MOSCOU – Le président russe Vladimir Poutine tiendra le tribunal jeudi, ouvrant les portes virtuelles de sa résidence à l’extérieur de Moscou pour répondre aux questions des journalistes et des citoyens ordinaires sur une variété de sujets pendant plusieurs heures dans ce qui est devenu une tradition annuelle.

La conférence est un pilier de la construction de l’image intérieure de Poutine et fait partie intégrante de la période des fêtes en Russie. Il l’a fait presque chaque année de son règne en tant que président de la Russie. Ce qui a commencé comme un simple appel d’une heure à la télévision d’État est devenu une production marathon conçue pour dépeindre Poutine comme un leader transparent et attentionné.

Pendant plusieurs heures, Poutine s’est assis et a répondu à des questions – ostensiblement choisies au hasard – sur une variété de sujets, des problèmes intérieurs à petite échelle aux développements de la politique étrangère dans son ensemble. Souvent, des citoyens de régions éloignées ont été rapatriés pour demander de l’aide sur des problèmes extrêmement locaux. Poutine appelait alors parfois les responsables locaux tout de suite pour les réprimander pour mauvaise gestion.

La pandémie de Covid-19 a compliqué le format de l’événement de cette année et, à un moment donné, a même menacé de l’annuler complètement. Mais le Kremlin a choisi d’aller de l’avant avec une version entièrement virtuelle. Poutine se connectera depuis sa résidence en dehors de Moscou, plutôt que de rejoindre plus de 1000 journalistes dans un grand centre de conférence dans les limites de la ville comme les années précédentes.

Une grande question cette année sera alors de savoir comment cela changera le ton et le déroulement de la conférence. L’un des piliers typiques de l’événement a été les efforts déployés par les journalistes russes pour attirer son attention lorsqu’il répondait à une nouvelle question. Des affiches accrocheuses, des costumes élaborés – tout était juste quand Poutine est monté sur scène pour la session annuelle de questions-réponses.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu’il s’attendait à un «événement plutôt long et instructif», bien qu’il n’ait pas précisé combien de temps Poutine envisage de parler ou quels types de problèmes il espère aborder. Mais il y a un certain nombre de problèmes urgents que Poutine est susceptible d’évoquer, le plus important – d’un point de vue national – étant la pandémie.

Les régions de la Russie sont durement touchées par le virus au milieu de la deuxième vague, et le système de soins de santé dans de nombreuses régions éloignées est poussé à la limite. On a signalé des pénuries non seulement de médicaments critiques, mais aussi de lits d’hôpitaux et de personnel médical pour s’occuper des patients critiques.

La conférence de jeudi sera également la première fois que Poutine fera une apparition publique de premier plan après avoir finalement reconnu le président élu Joe Biden comme le vainqueur de l’élection présidentielle américaine, et il est probable que Poutine abordera en détail les priorités de Moscou vis-à-vis de. vis-à-vis de Washington, DC, alors qu’il établit ses premiers contacts avec l’administration entrante.

Mais la principale question qui pèse sur la conférence de Poutine concerne les récents rapports d’enquête qui démontrent que le Service fédéral de sécurité russe – l’agence qui succède au KGB soviétique – a tenté à plusieurs reprises d’assassiner la principale figure de l’opposition Alexei Navalny, actuellement à Berlin se remettant d’un empoisonnement par un Agent neurotoxique russe plus tôt cette année.

Il reste à voir si les questions sur ces allégations parviendront ou non au podium de Poutine. Peskov, son porte-parole, a annulé son habituel briefing quotidien avec les journalistes le matin après la rupture des rapports sur les opérations du FSB contre Navalny et a déclaré qu’aucun autre briefing quotidien n’aurait lieu avant la conférence de Poutine jeudi.

Mais cette tradition annuelle semble certaine de survivre à la pandémie. En mars, le Parlement russe a approuvé une réforme constitutionnelle radicale qui permettra à Poutine, 68 ans, de rester au pouvoir pendant encore 12 ans après la fin de son mandat actuel en 2024.