Plus tôt cette semaine, les deux chambres du parlement russe ont ratifié des traités faisant des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia une partie de la Russie. Les formalités ont suivi les “référendums” orchestrés par le Kremlin dans les quatre régions que l’Ukraine et l’Occident ont rejetées comme une imposture.