négociations sur une zone de sécurité autour de l’usine étaient plus importantes que jamais.

Attaques

Alors même que les forces russes ont été repoussées sur le champ de bataille, Moscou a lancé des attaques loin du front en utilisant ce que Kyiv dit être des drones de fabrication iranienne depuis le mois dernier. Téhéran a nié les avoir fournis ; Moscou n’a fait aucun commentaire.

Des dizaines de pompiers se sont précipités pour éteindre les incendies mercredi à Bila Tserkva, à environ 75 km (45 miles) au sud de Kyiv, à la suite de ce que les responsables ukrainiens ont déclaré être les premières frappes utilisant les “munitions vagabondes” iraniennes si près de la capitale.

“Il y a eu un bruit rugissant, un son perçant. J’ai entendu le premier coup, le second que j’ai vu et entendu. Il y a eu un rugissement, puis un “boum” suivi d’une explosion”, a déclaré Volodymyr, 80 ans, qui vit en face. la rue.

“Ce que pensent ces Russes me dépasse. Je ne sais pas quand nous parviendrons à les chasser de notre territoire. Ce ne sont que des larmes et du chagrin pour mon Ukraine. C’est tout ce que je peux dire”, a déclaré Lyudmyla Rachevska, 74 ans. .