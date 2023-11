Poutine semble prêt à se présenter à la présidence en 2024 et il n’y a pas d’opposition

Le président russe Vladimir Poutine aurait décidé de se présenter à l’élection présidentielle de mars 2024.

Avec peu ou pas d’opposition en Russie, il est probable que Poutine restera au pouvoir au moins jusqu’en 2030 et pourrait poursuivre son mandat jusqu’en 2036.

Les analystes affirment que l’amère vérité dans la Russie moderne est qu’il ne reste plus personne qui puisse réellement s’opposer à Poutine.

MOSCOU, RUSSIE – SEPTEMBRE 9 : (RUSSIE OUT) le président russe Vladimir Poutine prononce un discours lors du concert marquant la Journée de la ville le 9 septembre 2023 à Moscou, Russie. Poutine et le maire de Moscou Sobianine, qui devrait être réélu cette semaine, ont participé aux événements festifs. (Photo du contributeur/Getty Images) Contributeur | Actualités Getty Images | Getty Images

Le président russe Vladimir Poutine aurait décidé de se présenter à l’élection présidentielle de mars 2024 et il est probable qu’il remportera un nouveau mandat de six ans, essentiellement parce que personne ne peut s’opposer à lui. Le Kremlin continue de refuser de confirmer que Poutine, 71 ans, se présentera lors du scrutin de mars de l’année prochaine, mais six sources anonymes proches du Kremlin ont déclaré à Reuters que Poutine était prêt à se présenter à nouveau. Avec peu ou pas d’opposition politique en Russie – étant donné que d’éminents critiques de Poutine ont fui le pays ou ont été systématiquement emprisonnés par les autorités russes – il est probable que Poutine sera au pouvoir au moins jusqu’en 2030 et pourrait poursuivre son mandat jusqu’en 2036. Les analystes affirment que l’amère vérité dans la Russie moderne est que personne ne peut s’opposer à Poutine, pour l’instant. “Il n’existe aucune politique publique ouverte, donc il n’y a aucune possibilité d’indépendance, et l’activité politique et civique est immédiatement écrasée”, a déclaré à CNBC Vladimir Milov, un homme politique russe qui a travaillé sous Poutine mais qui se considère désormais comme faisant partie du mouvement d’opposition vivant à l’étranger. . “Nous avons actuellement des condamnations judiciaires, avec des personnes condamnées à des peines de prison pour ‘participation à des activités extrémistes’, comme la critique de la politique du gouvernement. Donc critiquer la politique du gouvernement est officiellement un crime punissable, passible d’une véritable prison. Ne vous attendez donc pas à des peines normales. , une politique à l’occidentale. Oubliez ça », a-t-il déclaré.

Sur cette image distribuée par l’agence Spoutnik, le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le chef régional d’Inigushetia au Kremlin de Moscou, le 15 août 2023. Alexandre Kazakov | AFP | Getty Images

Le Kremlin a tenu à souligner que le pluralisme politique existe en Russie et le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déjà déclaré à CNBC qu’« en Russie, il y a des hommes politiques avec des opinions et des positions différentes », lorsqu’on lui a demandé si le Kremlin tolérait des opposants à Poutine. Même le Kremlin s’attend à ce que Poutine remporte haut la main les élections. En septembre, le secrétaire de presse Peskov a déclaré que si Poutine décidait de se présenter à l’élection présidentielle de 2024, “il est alors évident qu’il ne peut y avoir de véritable concurrence pour le président à ce stade”. La Russie essaie toujours de maintenir un semblant de pluralisme politique, mais même s’il existe apparemment des partis « d’opposition » dans le pays, ils sont considérés comme faisant partie d’une « opposition systémique ». Cela signifie que les partis politiques enregistrés comme le Parti communiste, le Parti libéral-démocrate ou Russie juste – pour la vérité font théoriquement partie de l’opposition mais, en réalité, ils soutiennent le gouvernement et ont encore plus acquiescé depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle du pays. Ukraine en février 2022.

L’opposant russe Alexeï Navalny apparaît sur un écran par liaison vidéo depuis la colonie pénitentiaire IK-6 dans la région de Vladimir, lors d’une audience devant le tribunal pour examiner un appel de sa condamnation dans l’affaire pénale pour de nombreux chefs d’accusation, notamment la création d’une organisation extrémiste. , à Moscou, Russie, le 26 septembre 2023. Ioulia Morozova | Reuters

Entre-temps, d’éminentes personnalités de l’opposition russe et des critiques du Kremlin, dont Alexeï Navalny et Vladimir Kara-Murza ne sont que quelques noms bien connus sur une liste toujours croissante d’opposants, ont été emprisonnés ou ont fui la Russie en raison de persécutions politiques. D’autres sont morts dans des circonstances mystérieuses, comme Eugène Prigojine, le chef du groupe de mercenaires russes Wagner, tué dans un accident d’avion en août. Les analystes estiment qu’il existe une forte possibilité que Prigojine ait été assassiné à la suite de ses critiques virulentes à l’égard de l’armée russe (et, par défaut), de sa direction politique. Le Kremlin nie avec véhémence toute implication dans la mort de Prigojine et affirme que l’enquête se poursuit sur les causes de l’accident. “Les prochaines élections ne changeront rien”, a déclaré Sergueï Medvedev, universitaire, historien et auteur russe réputé. “Il n’y a pas de pluralité politique en Russie, il suffit de penser à des pays comme l’Iran et la Corée du Nord. [where the situation is similar]. Au sein des élites, il peut y avoir des divergences d’opinions, mais pas vraiment de différence politique”, a-t-il déclaré à CNBC.

SAINT-PÉTERSBOURG, RUSSIE – 17 JUIN : (RUSSIA OUT) Le milliardaire et homme d’affaires russe, propriétaire de l’entreprise de restauration Concord, Yevgeny Prigozhin, est vu lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg SPIEF2016 le 17 juin 2016 à Saint-Pétersbourg, en Russie. (Photo de Mikhaïl Svetlov/Getty Images) Mikhaïl Svetlov | Actualités Getty Images | Getty Images

“L’élite est absolument silencieuse et craintive, surtout après l’assassinat de Prigojine. Je ne dirais donc pas qu’il y a des acteurs importants sur le terrain, au niveau régional ou parmi l’élite. [that oppose Putin]c’est juste une dictature consolidée pour le moment”, a déclaré Medvedev. CNBC a demandé au Kremlin de répondre aux commentaires et attend une réponse.

Depuis le début de la guerre, les services de sécurité sont devenus encore plus zélés dans la poursuite des opposants politiques, voire de toute personne jugée critique à l’égard du leadership ou de la stratégie militaire de la Russie. Alors que des civils ont été arrêtés et accusés de « discréditer » les forces armées russes pour avoir daigné critiquer la guerre, puis condamnés à des peines de prison, l’un des défis les plus éhontés lancés à Poutine et à l’autorité du Kremlin a eu lieu au début de l’été avec les malades. – un soulèvement fatal contre les dirigeants militaires russes dirigé par Eugène Prigojine. La rébellion a échoué et le Kremlin, d’abord pris au dépourvu, a ensuite agi rapidement pour écraser le groupe Wagner de Prigozhin, en l’expulsant vers la Biélorussie. Puis, en août, Prigozhin et d’autres hauts responsables de Wagner sont morts dans un accident d’avion encore inexpliqué. La mort de Prigozhin a été le point culminant de l’ascension et de la chute d’un allié de Poutine devenu une figure importante (et peut-être trop importante) avec une influence et un pouvoir croissants. Il était également devenu trop ouvertement critique à l’égard des plus hauts responsables du ministère russe de la Défense, qui étaient des alliés de longue date du président. Les analystes affirment que Prigozhin était une « anomalie » dans le système politique russe et que le Kremlin avait probablement appris à ne pas permettre à un autre personnage similaire de revenir sur le devant de la scène.

Une vue du site après qu’un jet privé, transportant prétendument le chef de Wagner, Evgueni Prigozhin et d’autres passagers, s’est écrasé dans la région de Tver, au nord-ouest de la Russie, le 23 août 2023. Compte télégramme Wagner | Document à distribuer | Agence Anadolu | Getty Images

Pourtant, l’épisode de Prigozhin a montré que Poutine n’était pas à l’abri d’une contestation politique et les analystes ont déclaré qu’il pourrait y avoir d’autres personnalités en arrière-plan qui pèsent sur l’opportunité de s’opposer au président à l’avenir. Cela ne pourrait se produire que s’ils pensaient que ses partisans traditionnels au sein de l’élite et des services de sécurité estimaient que leurs propres intérêts étaient lésés par son leadership ou ses politiques, comme la guerre continue ou le mécontentement croissant du public, et se retournaient contre lui. Cependant, toute figure d’opposition potentielle existant sous la surface en Russie devrait décider si elle a rassemblé suffisamment de soutiens puissants pour monter une opposition réalisable à Poutine. “Nous pouvons nous attendre à ce qu’il y ait quelque chose [political opposition] bouillonnant à l’intérieur du système, mais évidemment, les gens intelligents essaieront de le cacher autant que possible avant de commencer à rassembler des alliés et des ressources pour agir”, a déclaré à CNBC Kirill Shamiev, politologue russe et chercheur invité au Conseil européen des relations étrangères. . L’opposant de Poutine, Milov, estime que des fissures commencent déjà à apparaître dans la base de soutien de Poutine, affirmant que les tendances négatives de l’opinion publique, les difficultés économiques croissantes et la révolte de Prigojine ont “révélé de sérieuses fissures dans le système”. “Je vois des difficultés croissantes sur de nombreux fronts, je vois une pression croissante sur Poutine et de nombreux défis pour qu’il continue à gérer et à contrôler la situation. Ainsi, malgré les élections de l’année prochaine, nous observons un nombre croissant de ces micro-crises qui sont de plus en plus difficiles à gérer parce qu’ils se rejoignent tous à un moment donné”, a-t-il déclaré. “On ne sait jamais quel sera le point de rupture et quand ils [the crises] culminera. Mais je vois 2024 comme l’année des difficultés croissantes. »

