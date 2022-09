Poutine se tortille alors que son dernier allié, Loukachenko, dénonce des dizaines de milliers de personnes fuyant la Russie à cause du projet de guerre à mort certaine

VLADIMIR Poutine a été contraint aujourd’hui de subir une conférence bizarre sur les personnes fuyant son règne du dictateur Alexandre Loukachenko.

Le dictateur du Kremlin avait l’air voûté et mal à l’aise, parlant peu au milieu du chaos alors que les Russes protestaient contre son édit de mobilisation tandis que des centaines de milliers d’autres cherchaient à fuir à l’étranger pour éviter d’être enrôlés.

Le dictateur Alexandre Loukachenko a donné une conférence à Vladimir Poutine 1 crédit : East2West

Loukachenko a dit à Poutine qu’il était convaincu que la Russie gagnerait 1 crédit : East2West

Le truqueur de votes Loukachenko – qui avait besoin de l’aide de Poutine pour écraser la démocratie en Biélorussie en 2020 – a offert des conseils simples.

Loukachenko a assuré aujourd’hui au chef du Kremlin qu’il gagnerait – malgré les troubles croissants suscités par sa mobilisation.

“Notre cap est bon, notre cause est bonne”, a-t-il déclaré à Poutine, faisant sourire le belliciste russe.

“Nous gagnerons. Nous n’avons pas d’autre choix.

“Nous, en tant que Slaves, ne tolérerions pas l’humiliation”, lui a dit Loukachenko.

Le dirigeant biélorusse a dit à Poutine de ne pas s’inquiéter que les gens fuient son règne.

“Disons 30 000 ou 50 000 [people] fuyez », a déclaré le tyran de Minsk dont le KGB brutal et voyou a renversé une victoire démocratique pour une opposition pro-occidentale.

« Mais s’ils restaient, feraient-ils partie de notre peuple ?

“Laissez-les s’enfuir.

“Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n’étais pas trop inquiet en 2020 quand les gens sont partis [Belarus after protests over his vote-rigging].

“Ils [later] demander à les laisser entrer.

“Donc, ceux-ci reviendront également.

« Mais une décision s’impose : que faire d’eux ?

« Les laisser revenir ou rester là ? »

La réunion a eu lieu à Sotchi, la retraite balnéaire préférée de Poutine, même si le chef du Kremlin aurait été récemment enfermé dans son palais du nord dans les forêts autour de Valdai.

L’avion officiel de Loukachenko a été vu en vol vers Sotchi dimanche.

Des rapports récents alléguaient que Poutine avait des réunions préenregistrées avec divers responsables pour donner l’impression qu’il travaillait alors qu’en fait il se “reposait”.

Fait inhabituel, le Kremlin n’a pas annoncé à l’avance la session de Loukachenko qui a été révélée par la partie biélorusse avant d’être confirmée par les responsables de Poutine.

Une théorie est que Poutine a rapidement convoqué l’un de ses seuls amis – Loukachenko – pour montrer qu’il ne se recroquevillait pas après la réaction furieuse de nombreux Russes à sa campagne de mobilisation.