Poutine s’engage à poursuivre ses frappes en Ukraine, ignorant l’Occident

Kyiv, Ukraine –

Le Kremlin a déclaré jeudi qu’il appartenait au président ukrainien de mettre fin au conflit dans le pays, suggérant des conditions que Kyiv a rejetées à plusieurs reprises, tandis que le président russe Vladimir Poutine s’est engagé à poursuivre les combats malgré les critiques occidentales.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que “(le président ukrainien Volodymyr) Zelensky sait quand cela peut se terminer, cela peut se terminer demain s’il le souhaite”.

Peskov a pris la parole jeudi alors que la Russie libérait la star américaine du basket-ball Brittney Griner lors d’un échange de prisonniers de haut niveau, alors que les États-Unis libéraient un trafiquant d’armes russe. L’affaire Griner était devenue un point d’inflexion majeur dans la diplomatie américano-russe au milieu de la détérioration des relations provoquée par la guerre en Ukraine.

Le Kremlin dit depuis longtemps que l’Ukraine doit accepter les conditions russes pour mettre fin aux combats, qui en sont maintenant à leur dixième mois. Il a exigé que Kyiv reconnaisse la Crimée – une péninsule ukrainienne que Moscou a annexée en 2014 – comme faisant partie de la Russie et reconnaisse également les autres gains fonciers réalisés par Moscou.

Zelenskyy et d’autres responsables ukrainiens ont à plusieurs reprises rejeté ces conditions, affirmant que la guerre prendra fin lorsque les territoires occupés seront repris ou que les forces russes les quitteront.

Poutine a reconnu mercredi que les combats en Ukraine “pourraient être un long processus”. Il a décrit les gains de terres de Moscou comme “un résultat significatif pour la Russie”, affirmant que la mer d’Azov “est devenue la mer intérieure de la Russie”.

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, Peskov a déclaré que Moscou ne visait pas à s’emparer de nouvelles terres. Mais il a ajouté que la Russie s’efforcerait de reprendre le contrôle des zones d’Ukraine dont elle s’était retirée quelques semaines seulement après les avoir incorporées dans des référendums organisés à la hâte – que l’Ukraine et l’Occident rejettent comme des impostures illégales. Le mois dernier, les troupes russes ont quitté la ville de Kherson et des parties de la région de Kherson, l’une des quatre régions ukrainiennes illégalement annexées.

“Il y a des territoires occupés dans plusieurs nouvelles régions de la Fédération de Russie qui doivent être libérés”, a déclaré Peskov.

Poutine a juré jeudi d’atteindre les objectifs déclarés en Ukraine, quelle que soit la réaction occidentale.

“Il nous suffit de bouger et il y a beaucoup de bruit, de bavardages et de tollés dans tout l’univers”, a déclaré Poutine. “Cela ne nous empêchera pas d’accomplir des tâches de combat.”

Il a décrit une série de frappes russes contre les installations énergétiques ukrainiennes et d’autres infrastructures clés comme une réponse légitime à un attentat à la bombe contre un pont clé reliant la Crimée au continent russe, et d’autres attaques, selon le Kremlin, ont été menées par l’Ukraine. Poutine a également cité la décision de l’Ukraine de suspendre l’approvisionnement en eau des zones de l’est de l’Ukraine contrôlées par la Russie.

“Il y a beaucoup de bruit maintenant à propos de nos frappes sur les infrastructures énergétiques”, a déclaré Poutine lors d’une réunion avec des soldats qu’il a décorés des plus hautes médailles du pays. “Oui, nous le faisons. Mais qui a commencé ? Qui a frappé le pont de Crimée ? Qui a fait sauter les lignes électriques reliées à la centrale nucléaire de Koursk ?”

Poutine a particulièrement salué les performances de l’armée de l’air russe comme “très efficaces”.

“L’armée de l’air s’est très bien comportée”, a-t-il déclaré. “Il a contribué de manière significative à l’efficacité de l’action de l’armée.”

De violents combats se sont poursuivis jeudi, principalement dans les régions annexées par la Russie. Le bureau de Zelenskyy a déclaré que 11 civils avaient été tués et 17 autres blessés en Ukraine mercredi.

La région de Donetsk a été l’épicentre des récents combats. Des attaques d’artillerie russe ont frappé le centre de la ville de Yampil, au nord-est de Sloviansk, lors de la distribution d’aide humanitaire aux civils, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Des bâtiments du centre-ville, en plus du marché et de la gare routière, ont été endommagés dans la ville de Kurakhove, à quelque 35 kilomètres à l’ouest de la capitale régionale, Donetsk, ont indiqué des responsables.

Plus de dix villes et villages de la région ont été bombardés, dont la ville de Bakhmut, qui est restée aux mains des Ukrainiens pendant la guerre malgré l’objectif de Moscou de capturer toute la région du Donbass frontalière avec la Russie.

Dans d’autres développements :

Le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé jeudi que ses représentants ont rendu visite aux prisonniers de guerre ukrainiens du côté russe. Les observateurs internationaux n’étaient auparavant pas autorisés à les voir.

“La semaine dernière, le CICR a effectué une visite de deux jours aux prisonniers de guerre ukrainiens, et une autre a lieu cette semaine. Parallèlement, des visites aux prisonniers de guerre russes ont eu lieu”, a indiqué l’organisation dans un communiqué. La Croix-Rouge a vérifié les conditions des prisonniers, leur a donné des livres, des produits d’hygiène personnelle, des couvertures et des vêtements chauds, et a contacté leurs proches.

« Nous pouvons vérifier comment les prisonniers de guerre sont traités et donner à leurs familles les dernières informations. J’espère que ces visites initieront un accès plus régulier à tous les prisonniers de guerre », a déclaré la présidente du CICR, Mirjana Spoljaric, sans commenter ni fournir de détails sur le traitement des les prisonniers.