Poutine se vante vers le sommet avec Biden comme un habitué du duel avec l’Occident

Mais certaines questions devraient être controversées. Le plus sensible pour Poutine, selon les analystes, est le sujet de l’Ukraine et de son éventuelle admission à l’OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait pression pour que Kiev devienne membre à part entière, mais Biden a déclaré lors d’une conférence de presse à Bruxelles lundi que « cela reste à voir ». Il a ajouté que l’Ukraine doit d’abord répondre aux critères, y compris le nettoyage de la corruption.