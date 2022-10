Poutine signe des lois annexant 4 régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia

Le président russe Vladimir Poutine a signé mercredi des lois reconnaissant officiellement l’annexion de quatre régions ukrainiennes à la Russie.

Les lois finalisent l’annexion de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, qui ont chacune organisé des élections soutenues par la Russie pour rejoindre leur pays voisin oriental. Les élections «référendaires» ont été menées par les autorités russes et les séparatistes russes.

Les élections ont été menées au mépris du droit international et l’Ukraine et l’Occident les ont rejetées comme une imposture. Ils ont également été menés au milieu de l’effort de guerre en cours.

Plus tôt cette semaine, les deux chambres du parlement russe ont ratifié des traités avec les quatre régions, rendant l’annexion légale aux yeux de la Russie.

LA CORÉE DU NORD CÔTE DE LA RUSSIE DANS L’ANNEXE DE L’UKRAINE

Une cérémonie de signature officielle a eu lieu la semaine dernière avec les dirigeants séparatistes au Grand Palais du Kremlin à Moscou, en Russie.

La décision de Poutine d’annexer les régions ukrainiennes intervient alors que son armée a subi des pertes importantes dans la guerre en cours en Ukraine, qui a commencé lorsque la Russie a envahi le pays pour la première fois le 24 février.

Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia sont situés le long de la frontière est et sud-est de l’Ukraine avec la Russie, la mer d’Azov et la Crimée – un territoire ukrainien annexé par la Russie en 2014. Le Kremlin n’a pas précisé les frontières des régions nouvellement absorbées.

LES LEGISLATIFS RUSSES ACCEPTENT LE TERRITOIRE ANNEXE EN UKRAINE, ZELENSKYY CODIFIE “L’IMPOSSIBILITE” DES POURPARLERS DE PAIX

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a répondu à l’annexion en excluant toute poursuite des pourparlers de paix avec la Russie. Il a également annoncé que son pays continuait de rechercher une candidature accélérée pour rejoindre l’OTAN.

L’armée ukrainienne a récemment lancé une série de contre-attaques réussies, reprenant le territoire conquis et repoussant les forces russes dans certaines régions vers leur propre frontière nationale.

Le Commandement opérationnel ukrainien sud est actuellement en train de reprendre des villages à Kherson, ainsi que les villages de Liubymivka, Khreschenivka, Zolota Balka, Biliaivka, Ukrainka, Velyka et Mala Oleksandrivka.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Poutine et les forces de sécurité russes ont juré de défendre les territoires nouvellement reconnus par la Russie par tous les moyens nécessaires.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.