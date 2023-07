Poutine semble plus faible que jamais, mais ses adversaires doivent s’attendre à une vengeance

Quatre jours après que Vladimir Poutine ait affronté le défi le plus sérieux à ses 23 ans de leadership, le président russe a convoqué les plus grandes personnalités des médias du pays pour un briefing au Kremlin.

La panique du week-end dernier, alors que les troupes du seigneur de guerre renégat Yevgeny Prigozhin semblaient prêtes à marcher sur Moscou, était encore fraîche dans les esprits. Poutine, qui avait disparu de la vue du public pendant près de deux jours alors que la crise atteignait son paroxysme, tenait maintenant des réunions avec divers acteurs clés, y compris les rédacteurs en chef de médias fidèles, pour projeter une image de contrôle calme.

« Le message principal était qu’il s’occupe de la situation », a déclaré Konstantin Remchukov, rédacteur en chef de Nezavisimaya Gazeta, un journal ayant des relations avec le Kremlin, qui était présent à la réunion. « Il commence à enquêter et posera toutes les questions, découvrira tout et tirera les conclusions nécessaires. »

Néanmoins, alors que le choc du drame du week-end dernier commence à s’estomper et que les membres de l’élite politique commencent à digérer l’importance des événements, qui, selon Poutine lui-même, ont presque dégénéré en « guerre civile », de nombreuses questions restent en suspens.

Pourquoi Poutine a-t-il permis à Prigozhin, dont les tirades franches et grossières ne faisaient guère de lui une menace discrète, de devenir suffisamment puissant pour lancer une mutinerie aussi grave ? Pourquoi Poutine était-il si absent et distant pendant les moments critiques des troubles ? Et s’il est apparemment si facile de lancer une attaque armée contre le centre du pouvoir, qu’est-ce qui empêchera les autres de le faire à l’avenir ?

Un haut diplomate occidental à Moscou a déclaré : « L’atmosphère est encore plus surréaliste que d’habitude. D’un côté, la vie continue et tout le monde fait comme si de rien n’était ; de l’autre, tout le monde se rend compte que quelque chose s’est peut-être cassé de façon permanente.

La ligne du Kremlin, transmise par les chaînes de télévision d’État et soulignée par Poutine lors de plusieurs apparitions publiques, est que la société dans son ensemble s’est réunie pour assurer la défaite de la mutinerie.

« Le message est maintenant que même un Poutine faible vaut mieux qu’une guerre civile », a déclaré Alexandra Prokopenko, ancienne conseillère de la banque centrale russe et désormais chercheuse non résidente au Carnegie Russia Eurasia Center.

Remchukov a déclaré qu’il avait parlé à des dizaines de personnalités politiques et commerciales de premier plan ces derniers jours et pensait que les élites s’étaient en effet consolidées autour de Poutine.

« Ces gens ont eu une grave frayeur », a-t-il déclaré. «Ils ont vu les yeux en colère de Prigozhin, entendu comment il jure, le langage grossier qu’il utilise. Les gens qui ont peut-être eu des griefs politiques, étaient en colère contre l’économie, c’est comme s’ils avaient tous appuyé sur la touche de suppression, et de tous les gens que j’ai vus cette semaine, ils disent une chose : ‘On est ensemble, on est avancer.' »

S’il est vrai que presque personne dans l’élite n’aurait accueilli favorablement une prise de contrôle de Prigozhin, tout le monde n’était pas d’accord avec la tournure positive de Remchukov sur les retombées.

Beaucoup étaient alarmés que Poutine ait laissé la situation en arriver à un tel point, et troublés par sa disparition de la vue au fur et à mesure que les événements se déroulaient. La crise a servi de moment de « vêtements neufs de l’empereur » pour les membres de l’élite, le système s’étant révélé beaucoup plus fragile qu’on ne le croyait.

« De nombreuses personnes proches du Kremlin et au Kremlin étaient convaincues que Prigozhin était sous contrôle et qu’il y avait des gens qui le dirigeaient », a déclaré Tatiana Stanovaya, fondatrice du cabinet d’analyse politique R.Politik. «Maintenant, vous découvrez que tout était un gâchis total. Cela signifie que vous commencez à vous poser vous-même des questions sur ce qui est sous contrôle dans ce pays et ce qui ne l’est pas », a-t-elle ajouté.

Les mèmes populaires ont fait des comparaisons défavorables entre Poutine et le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, qui est resté à Kiev et a fait un puissant discours vidéo lorsqu’il a été attaqué par l’armée russe en février dernier. Poutine a semblé être à l’écart pendant la crise, avec des rumeurs selon lesquelles il s’était enfui à Saint-Pétersbourg après avoir prononcé un premier discours.

«Pendant près de deux jours entiers, il est silencieux, puis il sort et raconte un tas d’absurdités et de platitudes. J’ai eu des dizaines de personnes qui m’ont appelé pour me demander ‘Qu’est-ce que c’était que ça ?’ Les gens sont déçus, peut-être même traumatisés », a déclaré un initié politique bien connecté à Moscou.

« Pour l’instant, je pense que la crise a été évitée… mais bien sûr, la réputation de Poutine est entachée, il ne peut en être question. Maintenant, ils sont passés en mode de contrôle total des dégâts », a déclaré un haut fonctionnaire en service.

Lors d’une autre réunion tenue mardi par Poutine, cette fois avec de hauts responsables de la sécurité, dont le ministre de la Défense décrié Sergei Shoigu, la principale cible de la colère de Prigozhin, les images télévisées de la discussion d’ouverture n’ont pas fait grand-chose pour dissiper le sentiment de morosité.

« Regardez les expressions sur les visages des gens : ils sont assis là, comme si tous leurs proches venaient de mourir en même temps », a déclaré l’initié politique. Cependant, la source ne s’attend pas à ce que la mutinerie de Prigozhin incite d’autres membres du cercle restreint de Poutine à avoir des pensées similaires.

L’un des plus grands mystères de la semaine dernière est de savoir comment Prigozhin est toujours en vie. Le président russe a fréquemment fait des déclarations dures sur les fins macabres auxquelles ceux qu’il considère comme des traîtres devraient faire face. Cependant, Prigozhin a apparemment été autorisé à se déplacer, avec certains de ses combattants Wagner, en Biélorussie, tandis que le FSB a abandonné ses poursuites contre lui.

Une théorie circulant au sein du ministère de la Défense est que Prigozhin, qui a passé des années à servir le sommet de l’élite russe, a amassé suffisamment de matériel dommageable pour l’utiliser comme police d’assurance.

« Beaucoup au ministère pensent que Prigozhin a Kompromat sur tout le monde », a déclaré un ancien haut responsable du ministère de la Défense. « Cela rendrait peu probable qu’il soit liquidé, puisque le Kompromat rester secret serait lié à lui rester en vie. Sinon, je ne sais pas comment il serait encore en vie. Cela n’a pas beaucoup de sens.

D’autres voient Poutine accepter de laisser Prigozhin partir pour la Biélorussie comme un signe de faiblesse temporaire de la part du président russe, mais s’attendent à ce qu’il agisse plus tard.

« Je suppose que dans six mois ou un an, le novichok rattrapera Prigozhin », a déclaré la source au sein de l’élite politique. « Je ne pense pas qu’il sera facilement pardonné, peut-être pas immédiatement mais dans quelque temps, dans les meilleures traditions, le novichok viendra lui rendre visite. Il devrait probablement faire attention à ses sous-vêtements », a ajouté la source, faisant référence à l’empoisonnement en 2020 du chef de l’opposition Alexeï Navalny, dans lequel un commando du FSB a apparemment enduit l’agent neurotoxique à l’intérieur de ses sous-vêtements.

Une autre question est de savoir ce qu’il adviendra de ceux qui sont réputés avoir soutenu Prigozhin, ou qui ont essayé de rester neutres et silencieux au fur et à mesure que les événements se déroulaient. Des rumeurs ont circulé sur le sort de Sergei Surovikin, un général clé de l’armée qui était le principal allié de Prigozhin au ministère de la Défense. Le New York Times a cité des rapports de renseignement américains suggérant Surovikin avait été détenu. Il peut s’agir simplement d’un interrogatoire de routine plutôt que d’une arrestation, mais on a le sentiment que des purges pourraient être en cours.

« Nous pensons que le président cherchera à punir ceux qu’il considère comme pas assez loyaux. Nous nous attendons à des purges. Cela ne viendra peut-être pas immédiatement, mais cela viendra », a déclaré le diplomate occidental.

Remtchoukov a déclaré qu’il ressortait clairement de la réunion avec les rédacteurs en chef que la priorité de Poutine était maintenant d’essayer de savoir qui d’autre aurait pu soutenir Prigojine, ouvertement ou tacitement : « J’ai compris qu’il était sérieusement impliqué dans la tentative de découvrir ce qui s’est passé, comment, si Prigozhin agissait seul, dont l’argent était impliqué, etc.

Il est plus difficile de prédire comment Poutine agira lorsqu’il recevra ces informations. L’élite moscovite dresse le portrait d’un dirigeant de plus en plus isolé et erratique.

« Pour comprendre ce qui vient ensuite, vous devriez probablement demander à des psychologues, pas à des politologues », a déclaré l’initié de Moscou. « Il est clair que nous avons affaire à quelqu’un qui ne prend pas de décisions rationnelles pour le moment. »