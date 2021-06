Poutine « sentira la faiblesse de Biden et conduira un camion à travers » au sommet de la crise, prévient Mike Pompeo

VLADIMIR Poutine « sentera la faiblesse » sur Joe Biden alors que les deux se rencontrent pour la première fois en tant que dirigeants aujourd’hui, a déclaré l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo.

Biden et Poutine se préparent à une confrontation critique à Genève – qui devrait débuter vers 11 heures, heure du Royaume-Uni – qui devrait être tendue et un retour au statu quo difficile entre les États-Unis et la Russie.

Joe Biden aura sa première rencontre avec Vladimir Poutine depuis sa victoire à la Maison Blanche Crédit : Getty

Vladimir Poutine pourrait « flairer la faiblesse » du nouveau président américain Crédit : AFP

L’allié de Trump Pompeo – qui pourrait même être candidat à la présidentielle en 2024 – a déclaré qu’il s’attend à ce que l’ancien fantôme du KGB flaire la faiblesse de Biden.

Son prédécesseur s’est efforcé de projeter une image d’homme fort, tandis que Biden, 78 ans, est perçu beaucoup plus comme l’oncle aimable – mais maladroit – de l’Amérique.

Trump et Poutine ont également donné une conférence de presse ensemble, mais l’équipe de Biden a décidé de ne pas le faire car elle ne veut pas que l’optique des deux dirigeants apparaisse sur la même scène.

« Le fait que vous ne soyez pas prêt à vous tenir à six ou huit pieds de votre adversaire et à dire au monde ce dont vous avez parlé, les choses qui vous intéressent et pourquoi vous vous souciez d’eux, montre une énorme faiblesse », a déclaré Pompeo à Fox News.

Il a poursuivi: « Ils regardent ça. Quand ils sentent la faiblesse, quand ils peuvent la renifler… ils conduiront un camion à travers.

« Voir si vous n’êtes pas prêt à simplement monter sur un podium et répondre aux questions de la presse qui pourraient être difficiles ou délicates alors que votre adversaire se tient à quelques mètres de vous, c’est un énorme signe de faiblesse. »

Pompeo a prédit que Poutine « verra jusqu’où il peut pousser le président Biden – et j’espère non seulement en paroles mais en actes, cette administration est prête à se présenter pour faire ce que nous avons fait, pour tenir la Russie responsable de ses activités malveillantes et clarifier il y a des lignes rouges ».

Biden et Poutine ont déjà échangé des piques, le président américain le qualifiant de « tueur » tandis que le dirigeant russe a décrit Biden comme essayant d’être « macho » et « hollywoodien ».

Le président américain a également qualifié Poutine lundi de « digne adversaire » alors qu’il s’engageait à l’affronter sur diverses questions entre les deux puissances, affirmant que Poutine est « brillant » et « dur ».

Biden devrait affronter Poutine alors que les relations entre les deux superpuissances ont atteint leur niveau le plus bas.

Et le sommet représente le premier défi diplomatique majeur pour Biden depuis qu’il a pris ses fonctions en janvier alors qu’il entamait sa première tournée à l’étranger en Europe.

Mike Pompeo n’a pas évalué les chances de Biden contre Poutine

L’ingérence électorale, les cyberattaques et les tensions militaires au sujet de l’Ukraine devraient tous être sur la table alors que les deux têtes se disputent le statut sur la scène mondiale.

La relation de Poutine et Biden devrait être beaucoup plus glaciale que celle assez amicale du supremo russe avec son prédécesseur Trump.

On s’attend à ce que les deux tiennent une conférence de presse séparée, leur sommet durera jusqu’à cinq heures.

Les deux parties ont déjà sérieusement minimisé les attentes de progrès significatifs.

Biden a appelé à plusieurs reprises Poutine pour les cyberattaques de pirates informatiques basés en Russie contre les États-Unis, accusé de l’avoir bafoué sur la démocratie et d’interférer dans les élections américaines.

Poutine a nié toute action malveillante contre les États-Unis – et a souligné que l’attaque du Capitole américain le 6 janvier était comparable à ses propres actions pour réprimer l’opposition.

Biden a déclaré que son objectif principal était simplement d’établir des « lignes rouges » claires pour ce que la Maison Blanche ne tolérerait plus de la Russie.

« Je ne cherche pas le conflit », a déclaré Biden à Bruxelles après le sommet de l’OTAN, mais « nous répondrons si la Russie poursuit ses activités néfastes ».

Pendant ce temps, Youri Ouchakov, conseiller de Poutine aux affaires étrangères, a déclaré aux journalistes à Moscou que les relations américano-russes étaient « dans l’impasse » et qu’il n’y avait « pas grand chose » de motif d’optimisme.

On s’attend à ce que Poutine vienne au sommet et soutienne simplement que la Russie défend sa propre domination américaine intéressée et défiante sur la scène mondiale.

Il y a des espoirs de trouver de petits domaines d’accord – y compris la fin d’une querelle diplomatique qui a vu les ambassadeurs américain et russe rappelés de leurs postes à Moscou et à Washington.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt pour Poutine, Biden a souri et a répondu « Je suis toujours prêt » alors qu’il partait pour Genève.

Joe Biden et Vladimir Poutine se sont déjà rencontrés en 2011 Crédit : AP

Biden était vice-président à l’époque, tandis que Poutine était Premier ministre russe Crédit : AP

Biden est très sceptique à l’égard du dirigeant russe depuis plus de 20 ans – et a déjà critiqué l’ancien président américain George W. Bush pour avoir affirmé que Poutine était « digne de confiance ».

Un ancien responsable américain a déclaré à Politico avant la réunion de cette semaine qu’il n’y avait « rien que Poutine puisse faire pour [the president] Comme lui. »

« Biden voit Poutine comme quelqu’un de rationnel, de voyou – quelqu’un qui n’est limité par aucun sens de la moralité ou de préoccupation pour les droits de l’homme ou quoi que ce soit de cette nature … juste une évaluation froide et dure et réaliste de l’homme », ont-ils déclaré.

Le couple s’est déjà rencontré, il y a dix ans, lorsque Biden était vice-président.

Biden affirme qu’au cours de la réunion, il a dit à Poutine qu’il ne croyait pas qu’il avait une âme – une référence apparente à Bush disant qu’il avait vu « l’âme » du leader russe lors de leur première réunion en Slovénie.

« M. Premier ministre, je vous regarde dans les yeux et je ne pense pas que vous ayez une âme », a déclaré Biden à un journaliste de la réunion de mars 2011 à Moscou.

Biden a affirmé que Poutine avait souri et répondu « nous nous comprenons » – mais Poutine nie que cette conversation ait jamais eu lieu.

La réunion de mercredi intervient après que Biden a tenu plusieurs sommets avec certains des principaux alliés européens des États-Unis et s’est rendu au Royaume-Uni pour le G7.