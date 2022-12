Poutine saute la conférence de presse annuelle, évitant les questions possibles sur la guerre

Mikhail Vinogradov, le politologue qui dirige la Fondation politique de Saint-Pétersbourg, a déclaré que cette décision avait contribué à un sentiment général de stagnation dans le pays. Même s’il se passe beaucoup de choses, a-t-il dit, l’annulation de l’événement donne le sentiment que “la situation est en pause”.

L’invasion ordonnée par M. Poutine en février a laissé la Russie de plus en plus isolée, économiquement et politiquement, alors que les nations occidentales et d’autres se sont rassemblées autour de l’Ukraine, montrant une rare unité d’objectif qu’elles ont de nouveau démontrée avec une série de mouvements diplomatiques lundi.

Les dirigeants du Groupe des 7 démocraties riches ont tenu une réunion vidéo et se sont engagés à aider à reconstruire l’Ukraine, qui a subi une dévastation physique généralisée, ainsi qu’à continuer de l’armer. Ils ont déclaré qu’un nouvel organe chargé de coordonner l’aide internationale à l’économie et à la reconstruction – semblable à celui qui a fonctionné pendant des mois pour organiser l’aide militaire – pourrait se réunir pour la première fois dès janvier. Une conférence internationale plus large sur l’aide à l’Ukraine se tiendra mardi à Paris.