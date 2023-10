Poutine s’entretient avec Netanyahu et Abbas – Kremlin — RT World News

Le président russe a proposé de servir de médiateur dans l’actuelle escalade des violences entre Israël et Gaza.

Le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu lundi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi qu’avec le président palestinien Mahmoud Abbas et plusieurs autres dirigeants régionaux, proposant un moyen de désamorcer les hostilités.

S’adressant à Netanyahu, Poutine a exprimé ses sincères condoléances aux familles et amis des Israéliens décédés et a souligné sa ferme condamnation de «toute action qui victimise la population civile, y compris les femmes et les enfants», selon la lecture de l’appel du Kremlin.

La Russie est prête à contribuer à mettre fin à la confrontation palestino-israélienne et « Parvenir à un règlement pacifique par des moyens politiques et diplomatiques » » a ajouté le Kremlin.

Poutine a également informé le Premier ministre israélien des mesures que la Russie prenait pour « aider à normaliser la situation, à prévenir une nouvelle escalade de la violence et à prévenir une catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza,» notamment les points clés de ses précédents appels avec le président palestinien et les dirigeants égyptiens, iraniens et syriens.

Plus tôt dans la journée, le dirigeant russe avait téléphoné à Abbas, au président iranien Ebrahim Raisi, au président syrien Bashar Assad et au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.















Au cours de leurs conversations, selon le Kremlin, « Une inquiétude extrême a été exprimée face à l’escalade à grande échelle des hostilités, accompagnée d’une augmentation catastrophique du nombre de victimes civiles et d’une aggravation de la crise humanitaire dans la bande de Gaza. »

Abbas, Assad, Raïssi et el-Sissi ont tous exprimé « de sérieuses inquiétudes quant à la probabilité que le conflit dégénère en une guerre régionale. » Tout le monde était unanime sur la nécessité urgente d’un cessez-le-feu humanitaire, pour apporter une aide à tous ceux qui en ont besoin.

La Russie veut « arrêter les hostilités le plus tôt possible et stabiliser la situation » Poutine a déclaré à ses collègues, révélant que Moscou avait envoyé un « équilibré et non politisé » projet de résolution au Conseil de sécurité de l’ONU, demandant une « trêve humanitaire immédiate ».

Le « consensus général » entre Poutine et les dirigeants de la Palestine, de l’Iran, de la Syrie et de l’Égypte, c’était que l’actuel « une escalade sans précédent » a été causée par le « une stagnation à long terme » du processus de paix au Moyen-Orient. Le dirigeant russe a proposé que le processus reprenne, en vue d’une solution équitable et à long terme consistant à créer « un État palestinien indépendant coexistant en paix et en sécurité avec Israël ».

Le groupe armé palestinien Hamas a lancé des milliers de missiles sur Israël et a envoyé ses militants de l’autre côté de la frontière depuis Gaza le 7 octobre. À la suite de cette incursion surprise, plus de 1 300 Israéliens ont été tués et des milliers d’autres blessés, selon les autorités locales. Israël a déclaré « guerre » sur le Hamas et a promis des représailles, menaçant de « aplatir » Gaza.

Lundi soir, le ministère palestinien de la Santé a rapporté que plus de 2 800 Palestiniens avaient été tués et plus de 10 800 blessés à cause des frappes aériennes israéliennes.