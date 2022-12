Poutine se dirige vers la Biélorussie au milieu des craintes d’un nouvel assaut contre l’Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine se rendra en Biélorussie.

Il s’entretiendra avec le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko.

Il y a eu une activité militaire russe et biélorusse constante pendant des mois.

Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, s’envole pour la Biélorussie lundi, craignant à Kyiv qu’il n’ait l’intention de faire pression sur l’ancien allié soviétique pour qu’il rejoigne une nouvelle offensive terrestre contre l’Ukraine et rouvre un nouveau front.

Poutine, dont les troupes d’invasion ont été secouées et forcées de battre en retraite dans le nord, le nord-est et le sud de l’Ukraine, joue un rôle plus public dans la guerre et s’est rendu vendredi au QG de son opération pour sonder les commandants militaires sur leurs prochaines étapes.

Sa visite pour des entretiens avec le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko sera sa première à Minsk depuis 2019 – avant la pandémie et une vague de manifestations biélorusses en 2020 que Loukachenko a écrasées avec le ferme soutien du Kremlin.

“Au cours de (ces entretiens), des questions seront élaborées pour une nouvelle agression contre l’Ukraine et une implication plus large des forces armées biélorusses dans l’opération contre l’Ukraine, en particulier, à notre avis, également sur le terrain”, a déclaré le commandant des forces conjointes ukrainiennes Serhiy Nayev. m’a dit.

Le général en chef ukrainien Valery Zaluzhniy a déclaré la semaine dernière à The Economist que la Russie préparait 200 000 soldats frais pour une offensive majeure qui pourrait venir de l’est, du sud ou même de la Biélorussie dès janvier, mais plus probablement au printemps.

Il y a eu une activité militaire russe et biélorusse constante pendant des mois en Biélorussie, un proche allié du Kremlin que les troupes de Moscou ont utilisé comme rampe de lancement pour leur attaque avortée contre Kyiv en février.

Moscou et Minsk ont ​​depuis mis en place une unité régionale conjointe de forces en Biélorussie et ont organisé de nombreux exercices militaires. Trois avions de combat russes et un avion aéroporté d’alerte avancée et de contrôle ont été déployés en Biélorussie la semaine dernière.

Les diplomates étrangers disent que Loukachenko, un paria en Occident qui dépend fortement du soutien russe, comprend que ce serait une étape profondément impopulaire pour lui d’envoyer des troupes en Ukraine. Mais il a déjà largement soutenu la guerre de la Russie.

Certains analystes militaires voient la manœuvre comme un stratagème pour obliger l’Ukraine à engager des forces dans son nord afin qu’elle soit plus exposée aux assauts russes ailleurs. Mais il y a aussi eu une vague d’activités politiques.

La visite de Poutine a été annoncée vendredi après un voyage surprise en Biélorussie le 3 décembre du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, qui a signé un accord avec le ministre biélorusse de la Défense, dont les détails n’ont pas été divulgués.

Ajoutant à la musique d’ambiance inquiétante, le ministre biélorusse des Affaires étrangères Vladimir Makei, l’un des rares responsables du gouvernement de Loukachenko ayant des relations avec l’Occident, est décédé subitement fin novembre.

Aucune cause officielle de décès n’a été annoncée.

Loukachenko a déclaré que lui et Poutine tiendront des pourparlers sur un effort de longue haleine pour intégrer leurs pays dans un État d’union supranational. Les pourparlers durent depuis des années et sont considérés par l’opposition biélorusse comme un cheval de Troie pour une annexion furtive de leur pays par la Russie.

Lors d’une réunion gouvernementale après l’annonce des pourparlers avec Poutine, Loukachenko a déclaré de manière inattendue que toute discussion sur la perte de souveraineté du Bélarus équivaudrait à une trahison des intérêts du peuple biélorusse.

“Particulièrement après ces négociations à grande échelle, tout le monde dira:” Ça y est, il n’y a plus d’autorités en Biélorussie, les Russes se promènent déjà et dirigent le pays “”, a déclaré Loukachenko.

Il a dit:

Je tiens à nouveau à souligner ceci en particulier : personne d’autre que nous ne dirige la Biélorussie.

Il a ajouté qu’il discuterait de la coopération économique, de l’approvisionnement énergétique, de la défense et de la sécurité.

Avant les pourparlers, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que les deux dirigeants discuteraient de l’intégration, des questions bilatérales et des problèmes régionaux et internationaux.