VLADIMIR Poutine a de nouveau semblé tenir fermement son bureau alors qu’il rencontrait l’un de ses généraux de confiance, au milieu des rumeurs persistantes sur sa mauvaise santé.

Au cours de ses rares apparitions publiques, le dirigeant russe a semblé serrer les tables et les bureaux – un geste qui, selon les experts, pourrait indiquer qu’il essaie d’empêcher sa main de trembler de manière incontrôlable.

Lors de sa rencontre de routine avec Viktor Zolotov, Poutine a été vu se stabiliser en tenant le bureau Crédit : AP

Poutine a de nouveau semblé saisir fermement son bureau et mâcher ses lèvres Crédit : kremlin.ru

Zolotov a déclaré à Poutine que les Ukrainiens accueillent les troupes russes d’occupation malgré les énormes pertes militaires russes Crédit : Alamy

Les dernières images d’une réunion de routine avec le directeur de la Garde nationale russe Viktor Zolotov, 68 ans, montrent les deux hommes discutant de la situation de l’armée russe en Ukraine.

Incroyablement, on entend Zolotov dire à Poutine, 69 ans, que les Ukrainiens accueillent les troupes russes d’occupation, malgré les estimations d’au moins 80 000 soldats tués ou blessés en Ukraine.

“Je tiens à souligner spécifiquement que nous ressentons le soutien des habitants des territoires libérés”, a déclaré Zolotov à Poutine, en contraste frappant avec la forte résistance des troupes ukrainiennes.

Pendant le reportage surréaliste de Zolotov, on voit l’homme fort russe saisir le bureau avec sa main droite d’abord, puis avec sa gauche – au milieu des spéculations, il souffre d’un début de la maladie de Parkinson.

Bien qu’il garde un visage impassible, Poutine est également vu en train de mâcher sa lèvre alors qu’il est assis au même bureau qui apparaît dans de nombreuses vidéos parrainées par l’État.

Le dirigeant russe – qui aura 70 ans en octobre – a été au centre d’une tempête de spéculations avec divers rapports alléguant qu’il est malade – souffrant potentiellement d’un cancer ou de la maladie de Parkinson.

Chaque apparence est maintenant disséquée, les experts affirmant que l’ancien officier du renseignement semble plus fragile et plus faible que jamais.

Les responsables du Kremlin nient constamment qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, mais Poutine, affaibli, semble ces jours-ci être loin de ses efforts pour être considéré comme l’homme fort du monde.

Ce mois-ci, Poutine a été vu serrant son bureau lors d’une réunion en face à face avec le nouveau président-directeur général d’Aeroflot, Sergei Alexandrovsky.

Le commandant militaire a été vu les jambes recouvertes d’une épaisse couverture lors d’un défilé et a semblé trembler de manière incontrôlable lors d’une rencontre avec le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko.

Et l’une des vidéos les plus frappantes montrait Poutine affalé, remuant les pieds et semblant se stabiliser en agrippant une table alors qu’il rencontrait son chef de la défense, Sergei Shoigu.

La prise de table de Poutine a déjà été décrite comme un signe qu’il doit “se tenir debout”.

Et il a été rapporté que les responsables du Kremlin limitaient la durée des réunions de Vlad en raison de craintes pour sa santé.

Poutine aurait reçu l’ordre de ses médecins de ne pas faire de “longues” apparitions publiques.

Pendant ce temps, Poutine continue de mener une guerre désastreuse en Ukraine qui fait rage depuis plus de 180 jours et a vu plus de 80 000 soldats russes mourir, selon le département américain de la Défense.

