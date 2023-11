Poutine salue la coopération militaire « de haute technologie » de la Russie avec la Chine

[1/4] Le président russe Vladimir Poutine rencontre le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le vice-président de la Commission militaire centrale de Chine, le général Zhang Youxia, à la résidence d’État de Novo-Ogaryovo, à l’extérieur de Moscou, en Russie, le 8 novembre 2023. Spoutnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS Acquérir des droits de licence

MOSCOU, 8 novembre (Reuters) – Le président Vladimir Poutine a salué mercredi ce qu’il a qualifié d’importante coopération militaire “de haute technologie” entre la Russie et la Chine lors d’une réunion à Moscou avec un haut général chinois, proche allié du président Xi Jinping.

La Chine et la Russie ont déclaré un partenariat « sans limites » en février 2022 lorsque Poutine s’est rendu à Pékin quelques jours seulement avant d’envoyer des dizaines de milliers de soldats en Ukraine, déclenchant la guerre terrestre la plus meurtrière en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

En recevant le général Zhang Youxia, vice-président de la Commission militaire centrale de Chine, et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu, Poutine a adressé ses meilleurs vœux à Xi, affirmant que les deux dirigeants avaient développé de bonnes relations d’amitié et de travail.

“La Russie et la Chine ne construisent aucune alliance militaire sur le modèle de la guerre froide”, a déclaré Poutine à Zhang depuis sa résidence de Novo-Ogaryovo, à l’extérieur de Moscou, ajoutant que les relations russo-chinoises constituaient une force stabilisatrice pour le monde.

Les États-Unis considèrent la Chine comme leur plus grand concurrent et la Russie comme leur principal concurrent. la plus grande menace pour l’État-nation tandis que le président américain Joe Biden affirme que ce siècle sera défini par une lutte existentielle entre démocraties et autocraties.

Poutine, qui dirige la plus grande puissance nucléaire du monde, a déclaré que la coopération militaire entre Moscou et Pékin s’intensifiait et se concentrait sur les domaines de haute technologie qui garantiraient la sécurité stratégique.

“Bien sûr, notre coopération, nos contacts dans les domaines militaire et militaro-technique deviennent également de plus en plus importants, car pour la coopération militaro-technique, ici, bien sûr, notre travail dans les domaines de haute technologie passe en premier”, a déclaré Poutine.

“Je parle de l’espace, y compris des groupements en orbite haute, je parle aussi d’armes modernes et prometteuses qui garantiront certainement la sécurité stratégique de la Russie et de la République populaire de Chine.”

Un panel bipartisan nommé par le Congrès américain a déclaré le mois dernier que Washington devait se préparer à d’éventuelles guerres simultanées avec Moscou et Pékin en développant ses forces conventionnelles, en renforçant ses alliances et en renforçant son programme de modernisation des armes nucléaires.

Poutine a accusé les États-Unis d’attiser les tensions en Asie en tentant de former des alliances militaires, une référence à l’alliance de sécurité “AUKUS” entre les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne.

“Nous constatons tout cela et, avec nos amis, notamment de la République populaire de Chine, nous y réagissons avec calme et prudence et renforçons notre capacité de défense, notamment par le biais d’exercices navals et aériens conjoints”, a déclaré M. Poutine. .

Zhang a déclaré à Poutine par l’intermédiaire d’un traducteur que la Chine respectait la Russie pour sa capacité à résister à ce que l’Occident considère comme les sanctions les plus strictes imposées à une économie majeure.

“La Fédération de Russie, sous votre direction, s’oppose obstinément aux sanctions occidentales, ce qui montre qu’aucune difficulté ne vous fait plier, vous et la Russie”, a déclaré Zhang. “Pour cela, la partie chinoise vous exprime son respect.”

Zhang a déclaré que sa délégation était venue pour mettre en œuvre des accords importants et renforcer davantage la coopération militaire bilatérale.

