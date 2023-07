Poutine se rendra en Chine en octobre – médias

Le président chinois Xi Jinping a déclaré au chef du Sénat de Moscou qu’il se préparait à accueillir le dirigeant russe, a rapporté TASS

Le président russe Vladimir Poutine aurait accepté une invitation du chinois Xi Jinping à se rendre à Pékin en octobre, reprenant là où les deux présidents s’étaient arrêtés lorsque le dirigeant chinois s’est rendu à Moscou en mars pour forger des liens plus étroits dans un contexte de tensions croissantes avec l’Occident à propos de la crise ukrainienne. .

Les plans du voyage de Poutine ont été dévoilés lundi, lorsque Xi a organisé une réunion avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matviyenko. Xi a déclaré à Matviyenko qu’il se préparait à ce que Poutine se rende à Pékin en octobre pour participer au troisième Forum chinois de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale, a rapporté TASS mardi, citant les commentaires du vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, Andrey Denisov.

Xi a étendu l’invitation à Poutine lors de sa visite d’Etat à Moscou en mars, au cours de laquelle les deux dirigeants ont signé un accord pour faire entrer les liens entre leurs pays dans une « nouvelle ère » de coopération. Matviyenko est en visite à Pékin cette semaine dans le cadre d’une délégation de l’Assemblée fédérale qui a rencontré des législateurs chinois pour travailler sur la mise en œuvre des accords que Poutine et Xi ont signés en mars.

« Nous avons discuté de nombreuses questions d’interaction russo-chinoise », a déclaré Matviyenko aux journalistes après la rencontre de lundi avec Xi. « Malgré les nouvelles conditions dans lesquelles nous vivons tous, je suis convaincu que la Chine, en tant qu’État très responsable et sérieux, ne s’adapte jamais à personne. Nos relations ne sont soumises à aucune conjoncture, à aucune influence politique extérieure. Elle a ajouté que ni la Russie ni la Chine ne permettront à quiconque de leur parler « dans le langage de la force et des menaces ».

Xi a déclaré à Matviyenko que la Russie et la Chine « assument d’importantes responsabilités pour le développement et le progrès de l’humanité. Il ajouta, « La Chine est prête à continuer à travailler avec la Russie pour promouvoir la construction d’un monde prospère, stable et juste. »

La Chine a résisté aux pressions américaines pour se joindre à la campagne de sanctions occidentales contre Moscou, maintenant sa neutralité face à la crise russo-ukrainienne. Xi a proposé un plan en 12 points pour mettre fin aux combats en Ukraine en février, mais les responsables américains ont rejeté le plan, affirmant qu’il ne profiterait qu’à la Russie.

Poutine s’est rendu pour la dernière fois en Chine en février 2022, quelques semaines seulement avant le lancement de l’offensive militaire russe contre l’Ukraine.

Le plus haut diplomate de Washington, le secrétaire d’État américain Antony Blinken, a critiqué Xi en mars pour avoir rencontré Poutine, fournissant une « couverture diplomatique » après que la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre le dirigeant russe pour crimes de guerre présumés en Ukraine.

