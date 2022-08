Poutine se dit “prêt à offrir” à ses alliés, y compris en Amérique latine, l’armement militaire “le plus moderne”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi que son pays était prêt à distribuer des armes de pointe à travers le monde, y compris en Amérique latine, qui, selon lui, sont supérieures aux autres systèmes d’armes.

“La Russie chérit sincèrement les liens historiques forts, amicaux et véritablement confiants avec les États d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique et est prête à offrir à ses partenaires et alliés les types d’armes les plus modernes”, a déclaré Poutine à l’ouverture de l’Army- Forum militaire et technique international 2022 en dehors de Moscou. “Des armes légères aux véhicules blindés et à l’artillerie, aux avions de combat et aux véhicules aériens sans pilote.”

Poutine a ajouté que “presque toutes” les armes qu’il est prêt à vendre à travers le monde ont été utilisées plus d’une fois au combat et a affirmé que les produits fabriqués en Russie sont supérieurs à ceux fabriqués par ses rivaux étrangers.

“Beaucoup d’entre eux ont des années, voire des décennies d’avance sur leurs homologues étrangers, et en termes de caractéristiques tactiques et techniques, ils leur sont nettement supérieurs”, a déclaré Poutine.

GUERRE UKRAINE-RUSSIE : LE RETARD DES É.-U. ET DE L’OUEST DANS LA LIVRAISON D’ARMES DONNE UN AVANTAGE À POUTINE DANS LA RÉGION DE DONBAS

Rebekah Koffler, une ancienne officier du renseignement américain de la DIA spécialisée dans la Russie et auteure de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital que les commentaires de Poutine montrent son désir de pousser l’influence de son pays partout dans le monde.

“Poutine tend la main aux quatre coins du monde, surtout maintenant que la Russie est isolée par les sanctions occidentales”, a déclaré Koffler. “Il essaie d’invoquer sa propre version de la doctrine Monroe dans sa quête d’influence que les Russes pensent que nous violons en essayant de démocratiser des pays comme l’Ukraine.”

LA RUSSIE MET EN GARDE LES PAYS ARABES CONTRE LA CONTREBANDE D’ARMES VERS L’UKRAINE

Koffler a expliqué que les ouvertures de la Russie à ses alliés latino-américains tels que le Venezuela et Cuba se sont “intensifiées” ces derniers mois et pourraient faire partie d’un plan visant à établir potentiellement des bases militaires dans la région.

Koffler a déclaré que Poutine dit au monde qu’il pense que le “système de valeurs de la Russie est supérieur” et qu’en présentant un front uni avec ses alliés dirigés par des dictateurs dans l’hémisphère occidental, il “contrarie l’influence américaine” et tente de “démontrer que leurs régimes sont tout aussi légitimes que les régimes démocratiques ».

ARMES UTILISÉES DANS LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

La déclaration de Poutine signale également qu’il “a besoin de revenus supplémentaires” à la lumière des sanctions américaines découlant de l’invasion en cours de l’Ukraine par la Russie, a expliqué Koffler. Il est également “toujours intéressé à soutenir d’autres régimes autoritaires”.

Alors que Koffler a reconnu que les armes russes n’étaient peut-être pas aussi sophistiquées que les armes américaines dans tous les domaines, le pays est considéré par le Pentagone comme un concurrent « proche » dans ce département et que les AK-47, ainsi que d’autres armements, pourraient finir par entre les mains de groupes à travers le monde qui présentent une “menace à long terme” de “tuer des Américains”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Ce n’est pas seulement l’Amérique latine, mais c’est fini”, a déclaré Koffler à propos des projets de Poutine d’expédier des armes à des alliés. “C’est la Chine, la Corée du Nord et l’Iran aussi.”

La Russie se classe juste derrière les États-Unis avec des ventes d’armes d’environ 15 milliards de dollars par an, soit près d’un cinquième du marché mondial des exportations. De 2017 à 2021, 73 % de ces ventes ont été réalisées dans quatre pays seulement – l’Inde, la Chine, l’Égypte et l’Algérie – selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Reuters a contribué à ce rapport.