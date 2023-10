Poutine s’entretient avec Xi ; Lavrov affirme que la Corée du Nord aidera Moscou à gagner

Développement clé le 18 octobre :

Poutine s’entretient avec Xi

Lavrov en Corée du Nord affirme que Pyongyang aidera Moscou à gagner

20 ATACMS se trouvent en Ukraine, écrit le New York Times

La Russie tue 4 personnes tuées à Zaporizhzhia

Le président russe Vladimir Poutine parlait lors du Forum chinois de la Ceinture et de la Route à Pékin le 18 octobre, à la suite des remarques du dirigeant chinois Xi Jinping.

Poutine a déclaré le 18 octobre que les États-Unis avaient commis une « grave erreur » en fournissant à l’Ukraine des missiles à longue portée ATACMS, qui auraient infligé des dégâts importants aux forces russes lors d’une opération militaire. attaque récente.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Pékin, Poutine a admis que les armes nouvellement fournies créent une « menace supplémentaire » pour les forces russes.

Le dirigeant du Kremlin s’est toutefois dit convaincu que l’armée russe serait capable de repousser les frappes de l’ATACMS et que les missiles à longue portée étaient « fondamentalement incapables de changer la situation » sur le front.

« Et enfin, une erreur encore plus grave, qui n’est pas encore apparente mais qui est très importante, est que les Etats-Unis sont de plus en plus impliqués dans ce conflit », a déclaré Poutine, reconnaissant que son pays mène une guerre en Ukraine.

Après des mois d’hésitation, la Maison Blanche confirmé le 17 octobre, ils ont fourni à l’Ukraine l’ATACMS tant désiré.

Les États-Unis ont fourni une vingtaine de systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) à l’Ukraine, selon le New York Times signalé le 18 octobre, citant deux responsables occidentaux.

La livraison « a été effectuée en secret, par crainte qu’ils puissent être attaqués par la Russie au moment de leur expédition », a rapporté le New York Times.

La nouvelle de la livraison de l’ATACMS n’a pas non plus été rendue publique, car « l’Ukraine voulait essayer de surprendre les Russes ».

L’annonce a été faite peu après que les forces ukrainiennes auraient utilisé le Missiles à longue portée fournis par les États-Unis à détruire neuf hélicoptères, un système de défense aérienne, un entrepôt de munitions et des infrastructures d’aérodrome dans les régions occupées de Luhansk et Berdiansk.

Les systèmes de missiles tactiques de l’armée américaine (ATACMS) obligeront probablement le commandement russe à choisir entre fortifier les dépôts de munitions existants ou les disperser davantage dans les régions occupées de l’Ukraine, selon l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW). dit dans sa dernière mise à jour.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky faisait depuis longtemps campagne pour le don de ces armes en raison de leur portée, qui permettrait aux forces ukrainiennes de frapper des cibles russes situées loin derrière la ligne de front.

Toutefois, la livraison a été convenue à la condition que l’Ukraine ne les utilise pas pour frapper des cibles sur le territoire russe, a indiqué une source.

Le 17 octobre, la Maison Blanche confirmé les États-Unis ont fourni des ATACMS à l’Ukraine, après que l’armée ukrainienne a déclaré qu’elle les avait utilisés pour la première fois sur le champ de bataille.

Les cibles étaient des aérodromes militaires situés près de Berdiansk dans l’oblast de Zaporizhzhia et de Luhansk, ont indiqué les forces armées ukrainiennes. signalé.

Lire aussi : L’Ukraine utilise l’ATACMS pour la première fois lors de frappes contre les forces russes à Louhansk et Berdiansk

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a remercié la Corée du Nord pour son « soutien fondamental et sans équivoque » dans la guerre contre l’Ukraine, a rapporté le média d’État russe Ria Novosti le 18 octobre.

Il a également exprimé son appréciation pour la reconnaissance par la Corée du Nord des territoires ukrainiens que la Russie a illégalement annexés. La Syrie est le seul autre pays à avoir reconnu cette annexion illégale.

Lavrov était en Corée du Nord un mois après le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. rencontré avec Poutine dans l’oblast de l’Amour, à l’est de la Russie.

Il devrait également s’entretenir avec le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Choi Song Hui.

Les rapports faisant état de liens croissants entre la Russie et la Corée du Nord se sont accélérés ces derniers mois.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis dit le 13 octobre, la Corée du Nord avait livré plus d’un millier de conteneurs d’armes et de munitions.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a démenti que la Corée du Nord fournisse des armes à la Russie.

Lire aussi : La Russie, la Chine et la Corée du Nord connaissent une nouvelle dynamique. Et c’est mauvais pour l’Ukraine

Le bilan des morts russes du jour au lendemain frappes de missiles à Zaporizhzhia le 18 octobre est passé à quatre, puisque deux autres corps ont été retrouvés dans les décombres, a déclaré le maire par intérim Anatolii Kurtiev. signalé.

Le responsable a noté que les efforts de recherche et de sauvetage suite à l’attaque meurtrière se poursuivent.

Zaporizhzhia a été prise pour cible six fois entre 1h30 et 1h48 du matin, heure locale, le 18 octobre, a déclaré le gouverneur Yurii Malashko. Au moins cinq personnes auraient été blessées lors de cette attaque.

La ville méridionale de Zaporizhzhia abrite environ 700 000 habitants et se situe à moins de 40 kilomètres au nord de la ligne de front et de la partie occupée par les Russes de l’oblast de Zaporizhzhia.

Les forces russes ont lancé une frappe de missile contre la capitale régionale de Dnipro, dans l’oblast de Dnipropetrovsk, le 18 octobre, tuant au moins une personne et en blessant au moins quatre, selon des responsables locaux. signalé.

Le maire de Dnipro, Borys Filatov, a rapporté vers 10h30 que la Russie avait ciblé des zones résidentielles du district avec des missiles, causant des morts et des blessés parmi les habitants.

Moins d’une heure plus tard, le gouverneur Serhii Lysak a précisé qu’une femme de 31 ans avait été tuée dans l’attaque. Trois femmes âgées de 56, 65 et 75 ans, ainsi qu’un homme de 35 ans, ont été blessés, a-t-il rapporté.

