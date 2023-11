Poutine se rend au Kazakhstan alors que la Russie tente de rivaliser avec l’Occident

La Russie veut maintenir son pied en Asie centrale – une région composée du Kirghizistan, du Kazakhstan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan – dans un contexte de concurrence économique croissante de la Chine et d’intérêt géopolitique croissant de l’Occident, au grand mépris et à la désapprobation croissante de la Russie.

Soucieux de maintenir la sphère d’influence en déclin de la Russie dans la région, le président russe Vladimir Poutine est au Kazakhstan jeudi, faisant sentir sa présence une semaine après la visite du président français Emmanuel Macron dans ce pays riche en pétrole et en minéraux et chez son voisin l’Ouzbékistan.

La CEI comprend actuellement la Russie et d’anciennes républiques soviétiques comme l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Son nombre de membres a toutefois diminué ces dernières années, à mesure que certains anciens États soviétiques ont aligné leurs positions beaucoup plus fermement sur celles de l’Occident.

“Les actions de certains pays visent directement à ébranler le pouvoir légitime, la stabilité sociale et les valeurs traditionnelles des pays de la CEI, à violer nos liens commerciaux, de coopération et culturels étroits traditionnels”, a-t-il déclaré, ajoutant que la Russie et ses voisins sont confrontés à des menaces communes allant du terrorisme à la criminalité organisée, en passant par le radicalisme et l’extrémisme.

De son côté, Poutine a déclaré avant son voyage au Kazakhstan qu’un certain nombre de pays agissent d’une manière « directement destinée » à affaiblir le pouvoir dans l’espace post-soviétique et a exhorté les membres de la Communauté des États indépendants (CEI) – une organisation régionale organisation intergouvernementale composée de la Russie et d’autres anciennes républiques soviétiques – pour renforcer leur sécurité collective.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a récemment dénigré l’offensive de charme menée par l’Occident en Asie centrale — après plusieurs réunions très médiatisées cet été entre les dirigeants d’Asie centrale et leurs homologues américains et européens — accusant l’Occident d’« attirer » les « voisins, amis et alliés » de la Russie. ” loin de là.

Malgré les récents départs de la CEI, il est probable que ses membres actuels resteront sur place et que la Russie sera suffisamment sécurisée dans ses relations politiques et économiques avec ses voisins et alliés – pour l’instant.

“Je pense que la Russie est convaincue que sa position y est plus sûre qu’ailleurs. De toute évidence, Poutine voudra faire des choses pour la consolider, mais il ne s’inquiète pas du fait que les États-Unis la supplantent complètement dans un avenir proche”, a déclaré Max Hess, chercheur au Institut de recherche en politique étrangère et auteur de « Economic War: Ukraine and the Global Conflict Between Russia and the West », a déclaré mercredi à CNBC.

“La nature hautement kleptocratique et antidémocratique de tous les régimes de la région, y compris ceux qui font des affaires avec l’Occident, comme l’Ouzbékistan et le Kazakhstan, et ceux qui n’aiment pas le Turkménistan, et la nature de ces régimes [make] Il est facile pour la Russie de trouver des points de pression et d’utiliser ses liens individuels et ses relations commerciales”, a déclaré Hess.