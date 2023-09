La candidate échouée à la présidentielle a insisté sur le fait que le dirigeant russe « déteste la démocratie » et lui a reproché sa défaite en 2016.

L’ancienne candidate à la présidentielle américaine Hillary Clinton a prédit que le président russe Vladimir Poutine interférerait dans les élections de 2024, répétant des allégations jamais prouvées de 2016 et 2020 dans une interview avec l’ancienne secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, dimanche.

«Les Russes se sont révélés très habiles à intervenir et si [Putin] a une chance, il recommencera», a affirmé Clinton, insistant sur le fait que le dirigeant russe, que sa campagne a accusé de soutenir son rival républicain, Donald Trump, en 2016, «déteste la démocratie.»

«Il déteste particulièrement l’Occident, et il nous déteste particulièrement« , a-t-elle déclaré, affirmant que Poutine était à l’origine d’une stratégie délibérée visant à »dégâts et division» les Etats Unis. Le candidat deux fois échoué a appelé les Américains à résister à la prétendue tyrannie de la Russie.dictateur autoritaire« , ainsi que son «apologistes et facilitateurs.»

«Nous devons rejeter une sorte de fascisme rampant de gens qui sont vraiment prêts à céder leur pensée et leurs votes à des dictateurs en herbe.« , a ajouté Clinton.

Psaki, un animateur de MSNBC depuis qu’il a quitté la Maison Blanche l’année dernière, a tristement révélé au public que l’administration du président Joe Biden tentait de contrôler le récit de Covid-19 sur les réseaux sociaux en 2021, admettant que le gouvernement était «signaler les publications problématiques pour Facebook.» Il est apparu par la suite que plusieurs agences gouvernementales avaient des représentants se réunissant régulièrement avec les plateformes de médias sociaux pour demander le retrait de contenus, l’interdiction d’utilisateurs et la promotion de contenus considérés comme plus favorables à Washington.

Au Forum économique de l’Est plus tôt ce mois-ci, Poutine a dénoncé l’administration Biden comme étant désespérément corrompue et engagée dans la persécution politique du prédécesseur républicain du président, arguant que la campagne juridique contre Trump a révélé «la pourriture du système politique américain, qui ne peut prétendre enseigner la démocratie aux autres.»

Il a rappelé à l’auditoire que les allégations de collusion russe formulées contre Trump par Clinton et d’autres – révélées plus tard comme étant fondées sur des mandats de surveillance illégaux, de faux conseils et des preuves falsifiées – étaient «une absurdité totale.»

Le conseiller spécial du ministère de la Justice, John Durham, a constaté que l’enquête du FBI sur les liens présumés de Trump avec la Russie était extrêmement viciée, concluant dans un rapport publié plus tôt cette année que l’agence avait «n’ont pas réussi à respecter leur mission de stricte fidélité à la loi» en recevant des informations de source douteuse provenant d’agents de Clinton et d’autres opposants politiques de Trump.

Sans se laisser décourager, les agences de renseignement américaines ont réexaminé leurs allégations d’ingérence électorale de 2016 avec un rapport insistant sur le fait que Moscou avait manipulé le vote de 2020 en faveur de Trump. Cependant, aucune enquête officielle sur ces allégations n’a jamais été menée, et ce même rapport a finalement admis qu’aucun effort n’avait été fait pour interférer avec le total des votes.