VLADIMIR Poutine a félicité hier soir son « cher ami » Recep Tayyip Erdogan après sa victoire à l’élection présidentielle turque.

Le tyran russe a applaudi la victoire historique qui emmène l’homme fort Erdogan dans sa troisième décennie au pouvoir.

Le dirigeant de plus en plus autoritaire de la Turquie depuis 20 ans a commencé à porter un toast à sa victoire avant même que les résultats du second tour présidentiel n’aient été annoncés.

Et il semblait que Poutine attendait avec impatience la nouvelle qu’Erdogan – l’un de ses rares alliés restants – avait gagné cinq ans de plus.

L’hommage débordant de compliments du despote du Kremlin ne manquera pas de soulever des sourcils parmi les membres de l’OTAN qui ont été alarmés par leur relation.

Poutine s’est exclamé : « La victoire électorale est le résultat naturel de votre travail désintéressé à la tête de la République de Turquie, preuve claire du soutien du peuple turc à vos efforts pour renforcer la souveraineté de l’État et mener une politique étrangère indépendante.

« Nous apprécions hautement votre contribution personnelle au renforcement des relations amicales russo-turques et de la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines. »

La relation entre les dirigeants mondiaux s’est échauffée au milieu d’une série de projets communs.

Poutine a déclaré qu’il attachait une grande importance aux entreprises duales telles que la centrale nucléaire turque d’Akkuyu et un projet de hub gazier.

La centrale a été construite par la société d’énergie nucléaire russe Rosatom après un accord intergouvernemental entre Ankara et Moscou.

Erdogan et Poutine devaient se rencontrer avant son inauguration le mois dernier, bien qu’il se soit retiré en raison d’une maladie de l’estomac alors qu’il était au milieu de sa campagne électorale.

La Turquie, membre de l’OTAN, entretenait des relations étroites avec les deux Russie et l’Ukraine – et a tenté d’équilibrer les liens pendant la guerre.

Mais Erdogan a visiblement rencontré Poutine à plusieurs reprises l’année dernière et a refusé de reconnaître les sanctions occidentales contre la Russie.

Les deux pays coopèrent étroitement sur l’approvisionnement énergétique tout en étant en désaccord sur la Syrie, la Libye et l’Azerbaïdjan.

Et la Turquie a également critiqué l’invasion et fourni à Kiev des drones armés.

Mais le dirigeant réélu a affirmé son autorité avant de s’asseoir l’an dernier en faisant attendre Poutine notoirement impatient pendant près d’une minute.

Leur bromance semble toujours florissante, d’autant plus que la Turquie est l’un des rares refuges sûrs à fuir pour les oligarques sanctionnés.

Cependant, on craint qu’Erdogan ne renforce son régime autocratique après que sa réélection ait reçu l’approbation de Poutine.

Le nouvelles du turc homme fort la réalisation de sa troisième décennie de règne a été accueillie par des informations faisant état de coups de feu à Istanbul.

Mais les partisans d’Erdogan ont noyé le mécontentement en prévision de la victoire avec des chants d’Allahu Akbar, ou Dieu est le plus grand.

L’homme de 69 ans est sorti du siège du parti AK pour s’adresser à la foule et remercier les électeurs en chantant pour célébrer.

Il a félicité « chaque membre de la nation qui nous a une fois de plus confié la responsabilité de gouverner la Turquie ».

Le président a ajouté: « Si Dieu le veut, nous serons dignes de votre confiance comme nous l’avons été au cours des 21 dernières années. »

Mais il a quand même trouvé le temps de savourer la misère de son rival Kemal Kilicdaroglu, alors qu’il le narguait avec les mots : « Bye, bye Kemal » lors de son défilé de victoire prématuré.

Des centaines de partisans ont ensuite envahi les rues pour écouter le discours d’Erdogan devant le palais présidentiel de la capitale Ankara.

Le président du YSK, Ahmet Yener, a officiellement annoncé les résultats des élections, déclarant qu’Erdogan avait été élu nouveau président avec 52 % des voix.

« Même si tous les résultats qui n’ont pas encore été entrés dans le système vont à un candidat à la présidentielle, les résultats ne changeront pas », a-t-il déclaré.

La Turquie a été saisie par sa campagne électorale la plus serrée depuis près d’une décennie, les deux rivaux n’ayant pas réussi à atteindre le seuil de 50% nécessaire pour gagner.

Un second tour était alors prévu dimanche.

La figure de proue de l’opposition Kilicdaroglu avait espéré vaincre le dirigeant controversé et mettre fin à son règne de plus en plus autoritaire de deux décennies.

L’élection historique a été considérée comme un tournant possible pour les Turcs alors qu’ils luttent contre une inflation annuelle paralysante de 40 % tout en se remettant de horreur tremblements de terre jumeaux qui ont tué 50 000 personnes.

Kilicdaroglu a condamné les sondages dans un discours enflammé et les a qualifiés d’élections injustes.

« Vous devez savoir que nous résisterons aux difficultés qui nous attendent », a-t-il averti.

Cela s’est produit après qu’Erdogan a été aperçu en train de distribuer des liasses de billets dans un bureau de vote où il avait voté.

Il a distribué des billets d’une valeur de 200 lires (8 £) et a serré la main des fans dans sa dernière tentative pour rallier le soutien.

L’incertitude entourant le résultat des élections a déjà fait des ravages en Turquie après avoir déstabilisé l’économie nationale.

La lire a chuté face au dollar et les réserves de devises et d’or de la banque centrale ont plongé de 17 milliards de livres sterling à l’approche du grand jour.

Les félicitations des dirigeants mondiaux pour Erdogan ont afflué dès qu’il a pris la tête de la course présidentielle.

Downing Street a déclaré: «Le Premier ministre Rishi Sunak s’est entretenu ce soir avec le président turc Recep Tayyip Erdogan pour le féliciter de sa réélection.

« Le Premier ministre a réitéré les relations solides entre le Royaume-Uni et la Turquie, en tant que partenaires économiques et proches alliés de l’OTAN. »

Le président français Emmanuel Macron a écrit dans un tweet : « Il y a de grands défis que la France et la Turquie doivent relever ensemble.

« Le retour de la paix en Europe, la avenir de notre alliance euro-atlantique, la mer Méditerranée.

« Avec le président Erdogan, que je félicite pour sa réélection, nous continuerons d’avancer. »

L’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, a souhaité avec jubilation au chef de la ligne dure « le succès pour son nouveau mandat » dans un tweet.

Il a ajouté : « Mon cher frère Recep Tayyip Erdoğanfélicitations pour votre victoire.

Le Premier ministre hongrois d’extrême droite Viktor Orban a également applaudi Erdogan pour « sa victoire électorale incontestable » dans un message en ligne.

