PUTIN a salué un nouveau vaccin Spoutnik à une dose alors qu’il comparait sa fiabilité à un fusil d’assaut Kalachnikov.

Il a fait ces commentaires lors d’une vidéoconférence avec le vice-Premier ministre Tatyana Golikova, alors qu’ils lançaient le Spoutnik Light.

6 Poutine a salué le nouveau vaccin russe Spoutnik comme « fiable comme un fusil d’assaut Kalachnikov » Crédit: Reuters

6 La nouvelle version Sputnik Light ne nécessite qu’une seule dose Crédit: Reuters

La version mise à jour du vaccin, qui n’implique qu’une seule utilisation, a été officiellement autorisée en Russie jeudi.

Dans un communiqué de presse, ses fabricants ont déclaré qu’une dose unique avait démontré une efficacité de 79,4% lors du déploiement du vaccin dans le pays.

« Le régime à dose unique permet la vaccination d’un plus grand nombre de personnes dans un laps de temps plus court, renforçant ainsi la lutte contre la pandémie pendant la phase aiguë », la déclaration dit.

Le président a ensuite ajouté qu’il était aussi « fiable qu’une kalachnikov » – se référant au populaire fusil d’assaut russe.

Poutine citait des commentaires faits à l’origine par un médecin autrichien plus tôt cette année sur l’efficacité des coups.

Au départ, les critiques de l’administration Poutine étaient sceptiques lorsque le vaccin a reçu une approbation réglementaire rapide à Moscou l’année dernière.

Le Sputnik V jab déclenche une réponse immunitaire dans le corps de la même manière que d’autres vaccins tels que Johnson & Johnson et AstraZeneca.

Cependant, des essais à un stade avancé ont montré qu’il offre des niveaux élevés de protection contre le virus.

La version à deux doses du jab a déjà été autorisée dans des dizaines d’autres pays à travers le monde.

6 Le vaccin Spoutnik a été initialement accueilli avec scepticisme en raison de son approbation réglementaire rapide Crédits: Rex

6 Cependant, le vaccin a déjà fait ses preuves – offrant des niveaux élevés de protection contre le virus Crédit: Alamy

6 Il a depuis été autorisé dans des dizaines de pays Crédits: Rex

Pourtant, les critiques ont accusé le Kremlin de saper ces coups occidentaux en proposant sa propre inoculation comme alternative, au milieu du déploiement shambolique de l’UE.

Cela incluait leurs affirmations selon lesquelles il ne causait pas de caillots sanguins rares – comme le montre le vaccin Oxford AstraZeneca.

James Lawson, du groupe de réflexion de l’Adam Smith Institute, a déclaré à la Courrier en ligne: «Avec la campagne de vaccination qui languit en Russie, il est clair qu’ils ne sont pas en mesure de faire la leçon aux autres.

« Leur propagande est conçue pour saper les autres nations et ne devrait pas être reconnue. »

L’État a constamment utilisé la popularité croissante du vaccin comme un moyen de «saper les vaccins occidentaux».

Pourtant, il est de plus en plus évident que certains pays de l’UE et du monde entier se sont rassemblés pour mettre la main sur le vaccin, avec une pénurie d’approvisionnement.

Comme le Sun l’a rapporté le mois dernier, cela incluait des Italiens, qui ont réservé leurs rendez-vous pour les vaccins en Serbie pour les jabs chinois et russes Covid.

La Serbie, qui est située en dehors de l’UE, a connu une augmentation du nombre de vaccinations en raison de ses accords avec la Russie pour leurs coups.

En avril 2021, Spoutnik V était autorisé dans plus de 60 pays à travers le monde, selon Statista.com.